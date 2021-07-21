Видим, что внутри неё тоже есть полость для размещения оборудования.

В действительности она очень похожа на ступу в Пакистане. Версия появления Харрапской цивилизации рассмотрена в статье , и сделаны следующие выводы о Цитадели Мохенджо-Даро: «В центре древнего временного поселения могла быть расположена энерго станция, снабжающая весь поселок. Массивный фундамент и кожух из кирпича могли выполнять защитную роль от излучения источника энергии.»

Самые первые сооружения со ступами делались из крупного камня. Кирпич – это более позднее изобретение. Ярким примером каменного сооружения со ступами и лингамами являются храмы Малайзии, из них самые грандиозные храмы Боробудур и Прамбанан в Индонезии на острове Ява.

Ступы несколько отличаются от обычных – колокол резной, а лингам граненый. Вероятно, это сделано для достижения необходимой частоты вибраций. Неподалёку от "буддийского" храма Боробудур находится комплекс древних индуистских храмов Прамбанан. В нем лингамы имеют обычную форму, а ступа – сложную.

Наверное поэтому, историки определили комплекс, как индуистский, а храмы распределили между главными богами пантеона.

Излучение от единичного лингама будет маломощным, а если расположить несколько ступ в одном месте, поле излучения увеличится многократно. Расположение ступ в системе Боробудура не хаотично, малые ступы, расположенные по кругу точно в радиусе, кратном длине волны, войдут в резонанс и усилят излучение. Их поддержат лингамы на ступенях террасы, также расположенных в определенном ритме.

Ясно, что слово "ступа" произошло от процесса ступать, то есть передвигаться ступенями – одинаковыми промежутками, соответствующими длине волны. Энергия, ступая от одного агрегата к другому, охватывала сетью большие площади жилых районов или промышленных комплексов.

Видим, что храм расположен на холме. Это ещё одна важная особенность всех храмов – расположение их на возвышенностях. Делается это не столько для красоты, сколько для качества вибрации. Чем выше излучатель, тем мощнее поле. По этой же причине храмовые комплексы располагают на нескольких повышающих фундаментах, образующих пирамиду. Да, это то, о чём вы подумали – пирамиды тоже являются мощными излучателями энергии.

Такими же излучателями являются естественные горы, как наиболее выступающие части всей планеты. Туда стекаются наиболее чистые и мощные вибрации. Почему альпинистов так тянет в горы? Они идут за той энергией, которая вызывает эйфорию радости и восторга: Ого-го!!! Поэтому и люди в горах здоровые и живут дольше.

Но, может быть, столбы, поставленные на землю, являются проводником именно излучений Земли, а не шумовой вибрации, наполняющей пространство? Скорее всего, имеет место воздействие всех причин. Среди них присутствует и электрический потенциал. Мы привыкли в рамках современного обучения делить природу явлений на разные области. Но звуковые вибрации, электромагнитное поле, излучение Земли и другие присутствуют везде и одновременно. При этом они взаимодействуют друг с другом и переходят одно в другое.

В настоящее время работающих комплексов храмов на востоке не осталось, все они разрушены, оплавлены и засыпаны. Пример сооружения в Борубудуре – это мощный излучатель частот, которые мы не слышим. Ступа в Борубудур, например, была разрушена так называемым "землетрясением".

Местные жители собрали её, стараясь придать ей приличный вид, не заботясь о точности сборки и плотности её основания, заодно застолбили её немалым количеством статуй Будды. Для доброкачественной передачи вибрации с минимумом искажений её фундамент должен был быть плотным, как литой. А лишние фигуры будут рассеивать вибрации и вносить помехи.

Комплекс храмов в Парамбанане выглядит как мощная установка излучателя высоких частот. Впрочем, так же, как и Ангкор Ват. Как далеко может уходить её сигнал?

Матрицы

Для большего эффекта лингамы можно расположить и в форме квадратного гнездования. О такой матрице лингамов, расположенных под водой, рассказывает Правин Мохан в видео «1000-летний ПОДВОДНЫЙ Лингам найден в Камбодже? Древняя технология в Пном Кулене».

Для подтверждения того, что это не просто выпуклости на поверхности плит, а именно лингамы, на камне в самом ручье есть изображение вертикального среза матрицы.

Местная история рассказывает, что установление стольких лингамов на дне ручья было сделано для увеличения плодородности полей, которые орошались его водами. Здесь мы возвращаемся к началу статьи, где говорилось о поющих чашах, в которых готовится лечебная вода.

