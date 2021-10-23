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Банк над правдой, пороки капитализма и депутаты Верховного Совета СССР. Союзпечать #5

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Плохой сигнал представляет пятый выпуск рубрики Союзпечать. В этом выпуске: Банк над правдой, Олимпийское телевидение – сделано у нас, то есть у них, пороки капитализма глазами советских граждан, почему отказались от архитектурных излишеств, "голубенькие трактора" и трактористка – депутат Верховного Совета.

00:00 В этом выпуске

00:31 Биржевой банк над Правдой
01:11 Перед развалом СССР
03:16 Другая Правда
03:27 Александр Конаныхин
05:06 Истоки богатства Конаныхина
07:46 Незнайка на Луне
08:52 Телевидение Олимпиады-80
10:39 Пороки капитализма в советских журналах
12:28 Намотчица электрозавода – депутат Верховного Совета
14:09 Почему отказались от архитектурных излишеств
15:16 Фига Эльдара Рязанова
16:21 Павлодарский тракторный завод
22:21 “Голубенькие трактора”
19:28 Трактористка – депутат Верховного Совета СССР
23:03 Воронок – исчезнувший совхоз
26:01 Озеро Брус
28:02 Разруха в головах?
31:01 Завершение

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zcg7QW8Uan4
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