Эфирная разведка 22/11/2019: в стране зреет бунт, но не тот, которого вы ждёте

Итак товарищи, у нас с вами скоро на дворе 2020 год.

По всем теоретическим прогнозам это должен быть достаточно тяжелый и кардинальный год для страны. Году в 2017 я ожидал, что основная

тяжесть этого периода будет связана с открытым военно-политическим противостоянием с США/Великобританией, но по ходу разыгрывания

этой пьесы выяснилось, что традиционные форматы противостояния - "страна против страны" и "система против системы" - утратили

актуальность.

Теперь в геополитике и мировой экономике появился другой характер дуализма - процесс против процесса. Процесс деградации,

выдаваемой за рост, против процесса роста, который все наперебой стараются обозвать деградацией.

Оба эти процесса имеют место в любой стране мира и во всём мире в целом, за них ответственны вполне определённые сетецентрические

структуры, имеющие доктрину, идеологию, цели, план, ресурсы.

Именно поэтому внутренней политики, как изолированного явления, больше в мире не существует, а геополитика делит мир не на системы,

не на страны, а на вот эти два процесса.

В 2012 году (или чуть раньше) Россия встала на путь реиндустриализации и национализации экономики.

По данным Федеральной антимонопольной службы, в 1998 году доля государства в российской экономике составляла 25%, в

2008 году- 40-45%, к 2013 году - больше 50%, к 2017-18 годам - почти 70%.

Внимательно посмотрите на эти цифры - 25% государства в экономике в начале эпохи Путина и 70% к 2018 г. Кто любит припоминать слова Путина о том, что он либерал и что "пересмотра результатов приватизации не будет" - нет, дорогие мои, эточто угодно, но только не либерализм и не приватизация. Прямой ревизии

приватизации 90-х с экспроприацией собственности и посадками - не

было, но Путин и "Штаб промышленников" всё это время занимались в стране последовательным скрытым "сталинизмом", разве что только

никого не расстреливая. Примеры историй того, как Путин и его штабисты "возвращали" России её недра и промышленность, мы (журнал

"Зарница") в ближайшее время постараемся описать в виде отдельных статей.

Перевод экономики на производящий и централизованный характер оказались необходимы не потому что "совьет рашнз генетически любят

социализм и плановую экономику", а потому что это единственный работающий способ отплыть подальше от ядра процесса

деградации - эскадры смертников либерального западного капитализма, которая скоро подорвётся на минах тяжелого системного кризиса.

Кризиса, вызванного тем, что капитал финансовый там практически выжрал под собой всю питательную среду в виде капитала промышленного

и остановиться не пытается.

В этих условиях целевая картина экономики России - когда более 80% ВВП создаётся либо при участии государственного капитала (и управления), либо непосредственно им. При этом всё, что имеет какое-то стратегическое значение или конкурентное преимущество на мировом рынке, создаётся в структурах крупной межотраслевой кооперации с модератором в лице министерства или госкорпорации.

В 2019 год страна пришла с довольно активно производящей и экспортирующей экономикой. Сделана ставка на максимальную занятость

населения, на самодостаточность в наборе производимых товаров и на интеграцию производителей в крупные государственные

объединения, вроде Ростеха.

При этом, в топку индустриально-экспортного "паравоза" были кинуты курс национальной валюты (чтобы перебить по цене

конкурентов

на внешнем рынке) и, как ни печально, уровень зарплат населения (с ровно теми же целями).

Ради завоевания рынков и привлечения международных промышленников с их технологиями, страна осознанно продавала им идею

технологических площадок с низкими издержками, в том числе и расходами на зарплаты.

И вот тут происходит страшное. Владимир Путин озвучивает, а затем уже в более строгом тоне распоряжается повысить реальные

доходы населения.

Но ведь позвольте - скажет сейчас любой промышленник - ведь доходы населения это моя прямая расходная статья, а низкие зарплаты

моих

рабочих - это моё конкурентное преимущество: если я буду платить им всем в два раза больше, мне придется поднять отпускные цены и

потерять клиентов. И к сожалению он будет в чём-то прав. Прямой приказ просто взять и повысить зарплаты всем сотрудникам массовых

позиций для экспортирующей экономики, при сохранении остальных издержек бизнеса на прежнем уровне, это выстрел себе в ногу.

