Мирослав Морозов о месте Военно-морского флота в общей структуре руководства Вооруженными силами СССР в 1941-1945 гг. Часть 1-я: 1938-1943 г.

- Какая система руководства ВМФ на случай войны была принята в 1938 г.?

- Каким был первый опыт создания Ставки ГК в декабре 1939 г.?

- Каким был первый состав Ставки ГК, созданной 23 июня 1941 г.

- Почему пере переформировании Ставки ГК в Ставку Верховного командования 10 июля 1941 г. флот перестал быть в ней представленным?

- Какие документы по взаимодействию армии и флота принимались во время войны?

- Как взаимодействовали нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов с Верховным главнокомандующим и председателем ГКО И.В. Сталиным в годы войны?

- Какая система взаимодействия между А. Гитлером и главкомом кригсмарине существовала в Германии?

- Как отразилась на роли флота катастрофа 6 октября 1943 г.?

Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Ролики Мирослава Эдуардовича для дополнительного анализа:

О становлении Военно-Морского флота СССР в 1918 – 1939 годах:

https://youtu.be/5VWHrJh72sE

Про боевые корабли ВМФ СССР по состоянию на 22.06.1941г.:

https://youtu.be/piMyrsL_b54

О состоянии Военно-морского флота СССР накануне 22 июня 1941г.:

https://youtu.be/K84PighUxcM

О военном кораблестроении и работе наркомата судостроительной промышленности в годы Великой Отечественной войны. Часть 1.:

https://youtu.be/Rsy4WHVofqk

О военном кораблестроении. Проекты кораблей и катеров военного времени. Часть 2.:

https://youtu.be/wd4ZEbv8VVM

Накануне. О событиях в Кремле и Наркомате Обороны СССР 21 июня 1941 года:

https://youtu.be/j7Mep1AArM8