В современных религиозных ритуалах поливание лингамов различными жидкостями – это подношение богу Шиве, угощение для него.



Но боги не нуждаются в человеческой пище, единственное, что им необходимо, это ответная любовь. Поэтому имеет смысл поливать лингам только чистой водой, которая от этого станет полезной, и использовать её для здоровья всех живых существ.

Кроме того, недавно было обнаружено с помощью Лидара, прибора трехмерного лазерного сканирования, что под землей на всей площади Ангкор Вата и под водой находится грандиозная матрица лингамов, которую Правин Мохан показывает в «108 SECRET LINGAMS Hidden in Angkor Wat? Ancient Energy Machines Revealed» (108 СЕКРЕТНЫХ ЛИНГАМОВ спрятаны в Ангкор-Вате? Обнаружены древние энергетические машины).

О назначении Ангкор Вата, как идеального эдема говорилось в статье «Адам и Ева из Эдема». А теперь мы видим, что этому месту отводилось особое значение, возможно, как научной и экспериментальной базе, где создавались живые существа.



Для такой работы нужна была информационно чистая атмосфера и вода. Не буду настаивать на версии, что человеческие тела создавались именно здесь, но, судя по энергетической насыщенности комплекса Ангкор Ват и прилегающих к нему подобных храмовых сооружений, здесь, несомненно, была база жизни и деятельности творцов планеты.



Ещё один вариант объяснения нахождения лингамов под территорией Ангкор Вата – это нижний уровень комплекса, засыпанный во время последней катастрофы. Вопрос остается открытым.

Напоследок приведу вам пример современного способа использования для здоровья матрицы лингамов.

Пагоды

Пагоды – это ещё один вариант ступы с ручкой. Отличаются они тем, что имеют внутри пространство, иногда целое помещение, и доступ к нему – вход. Навершие пагод заканчивается высоким шпилем и некоторыми изящными, даже ажурными, конструкциями.

Пагоды находятся во всех крайне восточных странах Азии от Японии до Малайзии, но страной пагод можно назвать Мьянму-Бирму. Есть хороший фильм «О пагоде пагод» с обзором пагод, в котором сделан вывод, что пагоды на самом деле присутствуют во всех странах мира, только называются они по-другому: башни, колокольни и т.д. Там же говорится, что название им дали "первооткрыватели" французы, и обозначает оно погоду.



На территории современной Мьянмы есть остатки города с тысячами пагод, храмов, ступ, монастырей. Его считают древней столицей государства Баган. См. титульное фото.



Долина тысячи пагод очень похожа на российские деревни, сожженные во время войны, когда на земле остаются только разрушенные печи. Похоже, что в Багане пронеслась своя война, которая оставила самые прочные сооружения. Среди сохранившихся строений есть такие.

Они очень похожи на дачные участки с жилыми домами. Конечно, дома эти выглядят как небольшие дворцы. Так ведь и река, на берегу которой расположен Баган, называется Иравади – Ирий + вода = райская вода. И течет эта река вдоль всей Бирмы-Мьянмы. Раньше люди жили там в красивых прочных зданиях, и у каждого было обеспечение энергией, позволяющее иметь все необходимые удобства: воду, тепло, свет, связь, инструменты и т.д.



Вот поэтому и стоят там плотненько пагоды, как печи в русской деревне. Даже ворота во двор усадьбы представляют собой маленькие пагоды.

Долина Пагод – это остатки развитого города, который имел энергетическую сеть. Гигантские ступы (см. титул. рис.) производили энергию, меньшие передавали её дальше. А в каждой усадьбе стояли жилые дома, оборудованные ступами-приемниками, и отдельные ступы, в которые можно было заходить. Там располагался необходимый инструмент или оборудование для работы, в том числе и печи для приготовления пищи.

Ступы с антеннами

В 50 километрах от города Таунджи (Мьянма) раскинулся комплекс пагод Какку. На небольшом пятачке расположены 2478 ступ и пагод. Они украшены железными и медными зонтиками, на них – колокольчики.

Говорится, что в них хоронили прах высокопоставленных чиновников. Попробуйте заглянуть в них так, чтобы вас не обвинили в надругательстве над предками. Что в них находилось раньше, не известно.

