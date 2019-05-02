Версия Геббельса о расстреле польских офицеров Сталиным – это ложь

Накануне состоявшегося в Твери круглого стола по теме «Мифы Великой Отечественной войны» советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман рассказал в общении с корреспондентом РИА «SM-News» о том, кому выгодно подделывать исторические факты, почему Россия обречена на долгую конфронтацию с Западом и почему ему не всё равно, что будет с будущими поколениями россиян.

– Вы не первый год участвуете в мероприятиях по разоблачению фальсификации истории, и, в частности, расстрелу поляков. Почему вы считаете это важным для себя?

– Потому что я сам много лет в эту фальшивку верил. Я вообще над многими вопросами отечественной истории не задумывался в принципе, и поэтому довольно легко поверил во многие фальшивки: и в то, что рассказывалось во времена Хрущёва, и в то, что рассказывалось во времена Горбачёва. Поэтому, когда я разобрался, что речь идёт именно о фальшивках, я не только сам разуверился, но и считаю свои долгом уберечь других от повторения моих ошибок.

– Это произошло несколько лет назад?

– Ну, в общем да. В середине двухтысячных я начал всерьёз задумываться над тем, что та часть моей картины мира, что относится к общественным наукам (экономика, политика, история) принципиально не верна. У меня ушло несколько лет на то, чтобы разобраться в той фундаментальной причине, откуда проистекают все заблуждения — теории, которые в наши дни принято именовать либеральными, и считать единственно верными, причём ошибки там принципиальные и неустранимые. То есть, любая теория, опирающаяся на веру в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество гарантированно приводит к рекомендациям не совместимым с жизнью и надо отвергнуть саму эту веру, но могу с уверенностью сказать, что эта вера столь соблазнительна своей простотой и вроде бы очевидностью, что без должных теоретических наставлений и рассуждений попасть в объятия тоталитарной секты «либералы» очень легко, и я считаю свои долгом предостеречь всех, до кого могу дотянуться, от повторения моих ошибок, в том числе от веры в кровавый чекистский режим.

– Что в первую очередь мешает восстановлению исторической справедливости?

– Вы знаете, тут нет какого-то одного фактора — тут целый комплекс. Во-первых, многие наши стратегические противники заинтересованы в нашем ослаблении, а поскольку на нашей стороне правда и историческая справедливость, эти структуры вынуждены рекламировать ложь и несправедливость. Это не только США и Европа, в нашей стране тоже достаточно людей, заинтересованных в лжи и несправедливости. Например, значительная часть партийного аппарата конца 80-х годов оказалась заинтересована в разрушении страны, построенной именно этой партии и именно по теории этой партии, именно потому, что эти теории не позволяли превратить власть в собственность.

– Их «заинтересовали»?

– Они сами заинтересовались. Скажем, Николай Стариков очень активно исследует роль англосаксов в наших исторических катастрофах: и в марте 1917 года так называемая февральская революция, и в 1991 году госпереворот, но он, к сожалению, не исследует вопрос того, что в нас самих позволило англосаксам добиться своих целей, ведь они же нам гадили постоянно, по меньшей мере с начала 1820 годов — может быть и раньше, но с этого времени уже непрерывно. А мы, тем не менее, на протяжении большей части нашей истории спокойно отбивали их напор и даже посмеивались над ними, то есть здесь проблема была не в давлении извне, а в том, что в нас самих стало точкой приложения этого давления.

– От сегодняшнего круглого стола вы ждёте какого-то эффекта?

– Эффекта жду. Во-первых, сейчас, насколько я знаю, потихоньку организуется сбор средств на публикацию новой книги профессора Ферра, где подробно анализируется Медновский мемориал и доказывается ложность польско-немецкого мифа о нём, и я надеюсь, что круглый стол поможет организовать этот сбор средств и издание перевода книги. Во-вторых, мы лишний раз напомним стране и миру, что общество «Мемориал», организующее сейчас издание списка заключённых Нило-Столобенской пустыни под видом списка расстрелянных в Медном, врёт, и что оно хоть и подавляющее, но всё-таки меньшинство.

