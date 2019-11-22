Армия Литвы. Маленькая часть НАТО
13:32. 22 ноября 2019 137 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Обзор текущего состояния армии Литвы.
Армия Литвы. Маленькая часть НАТО
В ноябре 2019 года Министерство национальной обороны Литвы заявило о намерение увеличить численность своей армии на 25 процентов. Что из себя представляют вооруженные силы Литвы? Как развивались? И для чего Вильнюс решил их увеличивать? Читайте в нашем материале.
В 1991 году после распада СССР Литва, как и многие другие бывшие советские республики, получила статус независимого государства, вместе с этим началось и строительство ее вооруженных сил. Изначально вооруженные формирования, подчиняющиеся литовской власти, входили в так называемый «Департамент охраны края».
Основные подвижки в деле создания самостоятельных вооруженных сил произошли в 1992 году, когда было образовано «Министерство охраны края», проведен первый призыв на срочную службу, создано формирование «литовской военной авиации», а позже и «флотилия военно-морских сил Литвы». Уже в ноябре 1992 году вооруженные формирования Литвы получили официальный статус «войска Литовской республики». На территории страны открывались учебные центры для подготовки военнослужащих.
Вооруженные силы Литвы в 90-е
Тогда же Литва стала активно доказывать разрыв своих связей с советским прошлым и вставание на путь «европейских ценностей». Так воинским частям присваивались наименования подразделений Литвы, существовавших до присоединения к СССР. Различные добровольческие формирования получали названия партизанских округов, которые боролись с советской властью в конце Великой Отечественной войны и после нее. Многие офицеры литовской армии были отправлены на курсы военной подготовки в страны НАТО, США, Германию и другие.
Верховным главнокомандующим войска Литовской республики назначался президент страны. Руководство над вооруженными силами брал на себя главнокомандующий ВС с органом управления в виде «объединенного штаба». Министерство охраны края брало на себя функции Министерства обороны, выполняя задачи снабжение и финансирования армии.
Однако, несмотря на шаги, направленные на создание собственных вооруженных сил назвать Литву независимым государством в 1992 году, можно было весьма условно. На ее территории находились части российской армии, оставшиеся здесь после развала СССР.
По договору с Литвой Российская Федерация обязалась вывести свои вооруженные силы из территории этой страны. Однако, размещать выводимые из Прибалтики военные части оказалось фактически негде. В итоге между Балтийским флотом России и властями Литвы был заключен договор, по которому моряки обязалась продать Министерству охраны края два малых противолодочных корабля, пять тысяч автоматов Калашникова с боеприпасами и некоторое другое имущество флота. В то же время литовская сторона обязалась построить на территории Калининградской области жилье для военнослужащих, выводимых из Литвы.
Впоследствии данная сделка вызвала множество скандалов, связанных с расследованием журналистов о том, что оружие покупалось по завышенной цене для обогащения ряда литовских чиновников. Так же некоторая часть оружия появилась на черном рынке и в руках ряда криминальных формирований.
Однако, проблема строительства жилья для российских военных так и не была решена полностью, вопрос с выводом войск затягивался, в результате власти Литвы пошли на ряд провокационных действий. Гарнизоны русской армии блокировались, осуществлялись попытки ограничить передвижение военнослужащих и техники по территории страны.
Непрекращающиеся провокации и откровенно предательское отношение тогдашнего российского руководства страны к собственным вооруженным силам вынудили уже в середине 1993 года вывести все остающиеся в Литве военные части, не дожидаясь полного решения жилищного вопроса. Вывод российских войск позволил усилить антироссийскую политику прибалтийских стран и продвигать действия по сближению с НАТО.
Вывод российских войск из Литвы
Стоит отдать должное русским войскам, уходящим с Литовской республики. Эвакуация прошла весьма организовано и позволила вывести с территории Литвы практически все оставшееся от СССР вооружение. Фактически войска Литовской республики остались «с носом». У них не имелось ни тяжелого вооружения, ни даже большого количества техники для передвижения личного состава. Армия Литвы представляла собой скорее вооруженную толпу.
На начало 1993 года численность Литовских вооруженных сил составляла около семи тысяч человек. Военная техника была в дефиците. На укомплектование военных частей руководство Литвы изъяло у находящихся на ее территории частей ВВ бронетранспортёры БТР-60ПБ. Однако, решать вопрос с вооружением своих силовых структур руководство Литовской республики решило за счет поставок иностранной техники, в первую очередь из стран НАТО. Приобретать российскую военную технику руководство Литвы отказалась, не хотя ставить свои вооруженные силы в зависимость от России.
