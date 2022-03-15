Тайны старых картин/Александр Кибовский и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Александр Кибовский беседуют об использовании художественной живописи как исторического источника и обсуждают новые открытия в исторической науке.
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Ссылка на аудиоверсию в ТГ: https://t.me/egoryakovleff/1623
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