– На днях журналист Леонид Парфёнов на своём YouTube-канале рассказал о сборе средств на книгу памяти расстрелянных польских военно-пленных

– Да, речь идёт именно об этой книги «Мемориала». Ещё раз повторю, что так называемый список расстрелянных в Медном — это на самом деле список заключённых в Нило-Столобенской пустыни в конце 1939 и первой половине 1940 года польских полицейских и пограничников. Они там находились то время, пока шло расследование их соучастия в различных преступлениях против Советского Союза, и против русского населения земель, оккупированных Польшей в 1920 году. Действительно, по результатам этого расследования несколько сот человек были признаны виновными и получили по суду соответствующее наказание, но за то время, пока они там находились, Советский Союз передал Литве Вильнюсскую область, оккупированную Польшей в начале 20-х годов, и польские эмигранты не придумали ничего лучше, как объявить за это СССР войну, и, соответственно, те, кто находился в Нило-Столобенской пустыни в качестве подследственных получили статус военнопленных, и тех из них, кого признали невиновными, естественно уже не выпустили оттуда, а развезли по различным лагерям для военно-пленных, причём известно, что многие из этих людей были обнаружены живыми и здоровыми в самых местах и в Советском Союзе и в Польше значительно позже весны 1940 года, когда по версии Геббельса, поддержанной поляками, их расстреляла «кровавая гэбня».

– И есть документы, подтверждающие это?

– Да, например жетоны двоих полицейских, находившихся в Нило-Столобенской пустыни, найдены несколько лет назад при раскопке захоронения жертв немецких расстрелов во время Великой Отечественной войны на Волыни (западная часть Украины). Несколько десятков человек были опознаны своими знакомыми в разных местах лишения свободы в СССР. Кое-кто зафиксирован в составе армии польского генерала Андерса, которые формировались в первые два года войны, но так и отказались воевать на стороне Советского Союза. По требованию самого генерала они эвакуировались в Иран в распоряжение британской армии, и были практически полностью истреблены в качестве пушечного мяса в боях с немцами в Италии. Воевать они толком не умели, поэтому жертвы несли очень большие, но не зря же Черчилль сказал о Польше, что там очень часто храбрейшие из храбрых были руководимы гнуснейшими из гнусных. Большая часть документации документации, связанной с армией Андерса не сохранилась, поэтому судьба примерно 20 тысяч польских офицеров неизвестна.

– При этом есть определённые доказательства того, что список из 6300 польских имён неправомочный. Что мешает привести их в качестве аргумента?

– Так их и приводят. Тот же профессор Ферра приводит эти доказательства в своих книгах, участники этих круглых столов тоже говорят об этих доказательствах. Есть испанская поговорка: Даже ангел может привести осла к водопою, но даже дьявол не заставит его пить. Мы действительно прекрасно знаем, что вся версия Геббельса от первого до последнего слова голимая липа, но те, кому эта версия выгодна, будут в неё верить даже если сам Иозеф Пауль Фридрихович Геббельс вернётся из ада на Землю и признается, что врал.

– То есть, это своего рода тупик?

– Да, это в какой-то мере тупик, но публичные дискуссии вообще крайне редко ведут для того, чтобы переубедить оппонента. Их ведут для того, чтобы убедить аудиторию, и поэтому мы вновь и вновь будем собирать такие круглые столы, и будем очень заинтересованы в том, чтобы о них писали и их показывали как можно больше, именно для того, чтобы убедить прежде всего граждан нашей страны, ну а потом и людей во всём мире, которым уже надоело стряхивать лапшу с ушей.

– Хотелось бы вновь вернуться к ролику Парфёнова, в котором он приводил отрывок из интервью бывшего начальника управления НКВД по Калининской области Дмитрия Токарева, который также используется в книге «Мемориала».

– Тут дело вот в чём, Токарева в 1990 году допрашивали следователи главной военной прокуратуры, которым было поручено хоть как-то обосновать признание Горбачёвым советской вины перед Польшей, и Токарев очень грамотно выстроил свои показания и последующие интервью на тему этих показаний так, чтобы в суде его слова элементарно опровергались. Достаточно сказать, что здание управления внутренних дел по Калининской области сохранилось и по сей день, сейчас там находится медицинское училище. В нём регулярно проводятся ежегодные турниры по интеллектуальным играм, я в этих турнирах участвовал не раз, исходил всё это здание вдоль и поперёк и прекрасно знаю, что описанная Токаревым технология расстрелов в здание не вписывается. То есть, для того, чтобы действовать так, как говорил Токарев, нужно здание в несколько раз большего размера. То есть показания Токарева даны в предположении, что скоро будет суд, что Токарев на нём будет по меньшей мере свидетелем, а то и одним из обвиняемых, и поэтому показания сформулированы так, чтобы на суде можно было их опровергнуть буквально по всем пунктам.

– В итоге суда не было?

