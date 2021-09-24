Если хочешь быть здоров. Как сохранить здоровье детей? (1984)
Если хочешь быть здоров. Дети
Как сохранить здоровье детей? Именно физические упражнения делают ребенка более сильным и уверенным в жизни, быстрее идет не только физическое, но и умственное развитие, он меньше болеет. Задача родителей научить детей с раннего возраста навыкам занятий физкультурой и привить любовь к спорту.
Съемки проходили в яслях-саду №1226 г. Зеленограда, где установлен специальный спортивный комплекс для занятий с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также в квартирах Никитиных и Скрипалевых, где дети занимаются на домашних спортивных комплексах.
Главная редакция спортивных программ, 1984