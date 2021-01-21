Так сложилось, что одновременно с Навальным в Москву возвращалась на самолете известная российская телезнаменитость (назвать ее певицей язык не поворачивается) Ольга Бузова. Ее, как всегда в таких случаях, встречали поклонники. Так вот их набралось едва ли не больше, чем наших либерал-оппозиционеров, которые пришли встречать Навального. Даже если среди поклонников Бузовой были те, кто согласилcя приехать в аэропорт на встречу певицы за 1 тысячу рублей, как об этом пишут «Медуза» и «РБК», это ведь ничего не меняет. Очевидно, что это был все равно специфический контингент .

Что там ни говори, получается в городе Москве число активных сторонников Алексея Навального практически не превышает число активных поклонников поп-дивы Ольги Бузовой. Разумеется, на митинги с участием Навального, как и на концерты с участием Бузовой, собирается и в десять и в сто с лишним раз больше человек, но это уже, извините, «массовка».

Однако у всех, кто 17 января читал Телеграм, ощущение было ведь совершенно противоположное. Телеграм-каналы – либеральные и провластные, забиты были только лишь одной новостью: Алексей Навальный возвращается в Россию. Отслеживался каждый его шаг, каждое его слово. Его команда практически превратила его возвращение в шоу, заставляющее вспомнить давнишнюю телепрограмму «За стеклом», где герои соглашались прожить какое-то время в стеклянной витрине на виду у всех. Все обсуждали: арестуют ли Навального или власть ограничится задержаниями активных его сторонников...

Оказалось, что в настоящей нетелеграмной реальности это вообще не событие. Глубинный народ жил своей тихой размеренной жизнью. Навальный и его арест происходили в какой-то другой, параллельной, виртуальной реальности, которая подчиняется не социальным законам, а законам массмедиа, генерации новостей, переплетения информационных и финансовых потоков...

Точно так же 100 лет назад, в начале ХХ века, кадеты-профессора произносили зажигательные оппозиционные спичи в ресторанах (если бы тогда был Телеграм, то ролики с этими спичами расходились бы молниеносно по империи и заставляли бы дрожать от волнения гимназистов и курсисток). А жизнь развивалась по своим законам, и когда глубинный народ, доведенный до отчаяния войной и малоземельем, восстал, оказалось, что красноречивым кадетам, думавшим, что они – нерв российской политики, вообще нет места в этой социальной трансформации.

Урок, который лично я вынес из этого ажиотажа с возвращением Навального, прост: Телеграм – это важное средство информации, но это не жизнь, а лишь одно из тысяч зеркал, с разной степенью достоверности отражающих жизнь. И, возможно, слова простого человека, выхваченные из автобусной толпы, для анализа настоящей реальности могут дать больше, чем рассуждения известных интернет-политологов... Недаром ведь Ленин – гений реальной политики, так любил, к удивлению своих соратников, разговаривать с простыми рыбаками и солдатами...

2.

Влияние Навального и его сторонников очень ограниченно. Это несколько тысяч активистов по всей России, живущих в крупных городах – российских мегаполисах, где среди молодежи распространена западная космополитическая культура. Конечно, его расследования в интернете набирают множество просмотров, но те, кто их смотрит и делится одобрительными комментариями под ними, не пойдут на улицы и площади отстаивать идеи радикал-либералов, а большинство не пойдет даже и на выборы, предпочтя сидение дома у компьютера.

Тем удивительнее страх властей перед Навальным. Президент никогда не употребляет его имени, вызывая недоумение уже много лет – ведь это легко истолковать так, что либеральный блогер так силен, что боятся самого его имени... Его арестовывают под объективами камер в аэропорту. Его сторонников бросают в автозаки только лишь за то, что они пришли его встретить...

Причина этого страха проста и мы легко ее поймем, если вспомним реакцию властей на болотные выступления, на майдан на Украине, все эти бесконечные телешоу про «цветные революции» с Владимиром Соловьевым и Артемом Шейниным. Власть боится именно «цветной революции», то есть организованного при помощи сил Запада верхушечного политического переворота, который свергнет нынешний режим и приведет к власти радикал-либералов (вкупе с вовремя перекрасившимися сислибами и опальными олигархами). Навальный для такой революции, конечно, вполне пригоден. Проблема лишь в том, что чем больше его раздувают в «жертву режима», тем больше он годится на эту роль: своими страхами власти приближают тот сценарий, которого сами опасаются.... Так и бывает, когда решения принимают представители враждующих кланов, подобранные не по принципу профессионализма, а по «блату», и не могущие зачастую даже согласовать и просчитать на «несколько шагов» свои действия...

Что же до народа, для него смена нынешних правителей на Навального и его команду, даже если она чудом произойдет, принципиально не изменит ничего, потому что и для тех, и для других Россия – не более, чем сырьевой придаток Евросоюза, из которого они намерены выкачивать ресурсы, превращая их в дворцы и яхты на Западе для себя и своих детей. Нынешние силогархи и верные им сислибы и Навальный с его либералами и предателями-сислибами (которые обязательно перебегут на сторону победителя) – это две головы одной гидры, которая терзает нашу страну уже четверть века.

Рустем ВАХИТОВ