Александр Кибовский о костюме в исторических кинофильмах
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы, член Президиума Российской академии художеств, академик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат исторических наук Александр Владимирович Кибовский рассказывает о военном костюме в кино.
- Почему точность изображения мундира, гражданского или военного так важна?
- Кто были первыми консультантами по военному костюму в театре и в кино?
- Зачем Чехов пригласил во МХАТ целого полковника?
- По каким причинам костюмы в историческом кино часто показывают с грубыми ошибками?
- Насколько хороший или плохо консультант по униформе может повлиять на качество фильма?
- Насколько изменилась ситуация с костюмом в кино по сравнению с советскими временами?
- Что происходит с костюмами и декорациями после того как фильм снят?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего историка!