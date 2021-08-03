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Стоит ли отменять ЕГЭ? Неявные проблемы образования. Сергей Ануреев

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Можно ли улучшить существующую систему образования или только сломать и построить заново. Как сейчас происходит обучение в ВУЗах и почему большинство студентов там не учится, а "отбывает срок". Как изменилась система высшего образования в РФ за 20 лет и чем она отличается от западной. Доктор экономических наук Сергей Ануреев рассказывает о том, с какими проблемами сталкиваются старшеклассники и абитуриенты, и как их можно решить.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F0ZrUkzZwFE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7790 5594
    чужой час назад

      Не потому что не могут организовать производство, а потому что деньги перестали платиться.
      Такое нужно еще и придумать. И так сказать, чтобы в это кто нибудь поверил.
      Раньше молодежь платила взятки за поступление и училась сама, потому что спросить не у кого.
      Сейчас ЕГЭ, и со взятками стало тяжелее. А как не учили ничему, так и некому учить.
      Оказывается теперь молодежь виновата.

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