То есть, повышать реальные доходы нужно будет за счет чего-то ещё.

Или кого-то ещё.

И вот на этом месте у либералов-капиталистов образца 90-х и 00-х годов начал нервно дёргаться глаз. Потому что для повышения

реальных

доходов без удушения собственного производства есть всего несколько других источников ресурса, и все эти источники - кормушки

наследников

либеральной ельцинской России.

Во-первых, реальные доходы самым прямым образом снижает закредитованность населения и производителей товаров народного

потребления (привет Грефу и его знакомым лоббистам). Банки "продают" себя, как двигатель экономики, но это было бы реально так, если

бы извлекаемые за счет ссудного процента прибыли они ГАРАНТИРОВАННО вливали бы обратно в экономику страны, а это так только

отчасти

(а у некоторых банков это не так ни насколько).

Во-вторых, доходы населения снижают паразитные утечки из бюджетов всех уровней в систему кормления элит, созданную еще в 80-х,

если не раньше (привет Абызову и Захарченко там передайте, кто близко сидит).

В третьих, доходы населения снижает открытая финансовая система страны, которая позволяет запросто выводить деньги за границу,

затем кредитовать Россию и её бизнесменов этими же деньгами, затем только что выданный кредит опять выводить, и опять кредитовать, и

так по кругу (привет Кудрину).

В четвёртых, доходы населения снижает... вы не поверите... плохая образовательно-психологическая подготовка населения и плохое его

информирование о возможностях и особенностях окружающего мира. В первую очередь, речь о телевидении, кинематографе и

образовательной системе. Здесь мне страшно даже посчитать, сколько денег люди тратят впустую и недополучают "благодаря" неверно

сформированной системе ценностей (она отнимает ещё и жизни людей), непрофессионализма и узости своего кругозора. Там зарыта

ещё 1/3 ВВП минимум. Вдобавок, "на культуру" выделяются существенные бюджетные деньги, на часть из которых потом снимается

откровенно русофобский и антикультурный шлак, почему-то выдаваемый либералами (и педерастами) от культуры за элитарное искусство.

И что получается?

Получается, что идея самосохранения России и её оставшиеся системные либералы с наследниками элит 80-х и 90-х всё-таки вошли в

противоречие. Дальше или Россия, или они.

Возможно, я не сильно ошибусь, если предположу, что в 2020 году в России грядёт бунт или как минимум попытка такового.

Только это будет не тот бунт, которого кавунисты, навальнята и щирые украинцы с надеждой ждут каждый день.

Это будет бунт сислибов и элитариев 80-х, 90-х и 00-х, не примкнувших к "штабам по развитию госкапитализма" и потому, по причине

здорового инстинкта самосохранения страны и её власти, отстраняемых от кормушки навсегда.

И эти сислибы и элитарии - гораздо более опасная сила, чем навальнята и краснопузая детвора. Хотя бы, для начала, потому

что им принадлежат ОЧЕНЬ большие деньги, всё телевидение, весь кинематограф, большинство структур министерств

образования, культуры и финансов, довольно широкие слои журналистики. Не удивлюсь, если окажется, что имеются и влиятельные

кураторы среди силовиков.

Все эти сферы в течение многих лет правления Путина были отданы на откуп системным либералам, где они, соблюдая минимальные

рамки приличия, творили всё что им вздумается. Взамен Путин получал возможность вести ползучую национализацию промышленности и

владения сырьевыми ресурсами, модернизацию армии и укрепление внешней политики без риска вот прямо немедленно получить удар в

спину.

Но вечно так продолжаться не может.

Уже сегодня эти "невписоиды" открыто фрондируют позицию Путина по внутриэкономическим вопросам с трибун разных форумов. С

телевидения уже второй и третий десяток лет выступают одни и те же лица, которые последнее время даже с центральных каналов ТВ

неприкрыто "качают лодку" (свежий пример - >тут<) . Если "поднять все журналы", то окажется, что сислибы и старые элитарии

саботировали и дальше будут саботировать выполнение многих нацпроектов. Ну и дальше латентное предательство рано или поздно

станет открытым. В стратегически важных отраслях у этих потенциальных бунтовщиков местами есть под 100% лояльных им кадров.

