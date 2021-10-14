Негодные люди, грех перед родиной и фотоаппараты СССР. Союзпечать #4
Плохой сигнал представляет четвертый выпуск рубрики Союзпечать. В этом выпуске: жечь и сечь "по законам военного времени", как выглядит примирение, советская фототехника, африканец в галошах, спутниковое тв – детям, где мои 80 копеек? и предупреждение из 1986-го года.
Ссылка на упомянутые издания будет позже.
00:00 Начало
00:03 В этом выпуске
00:30 Еще немного любви государя
15:25 О примирении
17:41 Советская фототехника
19:35 Африканец в галошах
21:40 Спутниковое ТВ – детям
24:15 Где мои 80 копеек?
26:10 Предупреждение из 1986-го года
То что уже есть, иногда вызывает даже неприязнь, потому что нужно двигаться вперед. Это нормально.
А царя нужно заслужить, и у всех есть ошибки. И всегда были паразиты, которые жили поиском противоречий и созданием войны. Это нормально.
И все в итоге приходит к тому, есть ли в тебе самом Бог ?
Достоин ли ты того, чтоб тебя любили ?
А любовь без истины существовать не может.
Мир вашему дому.