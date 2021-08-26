Игорь Сдвижков. Перед операцией “Блау”. Дело майора Райхеля
Игорь Сдвижков рассказывает про события предшествующие операции "Блау". Дело майора Райхеля.
- Какие документы вез с собой в портфеле майор Райхель?
- При каких обстоятельствах секретные документы попали в руки бойцов Красной Армии?
- Как были награждены непосредственные участники?
- Когда в ставке ВГК стало известно о плане операции "Блау"?
- Какие выводы были сделаны высшим советским военно-политическим руководством на основе полученных документов?
- Какие мероприятия были выполнены для укрепления обороны и почему?
- Как наказали немецких генералов за потерю секретных документов?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!