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Если хочешь быть здоров. Как сохранить здоровье детей? (1984)

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Если хочешь быть здоров. Дети
Как сохранить здоровье детей? Именно физические упражнения делают ребенка более сильным и уверенным в жизни, быстрее идет не только физическое, но и умственное развитие, он меньше болеет. Задача родителей научить детей с раннего возраста навыкам занятий физкультурой и привить любовь к спорту.

Съемки проходили в яслях-саду №1226 г. Зеленограда, где установлен специальный спортивный комплекс для занятий с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также в квартирах Никитиных и Скрипалевых, где дети занимаются на домашних спортивных комплексах.

Главная редакция спортивных программ, 1984

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VomngyXwq1s
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