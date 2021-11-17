История самой знаменитой советской лётчицы Литвяк Лидии Владимировны. Самые громкие фронтовые байки и реальность…

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Было Жутко! После этого воевать с ними больше не хочется! Последний бой немецкого аса Германа Графа – https://youtu.be/sGybQyzF09A

Немецкий летчик не поверил, что опытного аса сбил 20-ти летний мальчишка да ещё в первом своём бою – https://youtu.be/9ysyvFEEWDs

0:01 Лидия Литвяк – лучшая лётчица СССР

0:47 Легенды Лидии Литвяк

2:21 1 августа 1943 года день гибели Лидии Владимировны

4:14 Борис Ерёмин про гибель Литвяк

5:10 "Эта девчонка не могла меня сбить"- Сказал Немецкий Лётчик

7:47 Воспоминания сослуживцев про Лидию

8:48 Начало карьеры лётчицы

13:06 "Больше всего я боюсь пропасть без вести. Всё что угодно, только не это!"

13:24 Что произошло с Лидией 1 августа 1943 года

14:10 Присвоение звания Герой Советского Союза

14:27 Лётчики полка Нормандия Неман



" 13 сентября 1942 года Лидия Литвяк, участвуя в воздушном бою в составе группы, сбила бомбардировщик Ю-88, а затем добила поврежденный Раисой Беляевой истребитель Ме-109. Лётчик выпрыгнув с парашютом из горящего самолёта сумел спастись. Попал в плен, доставлен в штаб 437-го авиаполка. Сбитым лётчиком оказался немецкий ас-полковник из элитной эскадрильи люфтваффе «Рихтгофен». На допросе он попросил показать ему того русского летчика продемонстрировавшего высокое мастерство и сумевшего его сбить. Вечером в штабную землянку вошла Лидия Литвяк- стройная, маленькая белокурая девчушка. Сначала фашистский ас смотрел на неё с любопытством, затем любопытство сменилось недоумением: «Зачем вы надо мной смеетесь? – сказал немецкий барон- Я летчик, сбивший более тридцати самолетов. Не побежденный в небе Испании, в небе Франции и Италии. Я кавалер рыцарского креста! Не может быть, чтобы меня сбила эта девчонка! Тот русский дрался мастерски. Нет! Неправда! Этого не может быть!». Когда немецкий ас стал просить доказательства Литвяк жестами показала ему элементы боя, подробности известные только им двоим. Вначале немец недоверчиво слушал, затем, видимо, понял – это именно она его сбила. Вдруг вскочил, вытянулся во фрунт, сорвал с груди свои железные кресты и бросил их к ногам Лидии. А сняв с руки свои золтые часы протянул их победителю, отдавая тем самым дань мужеству и героизму лётчицы, при этом предрекая ей большое будущее."

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