Война будущего. Готова ли к ней Россия?

Пока у нас пытаются начать серийное производство танка "Армата" и истребителя Су-57, весь мир готовится к войнам нового типа – роботизированным.

За последние пару лет российские СМИ несколько раз рассказывали о том, что базу Хмеймим в Сирии пытались атаковать некие примитивные беспилотники. Разумеется, все атаки были отбиты и боевики, террористы, умеренные и не очень оппозиционеры – в общем, плохие парни – остались ни с чем.

Это хорошо, что российская техника и военнослужащие не пострадали, но не надо обольщаться – ущерба удалось избежать не потому, что у базы Хмеймим идеальная система ПВО, а потому что атаковали её примитивные дроны, не сильно отличающиеся от радиоуправляемых самолетиков, массово изготавливавшихся в кружках авиамоделирования ещё в СССР.

Грубо говоря, плохие парни собрали некоторое количество авиамоделек, прицепили к ним небольшие бомбочки и отправили бомбить Хмеймим.

Перехватить такие убогие беспилотники действительно несложно. Для этого даже необязательно использовать современные средства радио-электронной борьбы. Но что будет, когда плохие парни получат доступ к современным технологиям? Когда дроны будут наводиться не с помощью радиокоманд, а с помощью навигационной системы, или будут использовать комбинированную систему наведения?

Что будет, если, не дай бог, плохие парни обзаведутся новомодными дронами-камикадзе, которые уже появились во многих армиях мира и за которыми, вне всякого сомнения, огромное будущее?

Что такое дрон-камикадзе? В принципе, название говорит само за себя, но рассмотрим одного из лучших на сегодняшний день представителей этого нового вида оружия.

Израильская компания IAI (Israel Aerospace Industries) некоторое время назад представила квадрокоптер Rotem-L, который весит 4,5 килограмма, может летать на высоте до 2 километров со скоростью 45 км/ч и берет "на борт" либо килограммовый заряд взрывчатого вещества, либо две осколочно-фугасные бомбы весом 450 грамм.

Фото: Стоп-кадр из видео

Дрон оснащен видеокамерами, передающими изображение на планшет оператора на дальность до 10 километров, и способен вести как разведку, так и выполнять ударные функции. Например, в случае обнаружения пехоты противника, дрон может зависнуть над ней и сбросить бомбы. А в случае обнаружения более заманчивой цели, например, вооруженного пикапа, легкой бронетехники или минометной позиции, дрон в прямом смысле жертвует собой – переходит в пикирование и при попадании в цель взрывается.

Килограмма взрывчатки вполне достаточно, чтобы превратить автомобиль в пылающие обломки или уничтожить расчёт миномета.

Защиты от Rotem-L в полевых условиях нет никакой. Из-за малых размеров и низкого уровня шума его трудно обнаружить, но даже обнаружив, непонятно, как его сбивать.

Попасть в маневрирующий дрон размером с небольшой двухкассетник на высоте одного километра из пулемета или автомата теоретически можно, только вот практически маловероятно. При этом ещё придется уворачиваться от падающих бомб.

В режиме "камикадзе" дрон может выходить на цель, также маневрируя, так что и со ста метров в него вряд ли попадешь. Зенитные ракеты тут тоже бессильны – система наведения просто не захватит такую маленькую цель, а стрельба из скорострельных пушек будет не более эффективна, чем стрельба из пулемета. Да и не у всех под рукой имеются скорострельные зенитные пушки.

А что делать, если в атаке принимают участие три дрона? А если триста? И наводятся они не по радиокомандному каналу, а по навигационной системе.

Налетит такая стая на аэродром, военную базу, соединение кораблей, колонну на марше - и даже при сильнейших средствах ПВО из трехсот дронов одна треть гарантированно достигнет цели.

Любому, даже стоящему на земле самолету или вертолету, попадания килограммового фугасного снаряда хватит с лихвой, чтобы отправиться в серьезный ремонт, а то и под списание. При этом самолет стоит десятки миллионов долларов, а вся стая дронов не стоит и одного миллиона. Так что нанесенный ими ущерб в десятки раз перекроет их стоимость.

