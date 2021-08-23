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Военная приемка. ППК-20. Новый «Витязь»

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В новой серии «Военной приемки» – две оружейные премьеры от «Калашникова»: специальное оружие для боевых летчиков, ППК-20, пистолет-пулемет «Калашникова» в его новой модификации, и ПЛК, пистолет Лебедева компактный. Они существенно дополняют арсенал летчика, который может понадобиться ему в случае катапультирования на территории противника. Трагедия героя Романа Филипова, сбитого в небе Сирии в феврале 2018 года, доказала, что российским летчикам нужно новое вооружение.

Прототипом для новинки стал ППК-20 пистолет-пулемет «Витязь», который с успехом используют российские спецподразделения. И вот теперь конструкторы концерна «Калашников» адаптировали его под задачи летчиков. Так появился на свет ППК-20, он же новый «Витязь».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pOmZm5LgeFE
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