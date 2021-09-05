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Эдуард Хиль. Большой сборник песен

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Большой сборник песен в исполнении Эдуарда Хиля из коллекции Гостелерадиофонда
00:00 – Вокализ "Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой" (1976)
02:26 – "Человек из дома вышел" (1967)
04:52 – "Лесорубы" (1967)
07:30 – "Как провожают пароходы" (1965)
10:33 – "Зима" (1971)
13:15 – "Голубые города" (1964)
15:37 – "Сережка ольховая" (1978)
18:07 – "Песня о друге" (1967)
21:12 – "Маленький принц" (1971)
24:03 – "Трус не играет в хоккей" (1979)
25:49 – "Шутка" (с Людмилой Сенчиной) (1979)
28:31 – "Дважды два – четыре"  (при участии Большого детского хора ЦТ и ВР) (1981)
31:27 – "Богатырь" (1972)
33:56 – "Ах, море, море" (1976)
36:53 – "В чужом городе" (1967)
39:31 – "Нам нужна одна победа" из к/ф "Белорусский вокзал" (1977)
43:02 – "Бери шинель, пошли домой" (1977)
47:13 – "Море останется морем" (1977)
50:46 – "Комсомольская площадь" (1977)
54:28 – "Будет жить любовь на свете" (1971)
56:59 – "На безымянной высоте" (1976)
59:47 – "Лунный камень" (1976)
1:02:35 – "И все-таки море" (1973)
1:04:56 – "Я шагаю по Москве" (1977)
1:07:31 – "Спасибо за туман" (1981)
1:10:54 – "Голос Земли"
1:14:04 – "Не встретимся" (1967)
1:16:16 – "Баллада о солдате" (1977)
1:19:53 – "Враги сожгли родную хату" (1977)
1:23:05 – "Березовый сок" (1977)
1:26:14 – "Песенка военных корреспондентов" (1977)
1:28:25 – "Ходит по полю девчонка" (1977)
1:30:19 – "Сормовская лирическая" (1977)
1:34:01 – "Хороши весной в саду цветочки" (1977)
1:36:06 – "Весна придет в Ленинград" ("Весенний Ленинград") (1964)
1:38:28 – "Вечерняя" (Город над вольной Невой) (1982)
1:41:22 – "Мама" (1977)
1:44:03 – "Если бы парни всей земли" (1990)
1:46:21 – "Не отводи от жизни глаз" (1973)
1:49:50 – "Пять колец" (при участии Большого детского хора ЦТ и ВР) (1981)
1:53:11 – "Это было недавно, это было давно" из к/ф "Друзья и годы" (1987)

Эдуард Хиль (4 сентября 1934 — 4 июня 2012) — советский и российский эстрадный певец, баритон, Народный артист РСФСР.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HAMiuACCqxs
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