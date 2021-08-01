Секреты долгой молодости. Если хочешь быть здоров (1983)
Если хочешь быть здоров. Секреты долгой молодости
В чем секрет долгой молодости профессора Константина Никитина?
Во время съемки передачи ему 82 года, каждый день он делает упражнения с тяжелыми гирями, бегает и плавает.
Он рассказывает о своей комплексной оздоровительной системе, сочетании разного вида циклических упражнений, медленного бега и плавания. В циклических упражнениях участвуют различные группы мышц, способствующих улучшению деятельности сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма.
Дело не в продлении жизни, а в том, чтобы жить здоровым и ощущать радость жизни!
Главная редакция спортивных программ 1983
Автор сценария – А. Коршунов
Оператор – Ю. Озерский
Ведущий – Ю. Змановский (доктор медицинских наук)