В конце прошлого года китайская компания Harwar представила ударный дрон Harwar H16-V12. Этот вертикально взлетающий беспилотник вооружен двумя автоматическими гранатометами и управляемой ракетой "воздух-земля". Самое интересное, что установленное на нём вооружение стоит в разы больше самого дрона.

Если десяток таких дронов подберется к атакуемому объекту на расстояние менее пяти километров, то бед они наделают немало. Причем засечь их будет очень трудно, так как полет они могут совершать на высоте трех-пяти метров. Китайский дрон может летать чуть более часа, радиус действия – 14 километров.

К плюсам дронов относится их многоразовость. Это снаряд или ракету выстрелил и всё – обратно они уже не вернутся, а дроны, в случае если достойных целей обнаружить не удастся, можно отозвать обратно.

При их достаточном количестве они могут полностью взять под контроль значительные участки вражеской территории: часть дронов будет вести разведку и патрулирование, другая часть заряжать аккумуляторы. Наличие инфракрасных камер позволяет им работать в ночное время, поэтому в войнах будущего от подобного рода круглосуточных мини-бомбардировщиков покоя не будет.

В войнах будущего и тактика воздушного боя претерпит серьезные изменения. Предполагается, что истребители не будут вести бои в одиночку – в настоящее время в разных странах разрабатываются дроны сопровождения. Не исключено, что через несколько лет каждый истребитель будет иметь пару-тройку сопровождающих дронов, которые будут лететь перед ведомым самолетом на удалении в несколько десятков километров и вести разведку, что позволит истребителю не включать радар и оставаться незамеченным.

В случае обнаружения противника дроны первыми его атакуют и передадут всю информацию истребителю, которому останется лишь поставить в бою точку, не подвергая себя серьезной опасности. Кстати, американский стелс-дрон сопровождения XQ-58 Valkyrie уже второй год проходит летные испытания, и не исключено, что в скором времени будет принят на вооружение.

Судя по последним разработкам, в мире делается ставка на легкие и компактные дроны. Такие тяжелые беспилотники, как российский "Охотник" или американский Global Hawk, стоят дорого, да и эксплуатация их недешевая.

Фото: wikimedia.org

Кроме того, они являются прекрасной целью для зенитных ракет. А вот против роя легких и маленьких дронов любая система ПВО бессильна. Просто потому, что их невозможно уничтожить все до одного чисто физически и технически.

Даже если удастся их вовремя засечь, какая то часть из роя в десятки дронов прорвется к цели. Средствами радио-электронной борьбы можно будет нейтрализовать какую-то их часть, но где гарантия того, что одновременно с первым роем не появится ещё один, а то и двадцать-тридцать?

В настоящее время разрабатываются дроны-гранатомечики, оснащенные одной-единственной 40 -мм гранатой, используемой в автоматических или подствольных гранатометах. Этот дрон размером с пивную банку может выстреливаться как из индивидуальной пусковой установки, так и из многоствольной. Последняя способна выстрелить до полусотни дронов, вот вам и готовый рой.

Небольшие размеры позволяют разместить такую установку на шасси практически любого автомобиля, который сможет выпустить рой дронов за пару-тройку километров от цели и спокойно скрыться. Но самое главное, подобные системы стоят очень дешево, и уже сейчас многим становится предельно ясно, что время дорогущих танков, самолетов и кораблей уходит в прошлое.

Четвертая техническая революция кардинально меняет не только гражданский сектор с его электромобилями и смартфонами, но и военную отрасль. Более того, как и на "гражданке", так и в оборонке, сейчас огромную роль играют не профессиональные военные, увешанные орденами генералы, а креативщики. Те самые молодые люди, подчас студенты, которые создают стартапы и предлагают такие разработки, какие вчера казались немыслимыми.

Ну кто знал американскую фирму Kratos Defense, разработавшую первый в мире стелс-дрон сопровождения истребителей XQ-58 Valkyrie?

