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Вассерман рассказал, стоит ли ждать пополнения БРИКС

11:02. 18 ноября 2019 115 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Если в будущем появятся страны, которые захотят присоединиться к БРИКС, то, скорее всего, они будут приняты, уверен политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги саммита БРИКС, прошедшего в Бразилии.

«Трудно сказать, стоит ли ждать вступления в БРИКС новых стран-участниц. Сама аббревиатура БРИКС появилась в связи с тем, что эти страны при очень существенных различиях внутренних обстоятельств показывали практически одинаковую скорость развития экономики, — сказал Вассерман. — Впоследствии стало ясно, что это сходство скоростей порождено прежде всего тем, что эти страны в одной и той же степени зависимы от глобального рынка. И именно в связи с этим появилось желание интегрироваться хотя бы для того, чтобы зависеть не столько от мирового рынка в целом, сколько друг от друга. Это более предсказуемо, а предсказуемость — это одна из основ быстрого развития».

При этом Вассерман признался, что не знает, есть ли в мире достаточно крупные страны (помимо тех, которые уже входят в БРИКС), чьё поведение в экономике и в политике достаточно предсказуемо. Если такие страны найдутся, то, как полагает Вассерман, они, скорее всего, тоже захотят интегрироваться в группу БРИКС и, вероятно, будут приняты, так как чем больше хорошо предсказуемого партнёрства, тем эффективнее хозяйствование.

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-rasskazal-stoit-li-zhdat-popolneniya-briks/

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4697 3439
    марина 18 ноября 2019 в 13:39

    А ведь БРИКС -это заготовка на замену Семерки-только с другими телами,как и ЕС и Евробанк-подспорье у ФРС.Они преже чем устранить уже использованное,заранее подготовили подушки безопасности ,не были бы они Конструкторами.Другое дело ,успеть занять место получше в этом их плане и вся правда про историческое значение БРИКС и Путина в ней -сказка,но в которой мы приняли участия со знанием правил игры.

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