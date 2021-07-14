Мирослав Морозов о месте Военно-морского флота в общей структуре руководства Вооруженными силами СССР в 1941-1945 гг. Часть 2: 1944-1945 гг. Выводы.

- Какие шаги были предприняты для изменения роли флота в 1943-1944 гг.?

- Когда была учреждена должность главкома ВМФ и какие флоты и флотилии перешли под его командование?

- Какие задачи ставила Ставка перед флотами в 1944-1945 гг.?

- Когда Н.Г. Кузнецов стал членом Ставки ВГК?

- Как изменялась численность личного состава ВМФ в годы войны по отдельным флотам?

- Какую оценку действий флота в войне дал И.В. Сталин в своем приказе к дню ВМФ в 1945г.?

- Какие выводы можно сделать из всего изложенного материала?

Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Ролики Мирослава Эдуардовича для дополнительного анализа:

О месте ВМФ в общей структуре руководства ВС СССР в 1938-1945 гг. Часть 1: 1938-1943 г.

О становлении Военно-Морского флота СССР в 1918 – 1939 годах:

https://youtu.be/5VWHrJh72sE

Про боевые корабли ВМФ СССР по состоянию на 22.06.1941г.:

https://youtu.be/piMyrsL_b54

О состоянии Военно-морского флота СССР накануне 22 июня 1941г.:

https://youtu.be/K84PighUxcM

О военном кораблестроении и работе наркомата судостроительной промышленности в годы Великой Отечественной войны. Часть 1:

https://youtu.be/Rsy4WHVofqk

О военном кораблестроении. Проекты кораблей и катеров военного времени. Часть 2:

https://youtu.be/wd4ZEbv8VVM