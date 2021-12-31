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«Мы умылись кровью! Я думал, живыми от туда ни кто не выйдет!»- Воспоминания Советского Офицера

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История провала РККА во время наступательной операции по захвату Новгорода 15 марта 1943 года. “Про такие бои вспоминать ни кому не хочется… “Там, сидя в воронках от взрывов снарядов, мы умылись кровью! Я думал, что живыми из нас ни кто не выйдет…”- Из воспоминаний советского офицера Сукнева Михаила Ивановича “Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата 1941–1945″

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

0:01 Воспоминания Советского Офицера
0:24 Боевая сводка за март 1943 года
1:27 Подготовка к штурму Новгорода 1943 года
2:38 Тактические планы
4:18 Суровая реальность обстановки на фронте
5:47 День штурма Новгорода- 15 Марта 1943 года
9:12 “Это был воистину массовый героизм, невиданный мной никогда! Это надо было видеть. Эти русские чудо-богатыри пошли на смерть, исполняя свой долг перед Родиной. Не за Сталина, не за партию, а за свой родной дом и семейный очаг!”
12:48 Немецкая агитация: “Сдавайтесь! Вы обречены, ваши командиры отправили вас на смерть!”
16:15 “Живыми не Выйдем!”
17:53 Пять дней в воронках у стен города
19:24 Итоги штурма. “Мы умылись кровью. Потери тяжелейшие…”

Другие воспоминания, военные истории:
Было Жутко! После этого воевать с ними больше не хочется! Последний бой немецкого аса Германа Графа – https://youtu.be/sGybQyzF09A
«Тактика Пьяных Немцев» – Рассказ ветерана ВОВ. Военные Истории – https://youtu.be/p3YfK1MOBYQ

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fI5Z6pB1qP4
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