Игорь Сдвижков. Перед операцией “Блау”. Подготовка к сражению
Игорь Сдвижков рассказывает про события предшествующие операции "Блау". Подготовка к сражению. Сравнение сил противников.
- Какова характеристика командующего 40-й Армией?
- Какие силы были выделены для укрепления обороны 40-й Армии?
- Как строилась оборона?
- Какие силы выделил противник для прорыва обороны 40-й Армии?
- Как немцы пытались маскировать приготовления к наступлению?
- Как авиация пыталась сорвать сосредоточение войск 4-й танковой группы?
- Как генерал "Грязь" мешал Вермахту?
Предыдущая часть
Игорь Сдвижков о событиях предшествующих операции "Блау". Дело майора Райхеля:
https://youtu.be/BIdwdkT2qFI