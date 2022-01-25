«Я в полном дерьме! Зачем я сюда вернулся? Здесь нехорошо…» – Воспоминания немецкого солдата
“Я снова и снова спрашивал себя, зачем я сюда вернулся? Мне же говорили здесь не хорошо и целым мне отсюда уже не вернуться… А сейчас мы по уши в дерьме! Из Сталинграда обратные билеты положены только раненым — без головы, без ноги и так далее, и при этом нужно еще найти себе самолет!…” – Из воспоминаний немецкого солдата съездившего в отпуск из Сталинграда 16 ноября 1942 года… – Это было просто катастрофическим завершением отпуска. Насколько все было хорошо в начале, настолько ужасно все было в конце…
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
00:01 Начало отпуска. Дорога из Сталинграда
02:03 Слухи про Сталинград
03:15 Там нехорошо оттуда вы не вернётесь
04:24 Пожарные команды “аларменхайтен”
05:38 Сбродные части люфтваффе и кошмарные потери
06:15 Дорога на Сталинград
06:57 Манштейн и Паулюс
08:19 Подарки командиру крепости Сталинград
09:11 Тацинская, здесь русские раскатали нас танками
10:53 Аэродром в Морозовской. Попытки вылететь в котёл
12:43 Прибытие в Сталинград. Хнычущие солдаты
14:17 Я в полном дерьме!
14:52 Катастрофическое завершение отпуска. Зачем я сюда вернулся?!
Другие воспоминания немецких солдат:
Было Жутко! После этого воевать с ними больше не хочется! Последний бой немецкого аса Германа Графа – https://youtu.be/sGybQyzF09A
«Русские атаковали нас с “блеском”! Мы бросали оружие и спасались бегством» – Немец про Сталинград – https://youtu.be/TejFEdts51A
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