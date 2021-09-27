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“Союзпечать №2″

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2-й выпуск нового цикла "Союзпечать" от Егора Иванова, где рассматриваются публикации советских газет и журналов.
Как обычно много интересных деталей.



Аннотация:

В этом выпуске: о том, чего не было, но о чем писали в СССР, сельский планетарий, дневники советских девушек, а также еще один повод задуматься о том, на каких принципах мы существуем в обществе и в чьи руки попало воздвигнутое НЕ НАМИ здание.

00:00 Вступление
00:04 В этом выпуске
00:29 О половом воспитании в СССР
03:05 О "сексуализации" в коммерческих целях и не только
06:50 Планетарий в сельской школе
10:17 Письма Зои Космодемьянской
11:13 Дневник Космодемьянской
12:32 Роза Шанина
13:54 Дневник Шаниной
18:43 Дневник девятиклассницы 1953 г.
24:32 Общество "Мемориал"
26:41 Титры

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7093418.html
Метки: Видео, газеты, журналы, Иванов, история, общество, социализм, ссср
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