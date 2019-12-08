Почему Путин не трогает сислибов?

Война на два фронта почти безнадёжна. Вспомним, как Николай II, оказавшись в состоянии одновременной войны с Германией и внутренними врагами (либералами и социалистами разных мастей), проиграл геополитическую схватку за Россию. Прекрасно это понимая, Путин мог принять решение сначала победить вовне империю англосаксов, сформировавшую единый политико-экономический центр антироссийской, русофобской и антипутинской политики.

Как известно, либеральная российская элита (условно – «коллективный Чубайс») находится в зависимости от международной олигархии (условно – «коллективного Ротшильда»). Воевать одновременно с «коллективным Чубайсом» (внутри) и «коллективным Ротшильдом» (вовне) весьма рискованно и опасно, тем более что на страже интересов «коллективного Ротшильда» стоит вся мощь империи англосаксов и мощь всех её «подхрюкивающих» (по выражению Путина) сателлитов.

… Патриот Путин направил основные свои усилия вовне России (а не внутрь), исходя из дальновидного геополитического расчёта (т.н. «хитрого плана Путина») . Если начать патриотическую борьбу с либеральной российской элитой немедленно, то можно проиграть как внутриполитическую борьбу, так и геополитическую схватку за Россию.



Этот центр политологи часто называют «вашингтонским консенсусом» или «вашингтонским обкомом». Суть всех русофобов, «подхрюкивающих» этому «обкому», в том, что они трусливо «подхрюкивают» актуальной силе. Пока ведущей силой планеты остаются США, им и «подхрюкивают», но как только таковой станет Россия, то «подхрюкивать» США перестанут.

Вполне можно допустить, что Путин, чтобы навести порядок в своей стране, принял имперское решение сначала укрепить военно-промышленный комплекс (ВПК) и разрушить влияние «вашингтонского обкома» (как главного источника всех проблем России), а уже потом заняться «коллективным Чубайсом» и другими внутренними проблемами.

Именно в идее конвертации внешнеполитических успехов во внутренние (в том числе – внутриэкономические) К. Мочар усмотрел «здравый план Путина». Согласно этому плану, Путин выбрал верную последовательность решения стоящих перед Россией задач, поскольку с «укрепления суверенитета страны, резкого усиления армии и обороноспособности и надо было начинать – а уже потом переходить к решению всех остальных проблем». А сама эта последовательность решения стоящих перед Россией задач, возможно, такова:

1. Укрепление ВПК, обороноспособности и суверенитета.

2. Внешнеполитическая борьба и победа над гегемонией США.

3. Решение внутренних задач России.

Реализуя этот план на глазах у всего мира (в Крыму, Сирии и Венесуэле), Россия воскресила свой некогда забытый статус мировой империи (хоть царской, хоть советской), одновременно разрушив репутацию и былой статус империи англосаксов как единственного центра силы.

Заметим, что эти внешнеполитические события привели к санкциям против многих российских олигархов и к их недовольству действиями Путина. То есть, вполне очевидно, что Путин тут действовал отнюдь не в интересах «коллективного Чубайса», а в интересах России согласно своему плану спасения России.

В своё время подобное мудрое геополитическое решение было в истории Древнего Рима (вспомним знаменитый призыв римского сенатора Марка Порция Катона: «Карфаген должен быть разрушен!»). Карфаген как центр мирового зла, как центр идеологического и политического влияния безнравственной «денежной цивилизации» необходимо было разрушить. Разрушить как основной источник зла и проблем для Рима.

Мало пользы в том, например, чтобы бегать с сачком за каждой инфицированной опасным вирусом пчёлкой, куда эффективнее сразу разорить пчелиный улей с болезнетворной пчёломаткой, неутомимо воспроизводящей заразу.

«Империя англосаксов» – это и есть современный (или новый) Карфаген, который распространяет идеологическую заразу, и который непременно поэтому должен быть разрушен в его нынешнем виде единственного центра силы, источника зла и проблем как для России, так и всего мира. Укрепив военное могущество и внешнеполитический суверенитет, Путин сделал Россию самым серьёзным центром силы, ибо военное могущество в имперских «разборках» – самое существенное.

