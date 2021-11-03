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Коммунисты на защите чувств верующих и колокольного звона. Союзпечать #6

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Плохой сигнал представляет шестой выпуск рубрики Союзпечать. В этом выпуске: о защите коммунистами чувств верующих, атеисты на страже колокольного звона, диалектический подход в борьбе с религией, про несчастного Ельцина, сын Бормана об ужасах сталинизма, социальный состав святых, мега-заявление "историка" Чубайса и битвы на бумажных шпагах.

Ссылка на упомянутое издание будет позже

00:00 Начало
00:39 О зашите чувств верующих в программе КПСС
02:59 О целях борьбы с религией
04:12 Диалектический подход в борьбе с религией
04:50 Как обидели Мадонну
07:26 От мироточения до гостиничного комплекса
09:30 Христианство и коммунизм
11:08 Притча о Закхее
14:17 Про несчастного Ельцина
16:16 Притча о талантах
19:19 Адольф Борман – миссионер
20:55 Сын Бормана о Сталине и коммунизме
22:26 Обвинения Бормана в домогательствах
24:05 Бизнес на костях святой Филумены
26:11 Социальный состав святых
27:40 Атеисты на защите колокольного звона
28:31 Мега-заявление “историка” Чубайса
29:13 Кто мог закрыть церковь?
32:18 Битвы на бумажных шпагах
33:19 Титры

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ii61NIaJbUA
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