Фото: wikimedia.org

Компания была основана в 1994 году и сейчас является одним из лидеров в разработке перспективных образцов вооружения, в частности участвует в программе по созданию недорогих барражирующих беспилотников Gremlins.

А кто знает многочисленные китайские стартапы и компании, которые по вполне понятным причинам не афишируются, но которые ударными темпами наращивают военную мощь Красного дракона?

А что можно сказать в этой связи о России?

Не обладая всей полнотой информации, можно предположить, что и у нас ведутся аналогичные разработки, вот только это вызывает очень и очень большие сомнения. Потому что даже те разработки, о которых известно – это, как правило, долгий и мучительный путь в серию.

Не секрет, что Россия является одним из мировых аутсайдеров по ударным беспилотникам, которых у нас попросту нет в боеготовом виде. Например, ударный беспилотник "Альтаир" разрабатывается без малого десять лет, хотя его прямой конкурент американский MQ-1 Predator был боеготовым уже в 1995 году, а его более совершенная версия – MQ-9 Reaper - поступила на вооружение в 2007 году.

Стелс-беспилотник "Охотник" хоть и поднялся в воздух, но запуска в серию ждать ещё долго. Возможно – годы.

Вот и получается, что если разведывательные беспилотники, хоть и поздно, но удалось начать производить, то по ударным - налицо отставание от США, Китая и других стран на десятилетия. Даже у Ирана есть ударный беспилотник Karrar.

В 1982 году в СССР началась разработка ударно-разведывательного беспилотника Ту-300 "Коршун". Аккурат к концу горбачевской перестройки "Коршун" был готов, отправился на испытания, но… После уничтожения СССР у новых хозяев жизни были деньги на икру, проституток и Мальдивы, но не на оборонные программы, которых от СССР досталось много, но почти все они были закрыты. В том числе проект Ту-300 "Коршун".

Фото: wikimedia.org

Но "святые девяностые" закончились, и теперь удивление вызывает тот факт, что в РФ вообще что-то ещё разрабатывается. Учитывая тот разгром оборонки и электроники, начавшийся после 1991 года.

В постсоветские годы либеральные ельцинско-гайдаровские "реформаторы" обошлись с советским наукоёмким наследием примерно так, как римляне с Карфагеном – стерли с лица земли.

Достаточно посмотреть на список исчезнувших предприятий радиоэлектронной промышленности. А можно поступить ещё проще – зайти в любой магазин, торгующий электроприборами, и попросить продавца показать российский телевизор, стиральную машинку, да хоть простейший утюг. Если этого нет, то можно попросить показать российскую батарейку. После чего всё станет ясно.

Вот почему возникают большие сомнения в том, что Россия когда-либо догонит весь остальной мир по производству беспилотников. С постсоветских времен может и остались ещё какие-то "мозги", но вот насчет элементной базы, материалов, двигателей и всего остального очень большие сомнения.

А уж про производство дронов такого уровня, какие производят в США, Израиле и Китае, можно вообще забыть. Такие высокотехнологичные дроны и прилагающиеся к ним системы управления способны производить страны, владеющие технологиями XXI века. А Россия, благодаря постсоветским годам разгрома промышленности, науки, электроники и оборонки, пока что не в состоянии освоить производство дрона уровня американского "Хищника" четвертьвековой давности.

И ведь не скажешь, что у нас не стараются построить своего русского "Хищника". Стараются. И Министерство обороны давно хочет иметь такой аппарат. Но попытка его создания привела к тому, что… в СИЗО отправился человек, которому была поручена и оплачена разработка "Альтаира".

Отправился не за передачу секретной информации супостату, а по вполне прозаичным причинам – по подозрению в растрате сотен миллионов рублей. Именно это произошло с генеральным директором казанского ОКБ им. Симонова Александром Гомзиным, который отвечал за разработку беспилотника. И пока следствие разбирается в деле Гомзина – виноват он или нет – "Альтаир" так и остается незаконченным проектом.

Сколько он ещё будет таковым оставаться – непонятно, поэтому сложно сказать, когда он появится в войсках.

А между тем весь мир уже переходит на рои микро-дронов.