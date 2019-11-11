Вассерман рассказал о причинах демографического спада в России

В РФ довольно активно ищут способы преодоления демографического спада, но пока результат этих усилий весьма ограниченный, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с продолжающейся убылью населения РФ. Как полагает эксперт, в России до сих пор каждые лет двадцать проявляются последствия катастрофических потерь во время Великой Отечественной войны, когда погибли почти 9 млн военнослужащих и почти 18 млн мирных жителей.

«Руководство страны делает всё возможное для повышения рождаемости. Тут и материнский капитал, и многие другие льготы для семей. И я, честно говоря, даже не вижу, чем ещё можно помочь в этом плане. И очень надеюсь на то, что этот спад будет преодолён, — сказал Вассерман. — Кроме того, надо иметь в виду, что вообще, к моему великому сожалению, на определённом уровне развития общества спад рождаемости неизбежен. Это проявляется во всём мире, и пока ещё неясно, как именно этот эффект будет в полной мере преодолён. Известно, что рождаемость падает практически в любой стране и у любого народа через несколько десятилетий после того как совпадут два фактора. Во-первых, резкое снижение детской смертности и, во-вторых, большие возможности вовлечения женщин в общественно-полезную деятельность. То есть такую деятельность, результаты которой востребованы за пределами семьи».

Как заметил Вассерман, пока непонятно, как в полной мере преодолеть этот эффект. В Западной Европе, по его словам, даже не пытаются справиться с этим положением дел, а заменяют собственных нерождённых людей массовым импортом из менее развитых стран. И это вызывает другие проблемы. Как заметил эксперт, значительная часть ввозимых не горит желанием вписаться в местную жизнь, в местное общество, что вызывает массу отрицательных эффектов, но власти Европы считают, что все эти эффекты всё равно проще преодолеть, чем найти способ стимулировать размножение местных жителей.

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-rasskazal-o-prichinax-demograficheskogo-spada-v-rossii/