Плохой сигнал представляет шестой выпуск рубрики Союзпечать. В этом выпуске: о защите коммунистами чувств верующих, атеисты на страже колокольного звона, диалектический подход в борьбе с религией, про несчастного Ельцина, сын Бормана об ужасах сталинизма, социальный состав святых, мега-заявление "историка" Чубайса и битвы на бумажных шпагах.

Ссылка на упомянутое издание будет позже

00:00 Начало

00:39 О зашите чувств верующих в программе КПСС

02:59 О целях борьбы с религией

04:12 Диалектический подход в борьбе с религией

04:50 Как обидели Мадонну

07:26 От мироточения до гостиничного комплекса

09:30 Христианство и коммунизм

11:08 Притча о Закхее

14:17 Про несчастного Ельцина

16:16 Притча о талантах

19:19 Адольф Борман – миссионер

20:55 Сын Бормана о Сталине и коммунизме

22:26 Обвинения Бормана в домогательствах

24:05 Бизнес на костях святой Филумены

26:11 Социальный состав святых

27:40 Атеисты на защите колокольного звона

28:31 Мега-заявление “историка” Чубайса

29:13 Кто мог закрыть церковь?

32:18 Битвы на бумажных шпагах

33:19 Титры