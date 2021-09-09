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Игорь Сдвижков. Перед операцией “Блау”. Подготовка к сражению

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Игорь Сдвижков рассказывает про события предшествующие операции  "Блау". Подготовка к сражению. Сравнение сил противников.
- Какова характеристика командующего 40-й Армией?
- Какие силы были выделены для укрепления обороны 40-й Армии?
- Как строилась оборона?
- Какие силы выделил противник для прорыва обороны 40-й Армии?
- Как немцы пытались маскировать приготовления к наступлению?
- Как авиация пыталась сорвать сосредоточение войск 4-й танковой группы?
- Как генерал "Грязь" мешал Вермахту?

Предыдущая часть
Игорь Сдвижков о событиях предшествующих операции "Блау". Дело майора Райхеля:
https://youtu.be/BIdwdkT2qFI

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lp0GDeomPcI
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