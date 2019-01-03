Подарки для военных. Какие новинки армия России получит в 2019-м (ФОТО)

Новые и модернизированные корабли, подводные лодки, танки и ракеты — в рамках госзаказа на 2019 год запланированы крупные поставки боевой техники и вооружений для армии и флота.

Согласно проекту федерального бюджета, расходы на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в наступившем году превысят 1,3 триллиона рублей. О том, чем оборонно-промышленный комплекс порадует российских военных, — в материале РИА Новости.

Морские амбиции

Серьезное пополнение ожидает российский военный флот. По словам главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, в наступившем году для военных моряков построят около тридцати кораблей и судов обеспечения различного класса.



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Фрегат «Адмирал флота Касатонов» готовят к ходовым испытаниям

В частности, в состав Северного флота примут серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», который в течение года будет проходить заводские ходовые испытания. Напомним, в июле 2018-го Андреевский флаг подняли на борту головного корабля этой серии «Адмирал Горшков». На очереди еще два таких же фрегата — «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». Эти корабли будут охранять северные и тихоокеанские рубежи России.

«Адмиралы» водоизмещением по 4,5 тысячи тонн каждый вооружены 130-миллиметровой артиллерийской установкой А-192 «Армат», противокорабельными ракетами «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и ЗРК «Полимент-Редут».

Эти корабли — первые крупные «надводники», строящиеся в России после распада СССР. При их создании собраны воедино и успешно применены все последние достижения и наработки отечественных корабелов.

Что касается подводной составляющей, то в 2019-м на Севере на вахту заступят ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» и атомная подлодка «Казань», построенная по усовершенствованному проекту «Ясень-М». Кроме того, для Северного флота продолжится строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.



© Фото : СЕВМАШ

Подводная лодка проекта «Ясень-М»

Черноморский флот в 2019-м «откалибруют» парой малых ракетных кораблей. Это уже не первое пополнение с ракетным комплексом «Калибр», усилившее черноморские рубежи: в строй введены ударные корабли «Орехово-Зуево» и «Мытищи», несколько лет здесь несут службу фрегаты «адмиральской» серии «Эссен», «Макаров» и «Григорович».

Тихоокеанский флот обзаведется корветом «Гремящий» — его практически достроили и уже заселили экипаж. Кроме того, для новых кораблей и подводных лодок ТОФ в 2019-м сформируют полтора десятка экипажей.



© РИА Новости / Андрей Станавов

Казенная часть торпедного аппарата на фрегате «Адмирал Макаров»

На Балтику после ремонта вернется сторожевик «Неустрашимый», который находится в боевом составе с 1993-го. Продолжается строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 — в течение нескольких лет Балтийский флот усилят шестью единицами.

Каспийская флотилия в новом году продолжит переезд из Астрахани в Каспийск. Ее усилят ракетным комплексом берегового базирования, полком морской пехоты численностью свыше 1,5 тысячи человек, в состав также войдет авиационная группа из трех самолетов Бе-200 и трех вертолетов Ми-14ПСМ. Кроме того, ожидается поставка двух ракетных катеров и двух малых десантных кораблей на воздушной подушке.

Не обойдут стороной и морпехов. В 2019-м им планируют передать большой десантный корабль «Петр Моргунов» — дальнейшее развитие проекта 1171. Новый БДК берет на борт до трехсот морских пехотинцев, более тридцати бронетранспортеров или тринадцать танков. Уже в феврале-марте «Моргунов» выйдет на испытания в море.



© Фото : пресс-служба ВМФ

Большой десантный корабль «Петр Моргунов»

Ракеты и самолеты

Главное событие для Ракетных войск стратегического назначения в наступившем году — постановка на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса «Авангард». Комплекс уже официально принят на вооружение, а НПО машиностроения занимается изготовлением серийных образцов с гиперзвуковым оснащением.

По словам главкома РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, первым новейшее оружие получит один из полков Домбаровского соединения в Оренбургской области.

Также продолжится плановое переоснащение РВСН на современные ракетные комплексы «Ярс» шахтного и подвижного вариантов. Тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», которые придут на смену «Воеводам», встанут на вооружение в 2020-м.

В 2019-м на военном космодроме Плесецк начнутся летные испытания. А пока красноярское предприятие «Красмаш» — производитель этого комплекса — готовится перейти на трехсменный режим работы из-за роста числа заказов.



© Министерство обороны РФ

Загрузка баллистической ракеты «Сармат» перед пуском во время испытаний

Летчики в 2019-м получат первые серийные истребители пятого поколения Су-57. Несколько «невидимок» уже испытали в боевых условиях в Сирии. Всего на сегодняшний день построили около десятка машин. Ожидается, что в первой партии их будет двенадцать.

Кроме того, в новом году завершатся испытания многоцелевого истребителя поколения 4++ МиГ-35, который предполагается запустить в серию. Авиастроители рассчитывают производить не менее 36 машин в год. Также рассматривается создание корабельной версии истребителя.

