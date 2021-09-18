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Радио Аврора 15.09.2021

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Итоги Недели 15.09.2021

Добрый день, уважаемые зрители в эфире информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчекова и с нами на связи публицист, политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

По традиции начнём с главного вопроса – какие важные события в России и в мире за последнее время вы для себя отметили?

Я думаю, что в России это совместные учения “Запад 2021”, но правда они захватили не только Россию, там присутствуют, насколько я знаю, ещё наблюдатели из Индии и Пакистана. Но они вроде бы присутствуют именно как наблюдатели, а реально взаимодействуют войска разных республик России: Российская Федерация, Белоруссия, Армения, Киргизия, кажется кто-то ещё, но точно не помню. Ну и в мире, конечно самое интересное это бурная истерика по поводу происходящего в ходе этих учений. В частности расказки на тему мол злые русские готовят очередное нападение на нас “бедных и несчастных”, русские хотят дать повод для радости своим гражданам накануне выборов, поскольку других поводов для радости в России естественно нет и быть не может и так далее. Словом, реакция Запада на Россию это конечно совершенно не неисчерпаемый источник развлечения, беда только в том, что они сами в значительной мере верят во все эти нелепицы. А известно, что человек исходящий из неверных предположений чаще всего и действовать будет не верно с большими потерями и разрушениями и для себя и в какой-то мере для окружающих, к5 государствам это тоже относится.

Вы когда сказали про бурную истерию, я сразу подумала, что выскажите, что она связана с завершением строительства “Северного потока 2”. Но я хотела и эту тему с вами обсудить.

Это отдельные темы. Естественно и соединённые государства Америки и их представители в Европейском союзе, такие как четыре прибалтийских республик Латвия, Литва, Польша и Эстония. Они естественно очень огорчены тем, что на Германию теперь значительно труднее надавить, чем раньше, что Германия обрела значительную степень экономической независимости, естественно это многих огорчает…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-15-09-2021/
Метки: аврора
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