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Первые шаги к ПОБЕДЕ. Воспоминания ветерана о войне. Часть 1

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Видеокнига основана на реальных рассказах ветерана. Это первый рассказ из цикла воспоминаний о войне Соболев Александр. Часть 1 – “Первые шаги к Победе”

Автор: Алексей Запретилин
Текст читает: Павел Константиновский

Гвардии старший сержант Соболев Александр Игнатьевич, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 64 — 8 Гвардейской армии, 321-82-й гвардейской Запорожской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, 185 гвардейского артиллерийского полка кавалер ордена Красной звезды, ордена Славы третьей степени, трёх медалей «За отвагу», медали «За освобождение Сталинграда», медалей «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией»

Продолжение тут –
Другие истории ветеранов:
«Мы умылись кровью! Я думал, живыми оттуда никто не выйдет!»- Воспоминания Советского Офицера – https://youtu.be/fI5Z6pB1qP4
Было Жутко! После этого воевать с ними больше не хочется! Последний бой немецкого аса Германа Графа – https://youtu.be/sGybQyzF09A

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3uFu3qtqfgA
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