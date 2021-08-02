Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. БМД-4М. Танк для десанта

35 0

Эта бронемашина десанта нового поколения способна в одиночку перевернуть ход сражения. БМД-4М появилась в 2015 году и до сих пор вызывает зависть у иностранных коллег. Обладая вооружением как у танка, она способна выходить на плав и десантироваться из самолета, имея при этом мощную защиту и прекрасные ходовые качества. И самое главное: в ней в момент десантирования могут находиться люди. Других таких машин на планете просто нет. В этом выпуске «Военная приемка» устроит настоящий тест-драйв лучшей боевой машины мира; покажет, как проходит ее сборка и расскажет, почему она должна идти в бой вместе с «Ракушкой».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HvXzG0Jl3ik
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Т-90. Бункер на колесах. Военная приемка
Что обещает народу Путин-кандидат
Сталин как агент влияния
Россия отказалась от русских танков
Есть же что-то хорошее в этой жизни! Крупнейший в мире беспилотник «Эйтан» разбился в Израиле.
Мистика украинской войны
В Литве под звуки британского военного оркестра отметили день литовских вооружённых сил
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 февраля 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru