Военная приемка. «Вымпел». 40 лет.
В этом выпуске «Военная приемка» покажет, как работает одно из самых засекреченных в мире спецподразделений, Управление «В» Центра специального назначения ФСБ, известное всему миру как «Вымпел». Сценарий учений «Вымпела», о которых будет рассказано в этом выпуске, больше подходит для остросюжетного кинобоевика: спецам нужно освободить заложника и вывести его с территории противника. Но то, как выполняют эту задачу офицеры управления «В», не по силам простым каскадерам. Длительные переходы под водой и тайники на берегу, десантирование в ночи и погоня на багги, захват в пещерном городе и марш-броски в тылу противника – все это в ближайшем выпуске «Военной приемки», посвященном 40-летию легендарного «Вымпела».