Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас с нами на связи публицист, Анатолий Вассерман. Здравствуйте.

Здравствуйте.

Ещё раз вас поздравляю с победой на парламентских выборах в России. Я напомню нашим зрителям, что вы набрали чуть более тридцати пяти процентов голосов избирателей в Преображенском одномандатном округе в Москве. Ещё раз поздравляю!

Спасибо.

И вот такой первый вопрос – Какие законопроекты вы планируете внести в Госдуму, которые бы касались Украины или Донбасса?

Я не планирую рассматривать эти направления, как первоочередные. Что касается Украины, как вы знаете я предлагаю официально отказаться от старинной польской фальшивки “Украина – не Россия”. И соответственно поменять всю политическую риторику на этом направлении. Украина такая же очевидная, такая же неотъемлемая часть России, как и Российская Федерация. И соответственно общаться с нынешними киевскими властями можно и нужно разве что как с сепаратистами. Кстати замечу, что против меня, в своё время, на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в сепаратизме. Это было очень смешно, поскольку когда сепаратисты, то есть люди стремящиеся отделить Украину от остальной России называют сепаратистами тех кто хочет воссоединения, ну это конечно логика вывернутая на изнанку. Ну в чём конкретно будет выражаться эта позиция, какие именно законодательные положения из неё проистекут, это уже надо будет рассматривать со специалистами. Но сама по себе концепция “Украина – не Россия” несомненно должна быть признана мошенничеством, то есть ложью с корыстными целями. Кстати я ещё в прошлом тысячелетии пустил в обращение термин “профессиональные украинцы”, то есть люди надеющиеся извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России. Так вот надо показать этим “профессиональным украинцам”, что выгода которую даже они, со всеми их странностями могут обрести от воссоединения будет больше того, что они сейчас надеются получить на разделение. Вот это главное.

Простите, а кого вы имеете ввиду? “Профессиональные украинцы” – может быть фамилий несколько, вот кто это?