То есть, если выгнать всех лояльных "бунтовщикам" людей, например, из телевидения и кинематографа, то в некоторых кабинетах и

целых телерадиокомпаниях никого не останется, и что с этим делать - непонятно, потому что систему подготовки этих кадров держат тоже

они.

Нам остаётся надеяться, что к моменту вероятного бунта "главные ключи от города" у этих людей на всякий случай отнимут. Есть

расчётные основания полагать, что бунт может быть вовремя перехвачен, либо страна его в целом выдержит. Глобальных перемен

системы власти в стране на 20-й год не предвидится. Но ситуация складывается опасная.

Фактически, мы имеем многие предпосылки к повторению типичных историй 30-х годов прошлого века в СССР. А сама Россия снова

становится обречена в перспективе 10 лет стать консолидированным и спланированным государством с некоторым привкусом с

талинской экономики (он уже сейчас есть). Только случится это не благодаря сегодняшним "левым", а хорошо если не вопреки. Да, забыл

сказать: марксизма-ленинизма никто при этом не обещает - это пройденный этап.

Даже плановый фактор экономики - а таковой обещает усилиться - будет с приставкой "цифровой", ознаменован он будет тотальной "

доброй слежкой" за потребителем, предсказательными мат.моделями на основе этой слежки и виртуальным интеллектом на фоне. Уже

сейчас виртуальный интеллект Яндекса позволяет с большой точностью предсказать, сколько человек придет в магазин условной

"пятёрочки" и сколько каких товаров будет ими куплено. Только такой подход позволяет экономике избежать одновременно и

социалистического дефицита и капиталистического перепроизводства. Проблема в настоящий момент только в недостаточной

централизации этих моделей - они пока служат игрушками конкретных компаний, а не экономики страны.

Еще немного блиц-прогнозов:

- в 2020 году лучше ограничить вложения в западные валюты. Евро, например, может сделаться совсем больно, и причиной этому буде

Германия (привет Дойчебанку с его мусорными активами), ПОПС и танцы с бубнами вокруг Брексита. Доллару наверное будет чуть

получше (китайцы с индусами - хватит уже его спасать!).

- Южную Америку будут продолжать шатать весь год, в том числе - опять Боливию, опять Аргентину, опять Чили и снова Венесуэлу.

Причина шатаний - сильный интерес к региону транснациональных корпораций и их лобби в западных правительствах. Пассажиры,

пристегните ремни. Важный момент для Мадуро в плане того, усвоили ли его экономисты рекомендации российских советников.

- Под конец года теоретически могут сложиться условия для прекращения наконец-то стрельбы на Донбассе по причине потери интереса

к данному рычагу изначальных инициаторов конфликта. Контрольная точка - месяц-полтора до президентских выборов в США

(которые состоятся 3 ноября 2020). Самой Украине от этого прекращения огня улучшений не обещаю, но "вы там держитесь". От того,

насколько нервно и неосмотрительно будут действовать американцы, зависит открытие или неоткрытие нового окна возможностей для

реинтеграции Донбасса (в Россию).

- Перед этим в марте-апреле ещё будет эпическое пробитие дна и похороны здравого смысла во время слушаний по MH17 в Гааге,

заранее закажите вагон попкорна. Кто общается с потусторонними силами, передайте бесам в аду, чтобы заранее начинали ваять п

амятник Хиггинсу (можно сразу в котле).

- Кавунистам в политическом плане совершенно ничего не светит, но совершенно не потому, что "кровавая гэбня" или "народ неторт".

Причина их упадка в том, что они перестали заниматься коммунизмом и очертя голову ушли в освоение средств от партийных спонсоров,

часто очень сомнительных (привет Ходорковскому и Рашкину). А редкие представители этого движения в реальной власти оказываются

не хорошими управленцами, а такими коррупционерами и схематозниками, каких ещё поискать. В общем, не ставьте на эту лошадь - она

не для скачек, она здесь памятник.

На сегодня пожалуй всё.

Бдите.