Новости Украины и Новороссии 04 февраля 2018
- 11:31 Уроки дипломатии: посла Польши пригласили на «бандеровские чтения» в Киеве.
- 11:14 «Пожалеете!» — посол Украины в Германии угрожает немецким «горе-депутатам» за поездку в Крым (+ФОТО).
- 08:25 Перемога: Украина едет на Олимпиаду самым малочисленным составом за всю историю «незалежности» (ФОТО).
- 07:00 Экономический бумеранг: как антироссийские санкции ударили по экономике Украины.
- 06:30 Испытание на прочность: Донбасс — форпост России, устремлённый в будущее.
- Вчера 21:25 Кандидат политических наук и времена Сталина.
Уроки дипломатии: посла Польши пригласили на «бандеровские чтения» в Киеве
На фоне разгорающегося скандала с польским законом о запрете бандеровской идеологии официальный Киев нашёл изящный выход снять напряжение в польско-украинских отношениях и пригласил посла Польши на «бандеровские чтения».
Директор Негосударственного аналитического центра «Украинские студии стратегических исследований» Юрий Сиротюк направил послу Яну Пекло приглашение на так называемые бандеровские чтения, которые состоятся 9 февраля в колонном зале Киевсовета.
Как ни странно, но в приглашении говорится: «В связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами, ростом реваншизма и необоснованных исторических мифов, навязываемых пропагандой Российской Федерации, считаем необходимым осуществить беспристрастный и взвешенный анализ прошлого и настоящего сложных отношений между нашими народами».
Итак, виновата снова Россия, а у нас всё наладится после того, как посидим в тесном кругу, вспомним «славные дела» Бандеры. Заманчивое предложение! Будем следить за реакцией посла и МИД Польши.
На Украине вообще умеют находить нестандартные решения: так, в Тернополе в ответ на польский закон постановили поднимать на всех государственных учреждениях красно-чёрный флаг наряду с государственным биколором.
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«Пожалеете!» — посол Украины в Германии угрожает немецким «горе-депутатам» за поездку в Крым (+ФОТО)
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал визит немецких депутатов в Крым «безответственным вояжем».
«Безответственный вояж нескольких политиков из партии „Альтернатива для Германии“ местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, увидим», — написал Мельник в Twitter.
Напомним, немецкая делегация прибыла в Крым с официальным визитом. В состав делегации, которая пробудет в российском регионе до 9 февраля, вошли депутаты от партии «Альтернатива для Германии» из Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.
В планах — встречи с руководством Крыма, представителями национальных объединений, а также посещение строящихся инфраструктурных объектов.
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Немецкая парламентская делегация в Крыму
Немецкая парламентская делегация в Крыму
Немецкая парламентская делегация в Крыму
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Перемога: Украина едет на Олимпиаду самым малочисленным составом за всю историю «незалежности» (ФОТО)
Олимпиада-2018 еще не началась, а Украина уже одержала «перемогу». В первую очередь над своим спортивным прошлым.
Итак, на грядущих играх в Пхенчхане Украина выступит самым малочисленным составом за всю историю «незалежности» — в Корею поедут всего 33 спортсмена.
На зимних играх Украина с 1991 года завоевала всего 7 медалей, из которых только две золотых. Так, например, игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити и 2010 в Ванкувере прошли для украинской олимпийской сборной вообще с нулевым результатом — ни одной медали.
Первые фото украинской сборной в олимпийской деревне в Корее.
В этом году треть сборной — биатлонисты. Десять человек из тридцати трёх.
Никого не выставила Украина в конькобежном спорте, бобслее, по одному человеку в скелетоне, сноуборде и лыжном двоеборье.
Последний чемпионат Европы по фигурному катанию показал, что Украина на сегодняшний день этот вид спорта утратила: среди мужчин результат нулевой — заявленный от Украины Ярослав Паниот не участвовал, а фигуристка Анна Хныченкова заняла 23 место из 24 возможных, её соседки в списке — Литва и Словакия. Среди спортивных пар снова нулевой результат, в танцах на льду Александра Назарова и Максим Никитин заняли 11 место в общем зачёте.
Первые фото украинской сборной в олимпийской деревне в Корее.
В этом году украинская сборная тоже едет скорее в качестве туристов, вооружившись лозунгом «Главное не победа, а участие». Заявить о себе может разве что биатлонистка Елена Пидгрушная, хотя она, как утверждают спортивные обозреватели, пик своей формы прошла. Ну а болельщики из числа «патріотів» за неимением украинских побед будут радоваться неудачам российских спортсменов. Если они будут.
