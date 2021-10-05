За что воевали? Кремлевский утюг, Никки христов и беспомощность советской пропаганды. Союзпечать #3
Плохой сигнал представляет третий выпуск новой рубрики Союзпечать. В этом выпуске: за что воевали в Великую Отечественную – мнение ТОЙ стороны, насильственная стерилизация женщин в США, о любви к народу Николая Второго, кремлевский утюг, рыцари труда и беспомощность советской пропаганды.
Ссылка на упомянутые издания будет позже
00:00 Приветствие
00:03 Еще раз о пьянстве Николая II
02:49 В этом выпуске
03:14 За что воевали в ВОВ?
05:20 Перед развалом СССР
06:56 Принудительная стерилизация женщин в США
09:50 О любви к народу Николая II
20:54 Рыцари труда
21:13 Беспомощность советской пропаганды
22:39 Иммигранты из СССР – 1972 г.
27:30 Нам должен кто-то другой