Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Александр Кибовский о костюме в исторических кинофильмах

24 0

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы, член Президиума Российской академии художеств, академик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат исторических наук Александр Владимирович Кибовский рассказывает о военном костюме в кино.
- Почему точность изображения мундира, гражданского или военного так важна?
- Кто были первыми консультантами по военному костюму в театре и в кино?
- Зачем Чехов пригласил во МХАТ целого полковника?
- По каким причинам костюмы в историческом кино часто показывают с грубыми ошибками?
- Насколько хороший или плохо консультант по униформе может повлиять на качество фильма?
- Насколько изменилась ситуация с костюмом в кино по сравнению с советскими временами?
- Что происходит с костюмами и декорациями после того как фильм снят?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего историка!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eN6M4FDX-rk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Предсказания и пророчества о будущем России
5 сенсаций - Книга Александра Драгункина
Александр Невзоров. Уроки атеизма 1,2
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ
У человека и обезьяны нет предков на земле!
Мы - Боги!
Михаил Задорнов: интервью о здоровье и каббале
Истоки русской революции

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru