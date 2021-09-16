Было Жутко! После этого воевать с ними больше не хочется! Последний бой немецкого аса Германа Графа
Краткая история одного из лучших асов люфтваффе, лётчика-истребителя Германа Графа и его последний бой с Героем СССР Павлом Камозиным. Бой, после которого воевать с ними больше не хочется. Граф после этого больше не садился за штурвал самолёта и участия в боях с советскими лётчиками не принимал…
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Другие истории про советских лётчиков и Германа Графа:
Немецкий траур! Похороны вместо праздника и наград! Лётчик Герой СССР уничтожил 18 генералов за раз – https://youtu.be/haAnZ6gVAyU
Дрожь в коленках! "После такого боя хочется встретиться и поговорить с противником"- Герман Граф – https://youtu.be/38cReuCEx6g
0:01 Когда всё началось и кто такой Герман Граф
0:56 Бои на Западном фронте
1:46 Первое поражение в воздушном бою
3:00 Первая встреча с P-51 "Мустанг"
4:28 Возвращение на Восточный фронт
4:51 Граф про советских лётчиков воевавших под Сталинградом
5:29 Граф про советских лётчиков 1944 году
6:35 Лётчик Павел Камозин Герой Советского Союза
9:58 Последний бой Германа Графа
18:20 Конец ВОВ. Сдача в плен. Итоги
"Всё началось с того, что в 1944 году на Восточный фронт вернулся известный на всю Германию летчик-ас Герман Граф. Он прославленный и непобежденный герой Сталинградской битвы, первый в мире летчик добившийся 200 воздушных побед и получивший в один день Дубовые листья и Мечи к своему Рыцарскому кресту. В один из октябрьских дней 1944 года Герману Графу передали справку. Тот подняв брови начал читать: так значит, его зовут Павел Камозин. Интересно, что это за ас, о котором так много говорят в последнее время. "Старший лейтенант, командир эскадрильи". Такое подразделение примерно равноценно нашему отряду. Ещё и "Герой Советского Союза!"- а ведь это высшая воинская награда в Советской Армии. Да… немало он успел нам навредить, а ведь ещё молод, нет и 30 лет. Тут Граф задумался… Способный, видно этот лётчик. Недаром за его уничтожение назначена крупная денежная премия и награда от самого фюрера. О Камозине и раньше говорили, а после гибели от его руки 18 генералов, он уже стал известен по всем частям. Стоит его голосу прозвучать в эфире – как все станции наведения поднимают крик… Граф усмехнулся. Всё таки устроил переполох этот русский обер-лейтенант. Сколько времени гоняются за ним целыми отрядами и всё без толку. Даже сам Геринг вмешался! И поручил мне уничтожить дерзкого русского аса. Но не слишком ли много для Камозина чести?…"