– Да, более того, во время суда над коммунистической партией в 1992—1993 годах попытались включить в дело и Катынский вопрос Конституционный суд РФ отказался включить представленные материалы по Катыни, Медному и Пятихаткам в состав дела, потому что было совершенно очевидно, что в суде эта часть дела рассыплется мгновенно, в том числе рассыплются и показания Токарева.

– Парфёнов, то ли опираясь на слова Токарева, то ли на данные «Мемориала», объяснял, что каждую смену в этом здании управления внутренних дел за ночную смену убивали около 250 человек, а в целом операция растянулась на полтора месяца.

– Токарев именно так и сказал, но повторюсь, что описанная им процедура нереальна, физически не осуществима в рамках этого здания. Соответственно, он сознательно рассказывал то, что мог подробно и убедительно опровергнуть. И то, что Парфёнов этого не знает, это его личное несчастье. Другое дело, что он в своё личное несчастье пытается втянуть ещё куча народа. Я не знаю, в чём он заинтересован, но я вижу результаты его деятельности, которые, по сути, сводятся к тому, что он обманывает сознательно или неосознанно страну, и я могу только процитировать слова Иешуа Иосифовича Давыдова, более известного нам с греческим акцентом Иисус: «Если кто из вас соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы если бы ему повесили на шею мельничный жернов и бросили в глубокие воды».

– Что мешает увековечить память находившихся в Медном красноармейцев?

– Увековечить память красноармейцев, захороненных в районе Медного, мешает исключительно политическая позиция мемориала в Медном и его польских спонсоров. Известно, что в 2006 году там были размещены общественными организациями России памятные плиты об этих красноармейцах, но очень скоро эти плиты исчезли невесть куда, то есть руководство мемориала говорило, что плиты сняты, чтобы правильно обустроить место их размещения, ну а потом, когда место обустроили, плиты туда так и не вернулись. Я думаю, что никаких исторических препятствий увековечению памяти этих красноармейцев нет. Правда сейчас архивы госпиталей частично утеряны, скорее всего всё в те же «лихие 90-е» годы, но и того, что осталось достаточно, если не для поимённого памятника, то по-крайней мере для указания общего числа этих красноармейцев, но такой памятник не ставят пока именно потому, что стало бы сразу совершенно очевидно, что в захоронении около Медного просто физически нет места для польских пленных.

– Почему тогда наша власть не заинтересована в этом?

– Наша власть, во-первых, всё ещё надеется улучшить отношения с нашими стратегическими конкурентами, хотя понятно, что улучшения не будет именно потому, что мы конкуренты, а конкуренция — это вид соревнования, при котором уничтожение других участников соревнования допустимо, и, более того, поощряется. Например, Польша была историческим конкурентом России в деле главенства среди славян несколько веков подряд, когда никакого НАТО ещё и в помине не было. Польша эту конкуренцию проиграла в основном потому, что выбрала неверный путь. Поляки стремились подчеркнуть своё над всеми остальными славянами вплоть до того, что шляхта (польское дворянство) долгое время утверждала, что происходит не от славян вообще, а от сарматов. Это одно из племён, которых греки называли скифами. Эти племена жили в причерноморских степях и относятся к иранской ветке индоевропейской языковой группы. Таким образом поляки хотели показать своё превосходство над славянами. Многие русские дворяне тоже выводили свою родословную от разнообразных иностранцев, но в России это никогда не было поводом говорить, что мы выше других. Так вот поляки, проиграв нам конкуренцию по своей собственной недальновидности естественно нам этого не простили и в обозримом будущем вряд ли простят. Поэтому поляки будут цепляться за любую антирусскую фальшивку, поэтому поляки будут с удовольствием участвовать в любых антирусских действиях. В советское время это удалось в какой-то степени погасить, но для того, чтобы полностью изжить такую историческую память нужно несколько поколений, а советская власть продержалась на протяжении примерно полутора поколений. Поэтому Польша будет неизменно с нами враждовать ещё очень долго и нет смысла с нею договариваться даже о простейшем экономическом взаимодействии, потому что поляки будут готовы жертвовать своими интересами, чтобы хоть чем-то навредить нам. Естественно речь идёт не обо всех поляках, но о тех, кто сейчас в стране главенствует и старается закрепить исторический миф, обосновывающий это главенство. Точно также можно разбирать наши взаимоотношения со многими другими странами, входящими в НАТО, и видно, что эти отношения были напряжёнными ещё задолго до НАТО. Собственно, эти напряжения и привели эти страны в состав НАТО. А вообще, история не нами началась и не нами кончится.