Судя по тому, как бывшие американские вассалы из Азии, Персидского залива, Южной Америки и Африки вдруг дружно в 2019 году потянулись к Путину, он на сегодняшний день переигрывает на международной арене «вашингтонский обком» по многим позициям, тем более, что в самих США назрел нешуточный экономический кризис и произошёл раскол элит.

Время работает на Путина. Открыто и смело наступая на происки США по всем фронтам противостояния, он в обозримом будущем может заставить «вашингтонский обком» сузить зону своего влияния до границ государства США. «Вашингтонскому обкому» уже совсем скоро будет не до Украины и не до всего постсоветского пространства, даже не до Европы, и тем более, не до агентов своего влияния – российских олигархов.

Как говорится, «не до жиру, быть бы живу». Трамп потому и был приведён к власти «коллективным Ротшильдом», чтобы мировые олигархи могли спасти свои капиталы и активы, а также страну их основной дислокации ­– США от неминуемо надвигающегося коллапса.

Таким образом, становится понятным, почему Путин, зная, как народ ненавидит «коллективного Чубайса», ничего не предпринимает для его устранения. Трижды прав В. Аверьянов в том, что нынешней либеральной элитой рано или поздно всё равно придётся пожертвовать, ибо другого выхода, другого исторического пути у России нет.

Но Путин пока ничего не предпринимает в этом направлении не потому, что этого не понимает, а потому, что пока рано. И тут самое интересное заключается в том, что после полной и безоговорочной внешнеполитической победы Путина над глобальным доминированием США, нашего доморощенного «коллективного Чубайса» даже не придётся уничтожать, как надоевшего, напившегося народной крови вампира.

Достаточно будет плавных реформ, например, медленного и планомерного возвращения «прихватизированной» в 1990-ые годы госсобственности (как вариант, через справедливый для государства обратный выкуп); вывод Центробанка РФ из подчинения МВФ; отказ от доллара в международных расчётах.

Льготное кредитование реального сектора экономики; возвращение в госсобственность природных ресурсов; введение прогрессивного налога на доход, и т.п., о чём постоянно пишут наши выдающиеся экономисты С. Глазьев, М. Делягин, В. Катасонов и др.

Тогда в этих новых условиях «коллективный Чубайс», начисто лишившись поддержки «вашингтонского обкома», сразу же, подобно хамелеону, поменяет свой либеральный окрас на патриотический, добровольно передавая в патриотические руки все свои властные позиции, а государству – «непосильным трудом» нажитые богатства.

Рано или поздно предстоит вернуть народу всё народное, так уж лучше добровольно. Без помощи «чёрных воронков» по ночам, без классовой революции (экспроприации экспроприаторов), без гражданской войны или иных потрясений, то есть бескровно и легитимно, примерно так, как был возвращён Крым.

«Добровольно приступить к самоисправлению, – в этом контексте считает В. Аверьянов, – вот соломоново решение для “офшорной элиты”, дабы избежать неприятностей, связанных с ростом государственного насилия и преследования по мотивам коррупции, причинения политического и экономического ущерба обществу». [Кстати, по этому же „добровольно-принудительному” пути всё чаще и чаще в западной прессе предлагают следовать и тамошним богачам. – Прим. ss69100.]

В этой модели объяснения становится понятным, зачем Путину нужна концентрация власти, практически такая же, как у монарха. В последнее время гибридная война между США и Россией всё более и более перетекает в свою «горячую» фазу. А на войне можно победить лишь при жёсткой централизации власти верховного главнокомандующего. То есть единовластного правителя, фактически – монарха.

Концентрация власти необходима и для урегулирования любых иных чрезвычайных ситуаций. Не было и нет свода законов на все случаи жизни, иногда нет времени на созыв парламентариев. И только монарх, не зависимый от законодательных недоработок (а также от партий или иных влияний) может оперативно решать важнейшие вопросы в чрезвычайных ситуациях.

А Путин и Россия находятся нынче в самых что ни на есть чрезвычайных обстоятельствах. Заметим, именно как монарх, Путин решил крымский вопрос в 2014 году, за что русский народ будет ему вечно благодарен.

Фёдор Папаяни



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