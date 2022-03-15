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Тайны старых картин/Александр Кибовский и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Александр Кибовский беседуют об использовании художественной живописи как исторического источника и обсуждают новые открытия в исторической науке.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #АлександрКибовскийЦИ

Ссылка на аудиоверсию в ТГ: https://t.me/egoryakovleff/1623

Купить билет на юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве 19 и 20 марта: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/1885521/

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YGtAWV6ovmc
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