В планах у авиастроителей на этот год — подписание соглашения о серийных поставках нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер».



© РИА Новости / Алексей Никольский

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57

Армейская авиация примет на вооружение порядка 25 разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», а их ударные «собратья» Ми-28 «Ночной охотник» оснастят лазерной системой защиты от ракет. Также для «охотников» разработан новый двигатель ВК-2500П с улучшенными характеристиками. Его будут ставить на модернизированные Ми-28НМ, которые сейчас проходят государственные испытания.



© РИА Новости / Виталий Белоусов

Показательные выступления группы высшего пилотажа «Беркуты» на ударных вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник»

Вертолетчики военно-транспортной авиации получат модернизированные транспортные вертолеты Ми-26Т2В, которые планируется запустить в серию. Новые машины будут оснащены современным комплексом радиоэлектронного оборудования, облегчающего работу летчика в плохую погоду.

Кроме того, Ми-26Т2В оснастили новым бортовым комплексом обороны «Витебск», не только выявляющим угрозу вертолету, но и противодействующим ракетам с инфракрасными головками самонаведения.

Заметно усилятся системы ПВО и ПРО ВКС России. В 2019-м завершится развертывание сети радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», входящих в наземный эшелон системы предупреждения о ракетном нападении.

Сейчас такие РЛС дежурят в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае. Недавно завершены госиспытания станций, несущих опытно-боевое дежурство в Оренбургской области, Красноярском и Алтайском краях.

Также Минобороны закупит почти двадцать стационарных береговых РЛС контроля надводной обстановки «Буссоль-С» для Мурманска, Кронштадта и Севастополя.



© РИА Новости / Александр Юрьев

РЛС ВЗГ «Воронеж»

Сухопутная составляющая

В Сухопутные войска продолжат поступать модернизированные танки Т-72Б3 — сразу тридцать единиц в первом полугодии передадут мотострелковой бригаде, дислоцированной в Оренбургской области.

Что касается новейшей платформы «Армата», то, согласно подписанному на форуме «Армия-2018» контракту, запланирована поставка военным 132 танков Т-14 и БМП Т-15. Вероятно, некоторые из них попадут в войска уже в 2019-м.

На учениях в Челябинской области танкисты впервые опробуют боевые машины поддержки танков «Терминатор». Войска радиационной, химической и биологической защиты вооружаются тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Буратино». В наступившем году для них поставят более двух тысяч снарядов.



© РИА Новости / Артем Житенев

Боевые учения воинских частей Шиханского гарнизона

Минометчиков ОПК могут порадовать новейшими артиллерийско-минометными комплексами «Набросок», разработка которых уже завершается. По мнению экспертов, в серию они пойдут в этом году. Преимущества минометов в бою известны: не слишком дороги и не очень сложны в производстве, просты в обращении, а мощные боеприпасы летят по навесной траектории, поражая противника даже в укрытиях. Учитывая, что новые минометы устанавливают на колесное шасси, мобильность минометных подразделений возрастет многократно.

Что касается «богов войны», артиллеристов, промышленность в 2019-м возьмется за модернизацию самых мощных в мире самоходок 2С7М «Пион».

Машинам заменят коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Капремонт затронет аппаратуру внутренней связи, радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.

До конца года рассчитывают завершить приемо-сдаточные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М». Специально для борьбы с популярными с некоторых пор небольшими беспилотниками разработано радиоэлектронное ружье «Пищаль». Массовые поставки силовикам начнутся в ближайшие месяцы.



© РИА Новости / Евгений Биятов

Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 «Панцирь-С1» во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме «Армия-2016»

Голубые береты

В 2019-м Минобороны приступит к испытаниям модернизированной самоходной пушки «Спрут-СДМ1». Этот истребитель танков поступил на вооружение «крылатой пехоты» в 2005-м, и военные по огневой мощи ставят его в один ряд с танком Т-90. Новый «Спрут» получил новое шасси, более мощный 500-сильный дизельный двигатель, современную трансмиссию и обновленную систему управления огнем.

Кроме того, к госиспытаниям готовят минометную систему «Дрок». Эта самоходка смонтирована на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» и предназначена для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Можно стрелять минами различных типов — как прямо из боевого отделения машины, так и с выносом миномета на грунт.



© Фото : Минобороны РФ

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1»

В ВДВ в этом году направят опытно-промышленную партию новых бесплатформенных систем десантирования для боевой машины десанта БМД-4М. Общая площадь одной парашютной системы — более четырех тысяч квадратных метров.

Отметим, что ранее в Минобороны сообщили о решении усилить Воздушно-десантные войска вертолетами армейской авиации, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны. Также в ВДВ сформируют три танковых батальона.



© РИА Новости / Владимир Астапкович

Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа

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Николай Протопопов