Александр Кибовский о русской морской пехоте после смерти Петра I
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Были ли древнегреческие корабельные солдаты прообразом русской морской пехоты?
Кто такие морские гренадеры?
Что происходило с флотом и с морскими солдатами в период царствования Екатерины I, Петра II и Анны Иоанновны?
На этот и другие вопросы отвечает кандидат исторических наук и сержант морской пехоты Александр Кибовский.
Александр Кибовский о рождении российской морской пехоты: https://youtu.be/JJyFkFLyTfs
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