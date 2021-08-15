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Военная приемка. «Вымпел». 40 лет.

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В этом выпуске «Военная приемка» покажет, как работает одно из самых засекреченных в мире спецподразделений, Управление «В» Центра специального назначения ФСБ, известное всему миру как «Вымпел». Сценарий учений «Вымпела», о которых будет рассказано в этом выпуске, больше подходит для остросюжетного кинобоевика: спецам нужно освободить заложника и вывести его с территории противника. Но то, как выполняют эту задачу офицеры управления «В», не по силам простым каскадерам. Длительные переходы под водой и тайники на берегу, десантирование в ночи и погоня на багги, захват в пещерном городе и марш-броски в тылу противника – все это в ближайшем выпуске «Военной приемки», посвященном 40-летию легендарного «Вымпела».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4BmCxcq9iCY
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