На минувшей неделе стало окончательно ясно, что Фонд национального благосостояния наконец-то будет распечатан. ФНБ перетянет быть «кубышкой Силуанова» и трансформируется в Фонд развития России.

Речь идёт о достаточно серьезных суммах.

Во-первых, будет профинансировано создание опорного каркаса страны (транспортная инфраструктура). В первую очередь, речь идет о трассе М12 Москва — Казань с продолжением до Екатеринбурга, а также втором и третьем этапе расширения БАМа и Транссиба. Плюс имеется ряд менее масштабных, но довольно значимых объектов (напр., Центральный транспортный узел). Объём финансирования, выделяемый из ФНБ на транспортную инфраструктуру, можно оценить в сумму до 1 трлн рублей.

Во-вторых, средства Фонда будут вложены в опережающее развитие авиационной промышленности. Речь идёт о 1,5 трлн рублей до 2030 года. На них будет построено до 750 новых отечественных самолётов и вертолетов. Здесь же отметим, что один рубль, вложенный в авиапром, даёт 8 рублей, получаемых в смежных отраслях.

В-третьих, ФНБ распечатают под так называемые стратегические инициативы Мишустина, которые включают широкий спектр вопросов, начиная от цифровизации экономики, заканчивая развитием медицины. Здесь имеет ещё около 500 млрд

Помимо вышеперечисленного, имеется ещё ряд точечных проектов. Например, обновление ЖКХ (150 млрд) + строительство объектов по глубокой переработке углеводородов (900 млрд). Они либо уже утверждены, либо находятся на этапе согласования.

Распечатка ФНБ означает крах либерально-монетаристской политики, проводимой блоком Силуанова-Набиуллиной в предыдущие годы. Согласно лучшим заветам монетаризма, они изымали деньги из экономики, скапливая их на банковских счетах, где они, в лучшем случае, лежали мертвым грузом, а в худшем — вкладывались в американские облигации. За это мы расплачивались средним за 5 лет экономическим ростом в 1%.

Правительство Мишустина-Белоусова взяло курс на уход от либерального монетаризма.

ФНБ являлся последним «козырем» Силуанова, в управлении которого находится Фонд. Начало активных государственных инвестиций означает не просто стимуляцию экономического роста, но и полное аппаратное поражение системных либералов. Что, пожалуй, является даже более важным для нашего успешного развития.

ТГ НЕЗЫГАРЬ