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Экономический бумеранг: как антироссийские санкции ударили по экономике Украины
Депутат Верховной рады Евгений Мураев полагает, что Украина лишилась половины валового внутреннего продукта из-за ограничительных мер против РФ. По его мнению, постмайданные власти сделали экономику Украины заложницей политических проблем с Россией.
«Санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они (санкции. — прим. ред.) забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП, Россия — 2%, Европа — меньше 1%. Это санкционная война против кого? Против нас? Это же абсурд», — заявил Мураев в эфире телеканала NewsOne.
Как отметил депутат, от разрыва экономических отношений с РФ сильнее всего пострадали высокотехнологичные предприятия. Главный удар пришёлся на самолётостроительную корпорацию ГП «Антонов», двигателестроительную компанию АО «Мотор-Сич» и ракетостроительное предприятие «Южный машиностроительный завод» (Южмаш).
«Наше самолётостроение, турбиностроение, приборостроение стало загибаться. Вы посмотрите, что произошло с киевскими заводами, что произошло в Днепропетровске. Они из нашего космоса делают теперь музей.
Вдумайтесь: мы делали самые технологичные ракеты в мире… Это точно невыгодно нам, украинцам», — сказал Мураев.
Депутат считает, что Киев ведёт двойную игру: объявляя Россию агрессором, вторгшимся в Донбасс, власти продолжают вести торговлю с «оккупантом» и покупают энергоресурсы.
По его словам, мир в Донбассе является основным условием восстановления торгово-экономических отношений с Москвой. При этом Мураев подчеркнул, что руководство Украины должно выполнить Минские соглашения.
Последствия «революции достоинства»
Подсчёт убытков от последствий «революции достоинства» (главным требованием которой была евроассоциация. — прим. ред.) на Украине начался в 2015 году. С 2013 по 2015 год ВВП Украины обвалился с $180 млрд до $91 млрд, то есть в два раза.
Экономическое оживление на Украине началось в 2016 году, когда ВВП увеличился на 2,3%. По итогам 2017 года рост экономики страны составил 2,1%.
Если верить официальной статистике, то ВВП Украины на душу населения (включая 6 миллионов трудовых мигрантов) составляет чуть более $2 тыс. (в РФ — более $8 тыс.). По этому показателю Украина является одной из беднейших стран Европы.
Вслед за западными государствами постмайданные власти ввели против России свои экономические санкции. Также Киев разорвал военно-техническое сотрудничество, которое среди прочего предусматривало поставки комплектующих и агрегатов для российской оборонной промышленности.
В результате десятки крупных украинских компаний лишились рабочих мест и самого большого рынка сбыта, которым являлась Россия. В структуре их экспорта наша страна занимала ведущее место.
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С введением санкций РФ перестала получать из Украины высокотехнологичную конечную продукцию и широкий ассортимент комплектующих. Однако в относительно короткие сроки Москва избавилась от этой зависимости. В частности, Россия наладила производство собственных газотурбинных двигателей для авиации и ВМФ и реанимировала проекты транспортных самолётов.
Одним из стратегических векторов постмайданных властей стал отказ от закупок российских энергоресурсов. «Энергетическая революция» Киева заключалась в переориентации на импорт так называемого реверсного газа, то есть на покупку произведённого в РФ топлива у Польши, Словакии и Венгрии. Тем не менее в ограниченных количествах, но Киев продолжает покупать российский газ.
«Экономическая агрессия»
В ответ на украинские ограничительные меры осенью 2015 года правительство РФ ввело контрсанкции в сельскохозяйственной сфере. С октября 2015 года украинским предприятиям запрещено завозить в Россию свинину, пищевые субпродукты и животные жиры.
С 1 января 2016 года в отношении Киева стало действовать полноценное продовольственное эмбарго, которое привело к парадоксальной ситуации.
Украина, которая гордится статусом аграрной державы, начала закупать в РФ мясную продукцию. Импорт мяса на Украину из России вырос более чем в пять раз, если сравнить показатели 2015 и 2016 годов.
Контрмеры в сфере продовольствия, на которые пошла Москва, киевские власти называют «экономической агрессией», сетуя на гигантские потери украинских производителей.
Так, в сентябре 2016 года президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «закрытие Россией своего рынка стало для Украины экономическим шоком».
