Плохой сигнал представляет третий выпуск новой рубрики Союзпечать. В этом выпуске: за что воевали в Великую Отечественную – мнение ТОЙ стороны, насильственная стерилизация женщин в США, о любви к народу Николая Второго, кремлевский утюг, рыцари труда и беспомощность советской пропаганды.

Ссылка на упомянутые издания будет позже

00:00 Приветствие

00:03 Еще раз о пьянстве Николая II

02:49 В этом выпуске

03:14 За что воевали в ВОВ?

05:20 Перед развалом СССР

06:56 Принудительная стерилизация женщин в США

09:50 О любви к народу Николая II

20:54 Рыцари труда

21:13 Беспомощность советской пропаганды

22:39 Иммигранты из СССР – 1972 г.

27:30 Нам должен кто-то другой