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О месте ВМФ в общей структуре руководства ВС СССР в 1938-1945 гг. Часть 2. 1944-1945 гг. Выводы.

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Мирослав Морозов о месте Военно-морского флота в общей структуре руководства Вооруженными силами СССР в 1941-1945 гг. Часть 2: 1944-1945 гг. Выводы.
- Какие шаги были предприняты для изменения роли флота в 1943-1944 гг.?
- Когда была учреждена должность главкома ВМФ и какие флоты и флотилии перешли под его командование?
- Какие задачи ставила Ставка перед флотами в 1944-1945 гг.?
- Когда Н.Г. Кузнецов стал членом Ставки ВГК?
- Как изменялась численность личного состава ВМФ в годы войны по отдельным флотам?
- Какую оценку действий флота в войне дал И.В. Сталин в своем приказе к дню ВМФ в 1945г.?
- Какие выводы можно сделать из всего изложенного материала?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Ролики Мирослава Эдуардовича для дополнительного анализа:
О месте ВМФ в общей структуре руководства ВС СССР в 1938-1945 гг. Часть 1: 1938-1943 г.
О становлении Военно-Морского флота СССР в 1918 – 1939 годах:
https://youtu.be/5VWHrJh72sE
Про боевые корабли ВМФ СССР по состоянию на 22.06.1941г.:
https://youtu.be/piMyrsL_b54
О состоянии  Военно-морского флота СССР накануне 22 июня 1941г.:
https://youtu.be/K84PighUxcM
О военном кораблестроении и работе наркомата судостроительной промышленности в годы Великой Отечественной войны. Часть 1:
https://youtu.be/Rsy4WHVofqk
О военном кораблестроении. Проекты кораблей и катеров военного времени. Часть 2:
https://youtu.be/wd4ZEbv8VVM

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=to043mHSiFY
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