«Оно обошлось нам минимум в $15 млрд. Мы потеряли десятки, если не сотни тысяч рабочих мест, и эта экономическая агрессия является одной из главных причин стремительного падения уровня жизни», — заявил Порошенко.
«Реальные цифры потерь назвать трудно. Мураев говорит, что это 50% ВВП, то есть почти $90 млрд, Порошенко — $15 млрд. В любом случае с Украиной произошла катастрофа. Разорвав кооперацию с Россией, она срубила сук, на котором сидела.
В итоге вся гордость украинской промышленности оказалась на дне. А это — потеря научно-производственного потенциала, который создаётся десятилетиями», — констатировал в беседе с RT украинский политолог Владимир Скачко.
Разочарование в ЕС и интерес к России
Главное разочарование постмайданной власти — это нежелание Евросоюза (с которым было подписано соглашение об ассоциации) предоставлять достаточное количество квот для экспорта украинской продукции, чтобы компенсировать потери на российском рынке.
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По этому поводу весьма категорично выразился еврокомиссар Йоханнес Хан. Ещё в ноябре 2015 года чиновник заявил, что ЕС предоставил Киеву «немало денег для того, чтобы украинский бизнес подготовился к новым возможностям экспорта и к новым условиям рынка».
«Будем говорить откровенно: ещё с того времени, как мы договорились о ЗСТ (зоне свободной торговли. — прим. ред.), не было секретом, что после её введения РФ может действовать в ответ, нравится это нам или нет. И было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому», — пояснил Хан.
По мнению Скачко, украинские власти получили вполне закономерный ответ. К тому же, как пояснил эксперт, Евросоюз изначально дал понять Киеву, что будет пускать украинские товары на свой рынок по строго отведённым квотам. Причём квоты на сельхозпродукцию (цена на которую выросла на мировом рынке) оказались ничтожными.
Неудивительно, что в долларовом выражении совокупный украинский экспорт упал с $63,3 млрд (2013) до $38,1 млрд (2016).
Его рост наметился только в 2017 году — за первые девять месяцев прошлого года Киев вывез товаров и услуг на $38 млрд (на $6 млрд больше, чем за соответствующий период 2016 года).
На фоне санкций и политических неурядиц российско-украинский объём торговли между странами сократился до $8,5 млрд в 2016 году по сравнению с $40 млрд в 2013 году. Однако статистика 2017 года демонстрирует возрождение товарооборота между Украиной и Россией.
Только за восемь месяцев 2017 года Москва и Киев продали друг другу товаров на $7,7 млрд. А в 2018 году, по прогнозам экспертов, российско-украинский товарооборот может превысить отметку в $10 млрд.
«Нынешняя доля России в структуре товарооборота Украины составляет чуть более 9%, у ЕС — 40%. Однако Россия, как и в предыдущие годы, остаётся для Украины вторым по значимости торговым партнёром.
Также стоит понимать, что в России традиционно высок спрос на продукцию перерабатывающей промышленности Украины, которая ЕС не нужна. Условно говоря, европейцы покупают на Украине только сырьё и полуфабрикат», — сказал Скачко.
Статистика товарооборота отчётливо демонстрирует, что от евроассоциации выиграл ЕС, а не Украина. По итогам 2016 года европейские страны нарастили экспорт на Украину на €2,5 млрд, тогда как Киев увеличил поставки своей продукции в Евросоюз на €243 млн.
За январь — ноябрь 2017 года объём европейского импорта на Украину составил $16,51 млрд, а показатель украинского экспорта в ЕС — $12,77 млрд.
В условиях отрицательного торгового сальдо с ЕС ($3,7 млрд) Украина стала наращивать позиции на российском рынке, полагает Скачко. По его словам, оживление динамики взаимной торговли вызвано «победой здравого смысла».
«Украина начала осознавать, что не может игнорировать гигантский рынок „страны-агрессора”. Для огромного перечня украинских товаров другого рынка сбыта нет.
Причина заключается в той кооперации, которая существовала в СССР. Она была искусственно разорвана Киевом, но сейчас стало понятно, что продукция, уходившая в РФ, за рубежом никому не нужна», — сказал Скачко.
Политолог считает, что главным двигателем увеличения российско-украинского товарооборота стал мелкий и средний бизнес Украины. Кроме того, поворот в сторону России постепенно совершают крупные компании, включая государственные.
«В нынешней ситуации торговля с Россией является спасением прежде всего для небольших предпринимателей. На свой страх и риск, минуя запреты и санкции, они поставляют продукцию восточному соседу.
Аналогичным образом, только хитрее, ведут себя государственные и крупные частные компании, торгуя через фиктивные юрлица и с помощью взяток. Все понимают, что иначе на Украине не прожить», — отметил Скачко.
Эксперт прогнозирует, что российско-украинский товарооборот продолжит увеличиваться в ближайшие годы. Динамику роста собеседник RT связывает с результатом переговоров Киева и международных кредиторов.
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«Если украинская экономика продолжит получать деньги от МВФ, то торговля с Россией будет расти медленно. Новые кредиты станут стимулом для того, чтобы вновь ничего не делать. Если же Киев ничего не получит, то экономику, конечно же, хватит удар.
Однако Украина получит шанс на поправку, так как начнёт опираться на собственные силы и естественный интерес к российскому рынку», — резюмировал Скачко.
Алексей Заквасин
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Испытание на прочность: Донбасс — форпост России, устремлённый в будущее
«Украина — это всего лишь территория, на которой Запад пытается сломать Россию, и, если сломает, пойдет дальше», — высказал свое мнение в свежем номере газеты The Times американский экономист и политический активист Ларуш Линдон. «Ничего у них не получится», — отвечает ему кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и правоведения Луганского национального университета (ЛНУ) им. Т. Шевченко Дмитрий Крысенко.
Мы встретились с доцентом на Дне открытых дверей в ЛНУ им Т. Шевченко, который проходил 27 января 2018 г. Среди прочих тем поговорили мы и о перспективе развития нашей Республики.
— Дмитрий Сергеевич, откуда такая животная страсть к завоеванию на Западе?
— «География – это судьба», – сказал Наполеон. А французский император, завоевавший значительную часть Европы, толк в географии знал, потому и отправился с военным походом в Россию, которая среди стран мира, занимает уникальное положение. Уникальность эта предопределена и тем пространством, которое она занимает – 1/8 часть земной суши.
Неудивительно, что страны Запада, занимая площадь в десятки и сотни раз уступающую российской, боятся нашего пространства, нашей самодостаточности и нашей воли их защищать.
Дмитрий Крысенко, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и правоведения ЛНУ им. Т. Шевченко
— Значит, мы можем даже не надеяться, что когда-нибудь это хищное варварство прекратится?
— «Россия будет жить до тех пор, пока будет жить хотя бы одна её губерния». В наши дни этой «губернией» являются две её республики — ЛНР и ДНР.
Вопреки своим небольшим размерам, Народные Республики в наши дни являются форпостом России.
Однако, такие уж ли они «маленькие»? Как известно, в мире всё относительно. К примеру, такое государство, как Сингапур, имея территорию, меньшую, чем та, на которой расположен город Киев, создаёт ВВП больший, чем вся Украина.
— Очень интересно, особенно после высказываний украинских политиков, что Донбасс без Украины не выживет. Как вы считаете, выживем?
— Выживаем уже 4 года и дальше выживем. Этот путь в истории проделан уже не единожды. Вспомним такие страны, как Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Сан-Марино… да много маленьких стран в мире, которые некогда были частью большей страны, а сегодня опережают эту страну по развитию.
В экономике существует понятие «индекс человеческого развития», так вот перечисленные страны входят в двадцатку лучших, в то же время, как их «прародители» намного ниже в списке.
— Вы упомянули какой-то список, о чем речь?
— Индекс человеческого развития (ИЧР) — это показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов.
— По каким критериям этот показатель рассчитывается?
— При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида показателей: оценивается долголетие, уровень грамотности населения страны и уровень жизни, оценённый через валовый нацдоход на душу населения.
В зависимости от значения ИЧР страны принято классифицировать по уровню развития: очень высокий (42 страны), высокий (43 страны), средний (42 страны) и низкий (42 страны) уровень.
— Кто и как проводит эти исследования?
— Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в ежегодных отчётах о развитии человеческого потенциала с 1990г. «Отчёт о развитии человечества» является независимым документом и является продуктом, созданным специально отобранными группами людей, состоящих из ведущих учёных. Отчёт переведён на многие языки и ежегодно проводится в более чем 140 странах мира.
— Чем он может быть интересен простому читателю?
— Данный акт дает нам интересные факты. Они позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Поясню…
Возьмем к примеру государство Андорра. Это одно из карликовых государств Европы, не имеющее выхода к морю, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией. Территория данной страны – 467 кв. км, население 85 470 человек, а плотность населения 182 чел. на кв. км.