Современные поля антенн, служащие для создания мощных информационных полей или их подавления очень похожи на этот лес пагод. Еще одно применение таких полей – это воздействие на ионосферу с целью влияния на климат. На рисунке приведена сеть антенн американского научно-исследовательского проекта (HAARP) по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением.

Тонкие ажурные металлические конструкции со многими острыми концами, расположенные на самой верхушке лингама, являются прекрасными излучателями. Давайте посмотрим на вершины пагод в комплексе Какку.

Видим, что все они завершаются столбиками типа "лингам", а на них установлен ажурный металлический зонтик, и завершается вся конструкция тонким шпилем. Надо посмотреть ближе.

Здесь зонтик просто натянут на лингам посредством обруча. В таком креплении не предполагается никакого контакта с внутренностью пагоды. Возможно, он работает и с таким креплением. Или это новодел? Есть и другие способы крепления.

Видно, на крайнем справа, что металлическая ось зонтика входит в центр верха столба. Купола-зонтики оканчиваются длинными шпилями с остроконечной луковкой, типа стрелы. Такая конструкция вполне может выполнять роль антенны. Может быть, лес пагод с антеннами мог влиять на погоду по аналогии с современными технологиями?

В настоящее время артефакты повсеместно заменяют или разбавляют изделиями карго культа, так что зонтик-антенна, просто натянутая на вершину пагоды, это может быть поздним изделием по виду древнего.



Возьмем для примера ступу Шведагон, которая находится в бывшей столице Мьянмы Янгоне. Из неё, конечно, сделали фетиш, обильно покрыв золотом.

Её навершие просто увешано золотыми предметами и украшениями из драгоценных камней, которые создают помеху настоящим функциональным возможностям сооружения.

На самой верхушке маковки установлен алмаз в 76 карат. С описанием ступы и её официальной историей можно познакомиться здесь. Теперь остается только гадать, этот алмаз в форме пирамиды попал туда случайно, в качестве украшения, или там изначально стоял какой-то достаточно большой кристалл?

А вот эта Пагода Тамбодхи в небольшом городке Монива (Мьянма) всем своим видом вполне может претендовать на центр информационной связи широкого поля обслуживания. Взято из.

Внутри пагод

Долго искала внутреннее устройство пагод. Удалось найти вид только в современной Пагоды Реликвий Зуба (Interior View of Tooth Relic Pagoda) Фото крупно. Она была открыта в 1996 г. недалеко от города Мандалай в Мьянме. Не смотря на то, что это новодел, построена она согласно канонам традиционных пагод.

Грандиозно! Сужающийся кверху купол собирает все звуки помещения. Вы наверняка знаете, как громко и чисто звучит голос в пустой комнате. А если вместо потолка будет уходящий ввысь купол? Звук будет уносится вверх, отражаться и падать в центр зала, где стоит…

А в центре под куполом стоит вожделенный объект многих искателей.



На возвышении, на месте алтаря расположено сооружение типа ротонды с таким же куполом, что и на вершине пагоды. Внутри неё находится небольшая пирамида, на которой под прозрачным футляром видна ещё одна ротонда. И уже в ней находится главная реликвия… – зуб Будды. Тройная упаковка "реликвии" – это дань красоте или усиление физических свойств предмета, который находился в древних пагодах?



В статье приводилось фото алтаря собора Сан-Феделе в Милане с аналогичной обстановкой и конструкцией.

Типичность конструкций и порядка выходят за религиозные рамки и свидетельствуют о едином физическом процессе, для которого предназначены эти сооружения, весьма далеком от современного.

Есть небольшое видео Евгения Макарова «СКРЫТАЯ ИСТОРИЯ. Невероятные АРТЕФАКТЫ ПРОШЛОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ», в котором приведено множество изображений устройств, дароносиц и реликвариев, располагающихся в алтарях западных соборов. Так же автор предлагает свою версию их применения: излучение энергии, очищающей пространство от нежелательных сущностей.



Тему объектов, находящихся в дароносицах в самом сердце храмовых зданий, касаться не буду, у неё есть свои дотошные исследователи.

Результаты

Давайте вкратце очертим круг применения лингамов.



Единичные лингамы использовались для получения воды с особыми оздоровительными свойствами. Отдельно стоящий лингам поливали водой, затем использовали эту воду в пищу себе и животным.

Для повышения плодородия лингамы строили прямо в источниках воды, текущей на поля.

