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Радио Аврора 14.07.2021

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Капитализм без войны никому ничего не отдаст

Самое актуальное событие прошедшей недели это статья Владимира Владимировича Путина «Об историческом единстве русских и украинцев​». И совершенно замечательная реакция киевских нация строителей. Которые не нашли ничего лучшего нежели повторить те тезисы, которые в статье опровергаются. Что меня особо позабавило, кто-то заявил, что всё это говорилось ещё в царское время. Ну да. А что, дважды два равно четыре, в царское время не было?

Что касается мировых событий. Совершенно замечательный визит Зеленского в Берлин. Где с ним несколько человек, на которых он крупно рассчитывал, просто отказались встречаться. Понятно почему. Потому-что общение с таким товарищем может изрядно испортить карму любому политику.

И ещё, конечно очень заинтересовала очередная беседа Байдена с Путиным. Поскольку показывает насколько сейчас Демократическая партия Соединённых Государств Америки нуждается в изображении хоть каких-нибудь успехов.

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-14-07-2021/
Метки: аврора
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