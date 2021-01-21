Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего

«Навальный» и «Бузова»

311 3

rcbpojjzmkrybizecqocoqajaamezhpqjqfyzpxl

В 1970–1980-е гг. ходил такой анекдот: в учебниках по истории второй половины ХХ века будет написано «Джимми Картер – мелкий политик эпохи Аллы Пугачевой». События вокруг возвращения Алексея Навального из Германии в Россию позволяют сказать нечто подобное: «Алексей Навальный – мелкий политик эпохи Ольги Бузовой». 

Так сложилось, что одновременно с Навальным в Москву возвращалась на самолете известная российская телезнаменитость (назвать ее певицей язык не поворачивается) Ольга Бузова. Ее, как всегда в таких случаях, встречали поклонники. Так вот их набралось едва ли не больше, чем наших либерал-оппозиционеров, которые пришли встречать Навального. Даже если среди поклонников Бузовой были те, кто согласилcя приехать в аэропорт на встречу певицы за 1 тысячу рублей, как об этом пишут «Медуза» и «РБК», это ведь ничего не меняет. Очевидно, что это был все равно специфический контингент .  
Что там ни говори, получается в городе Москве число активных сторонников Алексея Навального практически не превышает число активных поклонников поп-дивы Ольги Бузовой. Разумеется, на митинги с участием Навального, как и на концерты с участием Бузовой, собирается и в десять и в сто с лишним раз больше человек, но это уже, извините, «массовка».
Однако у всех, кто 17 января читал Телеграм, ощущение было ведь совершенно противоположное. Телеграм-каналы – либеральные и провластные, забиты были только лишь одной новостью: Алексей Навальный возвращается в Россию. Отслеживался каждый его шаг, каждое его слово. Его команда практически превратила его возвращение в шоу, заставляющее вспомнить давнишнюю телепрограмму «За стеклом», где герои соглашались прожить какое-то время в стеклянной витрине на виду у всех. Все обсуждали: арестуют ли Навального или власть ограничится задержаниями активных его сторонников...   
Оказалось, что в настоящей нетелеграмной реальности это вообще не событие. Глубинный народ жил своей тихой размеренной жизнью. Навальный и его арест происходили в какой-то другой, параллельной, виртуальной реальности, которая подчиняется не социальным законам, а законам массмедиа, генерации новостей, переплетения информационных и финансовых потоков... 
Точно так же 100 лет назад, в начале ХХ века, кадеты-профессора произносили зажигательные оппозиционные спичи в ресторанах (если бы тогда был Телеграм, то ролики с этими спичами расходились бы молниеносно по империи и заставляли бы дрожать от волнения гимназистов и курсисток). А жизнь развивалась по своим законам, и когда глубинный народ, доведенный до отчаяния войной и малоземельем, восстал, оказалось, что красноречивым кадетам, думавшим, что они – нерв российской политики, вообще нет места в этой социальной трансформации. 
Урок, который лично я вынес из этого ажиотажа с возвращением Навального, прост: Телеграм – это важное средство информации, но это не жизнь, а лишь одно из тысяч зеркал, с разной степенью достоверности отражающих жизнь. И, возможно, слова простого человека, выхваченные из автобусной толпы, для анализа настоящей реальности могут дать больше, чем рассуждения известных интернет-политологов... Недаром ведь Ленин – гений реальной политики, так любил, к удивлению своих соратников, разговаривать с простыми рыбаками и солдатами...   
2.
Влияние Навального и его сторонников очень ограниченно. Это несколько тысяч активистов по всей России, живущих в крупных городах – российских мегаполисах, где среди молодежи распространена западная космополитическая культура. Конечно, его расследования в интернете набирают множество просмотров, но те, кто их смотрит и делится одобрительными комментариями под ними, не пойдут на улицы и площади отстаивать идеи радикал-либералов, а большинство не пойдет даже и на выборы, предпочтя сидение дома у компьютера. 
Тем удивительнее страх властей перед Навальным. Президент никогда не употребляет его имени, вызывая недоумение уже много лет – ведь это легко истолковать так, что либеральный блогер так силен, что боятся самого его имени... Его арестовывают под объективами камер в аэропорту. Его сторонников бросают в автозаки только лишь за то, что они пришли его встретить...  
Причина этого страха проста и мы легко ее поймем, если вспомним реакцию властей на болотные выступления, на майдан на Украине, все эти бесконечные телешоу про «цветные революции» с Владимиром Соловьевым и Артемом Шейниным. Власть боится именно «цветной революции», то есть организованного при помощи сил Запада верхушечного политического переворота, который свергнет нынешний режим и приведет к власти радикал-либералов (вкупе с вовремя перекрасившимися сислибами и опальными олигархами). Навальный для такой революции, конечно, вполне пригоден. Проблема лишь в том, что чем больше его раздувают в «жертву режима», тем больше он годится на эту роль: своими страхами власти приближают тот сценарий, которого сами опасаются.... Так и бывает, когда решения принимают представители враждующих кланов, подобранные не по принципу профессионализма, а по «блату», и не могущие зачастую даже согласовать и просчитать на «несколько шагов» свои действия... 

Что же до народа, для него смена нынешних правителей на Навального и его команду, даже если она чудом произойдет, принципиально не изменит ничего, потому что и для тех, и для других Россия – не более, чем сырьевой придаток Евросоюза, из которого они намерены выкачивать ресурсы, превращая их в дворцы и яхты на Западе для себя и своих детей. Нынешние силогархи и верные им сислибы и Навальный с его либералами и предателями-сислибами (которые обязательно перебегут на сторону победителя) – это две головы одной гидры, которая терзает нашу страну уже четверть века. 

Рустем ВАХИТОВ

https://yarkprf.ru/навальный-и-бузова/

Источник: https://yarkprf.ru/навальный-и-бузова
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 5461 4745
    прохожий три часа назад

      Заметил странную вещь, что именно те, кто подворовывал в 90-е и в начале 2000, очень ценят Навального за репортажи -разоблачения нынешних подворовывателей.
      Элемент психологического самооправдания?
      Может быть.
      Кроме того это говорит об отсутствии морали у тех, для кого бог -бабло. Капитализм на конечных стадиях, это пиршество негодяев.
      И ещё:
      “Леонид Брежнев-мелкий политик эпохи Аллы Пугачёвой”, так это звучало в середине 70-х.

      Время показало, что пока время Леонида Ильича не афишируется, что уже является знаковым в жизни бывшего СССР, а вот эпоха певицы Аллы Пугачёвой во всей своей красе показало ущербность единоличного, без советников, со вкусом, чувством меры и тактом диктате, когда на подмостки сцены к зрителю допускались только угодные “примадонне”, а таланты не укладывающиеся в прокрустово ложе россиянской эстрады оставались в забвении.

      Этим грешат все долговременные диктатуры, поэтому в древней Греции первоначально срок правления диктатора ограничивался сенатом сроком на 6 месяцев, либо на время исполнения поручения сената, как правило, связанного с устранением угрозы государству.

      Угорозу не диктатору, а государству!

      Именно с этих позиций надо рассматривать диктатуру власти.
      Та власть, которая использует свои полномочия для обогащения, враждебна и государству и народу и должна быть упразднена.
      Только та власть, которая заботится о народе и ограничивает олигархов и элиту имеет право на существование.

      4
      4
    • 26011 3837
      Русофил три часа назад

        Анекдот про БРЕЖНЕВА и Пугачёву.
        Врут коммуниЗды на ровном месте как дышут иначе не могут

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
      Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru