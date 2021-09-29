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Если хочешь быть здоров. Туризм (1985)

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Если хочешь быть здоров. Туризм
Передача из цикла о туризме. Практические занятия для начинающих туристов ведет мастер спорта по туризму инженер Анатолий Цыбин, который рассказывает о выборе рюкзака и его укладке, посуде, спальном мешке, наборе одежды и обуви. Конечно, сегодня используют для изготовления туристического снаряжения и одежды другие материалы, более легкие и прочные, но основные правила выбора при подготовке к походу остаются актуальными.

Главная редакция спортивных программ, 1985

Ведущий – Анатолий Цыбин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1ZpqgyrOlHY
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