На сегодняшний день Андорра состоит в ООН и многих других международных организациях. В качестве валюты в Андорре используется евро. Кстати, средняя заработная плата в Андорре — 1500 евро. Основа экономики — туризм. По причине высокого уровня банковской конфиденциальности Андорра является налоговым оазисом.
Андорра является зоной беспошлинной торговли, что даёт возможность приобретать различные товары со скидками 25% – 40% стоимости аналогичных товаров в Испании или Франции. А уровень ИЧР в Андорре значительно превосходит показатель ее соседей. По этому показателю страна входит в список очень высоко развитых.
— Все это интересно, но что дает нам?
— Полностью контролируемая территория ЛНР – около 7 тыс. кв. км. Плотность населения на ней — 196 чел./кв.км. Небольшая территория является одновременно нашим преимуществом. Поскольку заставляет военное и гражданское руководство дорожить каждой пядью своей земли и оберегать её с особой тщательностью.
Однако важнейший ресурс любого государства – всё же её люди. И по этому показателю – 1,7 млн жителей в ЛНР мы можем считаться одной из густонаселенных стран мира.
Донбасс — крупнейшая агломерация Европы, и столь густонаселённые и экономические развитые государства не могут долго оставаться непризнанными.
У нас есть большой промышленный, интеллектуальный и культурный потенциал. У нас есть все шансы превысить уровень человеческого развития большинства стран Европы.
— Что нам для этого нужно?
— Прежде всего закончить войну и добиться признания. По моему мнению, мы сегодня уже одержали идеологическую победу над гораздо лучше вооружённым, финансируемым и фанатично настроенным противником.
Второе, это вести правильную экономическую политику. Создание на территории ЛНР зоны свободной торговли, я считаю, поможет нам быстрее восстановить хозяйство страны.
Заключаемые договора с Россией тоже влияют на быстрейшее восстановление экономики. Будет позитивным шагом заключение договоров и с другими странами, а я считаю, что очень скоро это произойдет.
— Вы считаете, что Республики Донбасса все-таки признают в мире?
— Безусловно. Жители Донбасса доказали, что сила страны не сводится только к количественным показателям экономики и численности армии. По этим критериям ЛНР и ДНР заметно уступают территориям, остающимся в подчинении Киеву.
Достояние государства, прежде всего, определяется духом его народа, его способностью жертвенно выполнять государственные задачи, ставить их выше собственных, личных интересов. «Большое начинается с маленького», – истина, известная испокон веков.
Своим ежедневным подвигом граждане ЛНР и ДНР подают пример миру, заставляя ценить Родину выше вознесённых Голливудом в культ эгоистических материальных благ.
Итак, с учётом качества человеческого потенциала ЛНР и ДНР — трудолюбия, высокого уровня образования, творческого подхода к решению поставленных задач, духовности и патриотизма — Народные Республики (даже в своих нынешних границах) имеют много шансов занять достойное место среди государств мира.
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Вячеслав Третьяков, для «Русской Весны»
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Кандидат политических наук и времена Сталина
На Украине наступили времена Сталина.
Кандидат политических наук Екатерина Петренко об успехах революции гидности применительно к себе и своей семье.
У МЕНЯ, У МОИХ РОДИТЕЛЕЙ И ДАЖЕ У МОЕЙ БАБУШКИ ДОМА ПРОВЕЛИ ОБЫСКИ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ СААКАШВИЛИ!
Я – кандидат политических наук, у меня 2 красных диплома по политологии, я написала 3 книги, 10 лет занимаюсь социальными, благотворительными, образовательными программами для молодежи Украины (собрала деньги для ВИЧ-инфицированных детей, организовала ежегодную летнюю программу во Львове – украинским студентам читают лекции профессора из Америки и Европы, много раз привозила в Украину молодежь из Европы в рамках либеральных образовательных кемпов), меня много раз приглашали в страны Европы с докладами о политической ситуации в Украине.
Я будущее этой страны! Вместо этого у меня и моей семьи сегодня провели обыски – пригнали 2 полных автобуса милиции – за то, что я работаю в команде Саакашвили, поддерживаю его идеи развития страны!
Около 50-ти наших бравых правоохранителей сегодня потратили целый рабочий день на то, чтобы обыскать мой дом, дом моих родителей и даже моей бабушки! Я – главная преступница в этой стране??? Других преступников не осталось? И это происходит в стране, которая ведет войну!
В 6 утра СБУ пришло с обыском к моей бабушке – пожилой женщине 79 лет, которая живет одна, которая испугалась! Единственное, что нашли – библию и молитвословы, потому что бабушка верующий человек, «работает» – помогает священнику в украинской православной церкви. Живет на пенсию в 1 500 грн. А еще у нее дома была брошюра Михаила Саакашвили, которую она прикрыла от следователя, ведь в ее молодости за политические убеждения сажали в тюрьму. Эти времена вернулись???
Потом обыск начался дома у моих родителей. Моя мама – педагог, проработала в системе образования 38 лет! Мой папа – инженер, главный механик. Всю жизнь проработал на заводах, на производстве. Типичная интеллигентная, законопослушная семья. Жили на зарплату, платили налоги, работали для страны. За всю жизнь они насобирали небольшую сумму денег – на черный день. У НИХ ОТНЯЛИ ЭТИ ДЕНЬГИ ВО ВРЕМЯ ОБЫСКА! Под предлогом, что это «незаконные» деньги партии. Какое они имели право забрать кровно заработанные, бережно отложенные деньги?! Родители остались без копейки в доме, и теперь вынуждены идти в суд, платить адвокатам, нервничать и доказывать, что это их деньги! А если эти деньги им не вернут?! Это полный беспредел!
Вы все должны знать отныне, что в дом каждого из нас в любой момент могут вломиться так называемые правозащитники в масках и отнять те несчастные копейки, которые вы собирали всю жизнь! Это даже не времена Януковича, друзья! Мы вернулись во времена Сталина!!!
Я уже не говорю о том, что родителям выломали двери во время обыска, толкали мою маму, которая испугалась и пыталась их не пустить, подняли шум на весь подьезд (так что соседи милицию вызывали 2 раза, у соседки сердце схватило, консьержка решила, что бандиты пришли, они даже не представились ей). А под конец у мамы забрали ее рабочий компьютер – не новый современный ноутбук, а обыкновенный старенький – на котором она пишет лекции и программы для студентов. Теперь она переживает очень, как будет работать. А юристы говорят, что врядли его скоро вернут, процедура возврата очень сложная.
Они 12 часов держали мою маму и сестру, никого к ним не пускали, запугивали. Мама 4 раза принимала сердечные таблетки.
Теперь меня и мою сестру вызывают на допрос в понедельник. Моя сестра – бухгалтер очень высокого уровня, классный профессионал. Я попросила ее помогать вести бухгалтерию в партии, как волонтер. Она составляла и сдавала отчетность, следила за документацией. Только потому, что она поддерживает Саакашвили и согласилась помогать ему, делала свою работу, теперь она в опасности. И я очень боюсь за нее, и за себя, и за свою семью, ведь нас могут обвинить в чем угодно.
А еще я боюсь за моего жениха. Он тоже поддерживает Саакашвили, и он грузин, хоть большую часть жизни прожил в Украине. Мы 1.5 года вместе и собираемся пожениться. Я видела его фамилию на ухвале суда, которую мне вручили. У нас теперь преследуют грузинов и высылают из страны с мешками на голове. Я в страшном сне не могла представить, что в моей родной стране в наше время будут преследования по национальному признаку. Я очень боюсь, что моему жениху начнут «шить» какие-то надуманные обвинения. Я понимаю, у всего, что происходит, одна цель – убрать Саакашвили, не дать ему работать. Но ведь в этой борьбе может пострадать моя семья! Может пострадать каждый украинец, который хочет лучшего будущего для себя и своих детей!
Я хочу обратиться к власти. Что вы делаете?! Кого вы преследуете?! Умную активную молодежь? Учителей и инженеров? Пенсионеров? Предпринимателей? Вы обещали нам реформы, когда мы – простые украинцы – стояли за вас на Майдане! Вместо этого мы получаем настоящий террор! Пожалуйста, остановитесь!
Иначе у нас скоро не будет ни демократии, ни умных людей – все выедут за границу, ни нашей страны Украины!
https://www.facebook.com/alexander.dyukov.9/posts/1736593189713743 – цинк
Это просто демократическое ми-ми-ми. Умилило – пожалуйста, остановитесь! Э нет, надо так, чтобы гидность из ушей и ноздрей полезла, ибо прощание с "советской империей" должно быть окончательным.
Отличные кандидаты политических наук пошли – умны не по годам – только таких на евромайдан и отбирали.
Ну и внезапный Сталин откровенно порадовал. +100 к ужасу происходящего.
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