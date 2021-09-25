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Если хочешь быть здоров. Подружись с водой (1985)

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Если хочешь быть здоров. Подружись с водой
Передача из цикла "Подружись с водой" об обучении маленьких детей азам спортивного плавания, что позволит правильно развиваться организму. Также можно обучать ребенка хождению, используя водную среду. Это краткий видеокурс основных правил обучения плаванию маленьких детей. Главное, чтобы занятия проходили в игровой форме, и ребенок получал удовольствие.

Главная редакция спортивных программ, 1985

Ведущий – Ю. Змановский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TRN-RxiOj-k
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