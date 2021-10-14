Плохой сигнал представляет четвертый выпуск рубрики Союзпечать. В этом выпуске: жечь и сечь "по законам военного времени", как выглядит примирение, советская фототехника, африканец в галошах, спутниковое тв – детям, где мои 80 копеек? и предупреждение из 1986-го года.

Ссылка на упомянутые издания будет позже.

00:00 Начало

00:03 В этом выпуске

00:30 Еще немного любви государя

15:25 О примирении

17:41 Советская фототехника

19:35 Африканец в галошах

21:40 Спутниковое ТВ – детям

24:15 Где мои 80 копеек?

26:10 Предупреждение из 1986-го года