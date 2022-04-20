Александр Кибовский о рождении российской морской пехоты.
Александр Кибовский о рождении российской морской пехоты.
Что такое морская пехота и чем морской пехотинец отличается от солдата, которого посадили на корабль?
Когда и по какой причине морская пехота появилась в России?
Как звали первого русского морпеха?
Чем занималась морская пехота в первые годы своего существования и какую должность в ней занимал Петр I?
Об этом и о многом другом рассказывает кандидат исторических наук и сержант морской пехоты Александр Владимирович Кибовский.
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