В новой серии «Военной приемки» – две оружейные премьеры от «Калашникова»: специальное оружие для боевых летчиков, ППК-20, пистолет-пулемет «Калашникова» в его новой модификации, и ПЛК, пистолет Лебедева компактный. Они существенно дополняют арсенал летчика, который может понадобиться ему в случае катапультирования на территории противника. Трагедия героя Романа Филипова, сбитого в небе Сирии в феврале 2018 года, доказала, что российским летчикам нужно новое вооружение.

Прототипом для новинки стал ППК-20 пистолет-пулемет «Витязь», который с успехом используют российские спецподразделения. И вот теперь конструкторы концерна «Калашников» адаптировали его под задачи летчиков. Так появился на свет ППК-20, он же новый «Витязь».