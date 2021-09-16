Краткая история одного из лучших асов люфтваффе, лётчика-истребителя Германа Графа и его последний бой с Героем СССР Павлом Камозиным. Бой, после которого воевать с ними больше не хочется. Граф после этого больше не садился за штурвал самолёта и участия в боях с советскими лётчиками не принимал…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Другие истории про советских лётчиков и Германа Графа:

Немецкий траур! Похороны вместо праздника и наград! Лётчик Герой СССР уничтожил 18 генералов за раз – https://youtu.be/haAnZ6gVAyU

Дрожь в коленках! "После такого боя хочется встретиться и поговорить с противником"- Герман Граф – https://youtu.be/38cReuCEx6g

0:01 Когда всё началось и кто такой Герман Граф

0:56 Бои на Западном фронте

1:46 Первое поражение в воздушном бою

3:00 Первая встреча с P-51 "Мустанг"

4:28 Возвращение на Восточный фронт

4:51 Граф про советских лётчиков воевавших под Сталинградом

5:29 Граф про советских лётчиков 1944 году

6:35 Лётчик Павел Камозин Герой Советского Союза

9:58 Последний бой Германа Графа

18:20 Конец ВОВ. Сдача в плен. Итоги

"Всё началось с того, что в 1944 году на Восточный фронт вернулся известный на всю Германию летчик-ас Герман Граф. Он прославленный и непобежденный герой Сталинградской битвы, первый в мире летчик добившийся 200 воздушных побед и получивший в один день Дубовые листья и Мечи к своему Рыцарскому кресту. В один из октябрьских дней 1944 года Герману Графу передали справку. Тот подняв брови начал читать: так значит, его зовут Павел Камозин. Интересно, что это за ас, о котором так много говорят в последнее время. "Старший лейтенант, командир эскадрильи". Такое подразделение примерно равноценно нашему отряду. Ещё и "Герой Советского Союза!"- а ведь это высшая воинская награда в Советской Армии. Да… немало он успел нам навредить, а ведь ещё молод, нет и 30 лет. Тут Граф задумался… Способный, видно этот лётчик. Недаром за его уничтожение назначена крупная денежная премия и награда от самого фюрера. О Камозине и раньше говорили, а после гибели от его руки 18 генералов, он уже стал известен по всем частям. Стоит его голосу прозвучать в эфире – как все станции наведения поднимают крик… Граф усмехнулся. Всё таки устроил переполох этот русский обер-лейтенант. Сколько времени гоняются за ним целыми отрядами и всё без толку. Даже сам Геринг вмешался! И поручил мне уничтожить дерзкого русского аса. Но не слишком ли много для Камозина чести?…"