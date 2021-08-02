Военная приемка. БМД-4М. Танк для десанта
Эта бронемашина десанта нового поколения способна в одиночку перевернуть ход сражения. БМД-4М появилась в 2015 году и до сих пор вызывает зависть у иностранных коллег. Обладая вооружением как у танка, она способна выходить на плав и десантироваться из самолета, имея при этом мощную защиту и прекрасные ходовые качества. И самое главное: в ней в момент десантирования могут находиться люди. Других таких машин на планете просто нет. В этом выпуске «Военная приемка» устроит настоящий тест-драйв лучшей боевой машины мира; покажет, как проходит ее сборка и расскажет, почему она должна идти в бой вместе с «Ракушкой».