Лингамы в рабочем состоянии нагреваются. В теплом климате, конечно, не нуждаются в обогреве помещения, но еду готовить на чем-то надо было. Не варили же они её на костре из коровьих лепешек, как сейчас в глухих уголках Индии. Возможно, те лингамы, которые в массовом порядке находят в земле Малайзии, и были печами для приготовления пищи. Макушки у них должны быть не сферические, а плоские, как на рис. 4.

Сложнейшая архитектура и следы технологичной обработки и резки громадных камней говорят о том, что использовался мощный инструмент. Такая обработка возможна при использовании вибрации. Посмотрите видео резки камней с помощью вибрации: «Как плавить камень звуком. Технология резки камня звуком» В этом же видео вы можете увидеть пример, как использовались резонаторы для передачи энергии вибрации на небольшие расстояния в пределах области стоячих волн.* (Пока альтернативные историки вздыхают и ахают над утраченными технологиями, народные умельцы берут и делают.)

Большие каменные, кирпичные ступы в форме опрокинутой чаши с лингамом на вершине могли быть энергетическими станциями для целых поселков.

Наличие тонких антенн на маковках бирманских ступ свидетельствует об использовании высоких частот, которые применяются для передачи информационных сигналов.

Храмовые комплексы, в которых каждая архитектурная деталь выполняет роль резонатора определенной частоты, могли иметь универсальную роль, осуществляя связь с дальним пространством и используя при этом собственные энергетические источники.

Из 3-го пункта следует ещё одно применение лингамов – это добыча каменных блоков в горах.**



*Опишу вкратце принцип передачи вибрации инструменту. Устанавливаются два синхронных источника вибрации. Между ними с помощью резонатора находят образовавшиеся стоячие волны. В качестве резонатора в видео взяты шарики, они начинают вращаться в поле вибрации. Затем в этом месте располагают рабочую область, то есть материал и инструмент для резки. Далее инструмент соединяют с резонатором, в видео он просто кладется сверху на резец. В место резки наливают воду с абразивом, и процесс пошел.

Сваямбху-Лингамы в храмах, скорее всего, выполняли роль резонаторов для определения местонахождения стоячих волн.

**Сначала разберём явление эха в горах. Звук голоса отражается от поверхности скал, резонирует и разносится по пространству. Если в горах есть пещеры, они могут сработать как колокол. Гора начнет гудеть и вибрировать, тогда с неё сходят обвалы и лавины.

Пещерные храмы Индии и другие можно "легко" вырезать в скале, если в ней ниже или рядом находятся пещеры. Такая гора будет вибрировать при некотором воздушном (ветер, голос, музыка) или вибрационном (топот танцоров, туристов возмущении. Тогда просто прикладываешь резец в нужном месте, смазываешь его абразивом с водой и творишь.



Примером является скальный храм Кайласанатха в Эллори. Он окружен пещерами, внутри них стояли лингамы, как резонаторы вибрации. Некоторые лингамы стоят до сих пор, другие заменили статуями. Ниже по горе находится храмовый комплекс "Пещеры Эллоры", в помещениях которых также стояли лингамы или ступы.

Обратите внимание на две квадратные колонны. Они поддерживают поле вибрации со стороны, не охваченной пещерами.

Яркий пример резонатора представляет ступа в центральной пещере комплекса Аджанты. Она окружена мощными колоннами (массивные струны продольной вибрации) и вырезанными вибраторами на своде пещеры.

В горах с пещерами, обустроенными резонаторами, вырезались блоки для строительства зданий. Делалось это не зубилами, а вполне техничными приспособлениями типа струн и т.п.

Думаю, что принцип действия столбов типа "лингам" стал понятен. Технологии творцов демонстрируют свою простоту и в то же время универсальность. Лингамы в этих системах являются первичным простейшим собирателем вибрации широкого спектра частот, поступающих из земли.



Далее разделение частот по спектрам происходит с помощью резонаторов, после чего используется каждая в своей области. Низкие частоты могли пойти на получение теплоты – обогрева жилища и приготовления пищи, средние частоты – для приведения в действие инструментов, высокие – для передачи информации. Сепараторами могли быть предметы из материалов, имеющие резонанс с выбираемыми частотами.

Оказывается так просто использовать вибрацию вместо того, чтобы бороться с ней повсеместно, как это делается сейчас.

Применение энергии вибрации, преобразование её в другие виды излучений и движений, не заканчивается с темой лингамов, но имеет своё продолжение, о чём будет рассказано в следующих статьях.

lyanat



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