С 1994 года Литва начала активно участвовать в программах НАТО «Партнерство ради мира» по укреплению дружественных отношений и подготовке литовской армии. С этого же года военнослужащие Литовской республики стали принимать участие практически во всех операциях НАТО, проводимых в горячих точках. С 1994 года литовские военные участвовали в миротворческой операции североатлантического альянса на территории Боснии. В 1999 году литовские военнослужащие поддерживали и Косовскую миссию НАТО. С 2000 годов войска Литовской республики так же несли службу в Афганистане, а в последствии и Ираке. С девяностых годов до начала двухтысячных численность Литовской армии выросло почти в два раза, с семи тысяч до тринадцати.
Литовские военнослужащие в Афганистане
Наряду с обычными литовскими частями в конфликте в Афганистане принимали участие и образованные в 1995 году на территории Литвы части спецназа, входящие в состав «Службы особого назначения» (СОН). С 2001 года все части сил специального назначения, в том числе коммандос боевых егерей, отряд боевых пловцов и подразделения СОН были объединены в единую структуру, соединение «Айтварас». Совместно с войсками НАТО данное подразделение участвовало в операции «Прочный мир» в Афганистане, где весьма положительно было оценено иностранным командованием. С 2004 года соединение «Айтварас» получило свой официальный штат и функции в Литовской армии.
Однако проблемы у войска литовского сохранялись. С уходом армии России с территории Литвы вместе с ней было вывезено и практически все вооружение. Литовские власти начали активно приобретать поддержанную технику в рамках сотрудничества с НАТО и европейскими странами.
Еще в 1991 году ФРГ подарила Литве два транспортных самолета L-410 UVP. Серьезно усилился наплыв оружия и помощи Литовской республике в конце 90-х. Так, Швейцария в дар передала из своих запасов около 100 автомобилей, 20 120мм минометов войска Литвы получили из Болгарии, и около 40 тысяч карабинов М14 из США в рамках военной помощи. В конце 90-х в Литве было принято решение о строительстве своего патронного завода, который впоследствии был сертифицирован с НАТО и на 2011 год производил около 20 миллионов патронов в год.
В начале 2000-х военная помощь Литве продолжала нарастать. Из Польши было передано 10 МТ-ЛБ, из Дании пришло более 70 105-мм гаубиц M101. Наращивалась помощь из США. На передаваемые транши Литва закупила в Соединенных Штатах десятки поддержанных американских бронеавтомобилей «Хамер», ПЗРК Жало («Stinger») и даже ПТРК Дротик («Javelin»).
105-мм гаубица М-101 армии Литвы на учениях
С постепенным возрастанием военной мощи Литвы и ее врастанием в операции, проводимые НАТО, вхождение ее в альянс было лишь делом времени. 29 марта 2004 года Литва вошла в «североатлантический альянс». С 30 марта на ее территории начала функционировать эскадрилья истребителей НАТО для патрулирования границы.
Принятие Литвы в НАТО стал настоящим геополитическим проигрышем России. Фактически из-за неразберихи и слабости страны в 90-е североатлантический альянс смог выйти к северным границам России. После входа Литвы в НАТО началась ее усиленная милитаризация и переход на стандарты военного блока. В Литовскую республику поставлялись радары, средства связи и РЭБ. Увеличились поставки автомобильной техники и грузовиков военного назначения.
С 2001 по 2005 год из ФРГ было передано 361 бронетранспортер М-113, которые ранее находились на вооружении Бундесвера. Из Норвегии были переданы 20 ПЗРК RBS-70. Был заключен контракт на поставку 3 военно-транспортных самолетов C-27J Spartan из Италии. Впоследствии в конце 2000-х и начале 2010-х Литва закупила автоматы G-36 из Германии и тяжелые пулеметы Браунинга М2 из Норвегии.
Литовская пехота на учениях
Полученная техника и оружие позволила оснастить и сделать реально боеспособной основное подразделение армии Литвы 1-ю моторизованную бригаду «Железный волк», которая состоит из 5-ти батальонов 2-х механизированных и 2-х моторизованных пехотных батальона и одного артиллерийского батальона.
В 2006 году между Литвой и Данией было заключено соглашение, по которому бригада «Железный волк» вошла в состав датской дивизии, а в 2007 году Эстония, Литва и Латвия обязались создать совместный батальон в рамках сил первоочередного задействования НАТО.
С 2008 года армию Литвы сотрясают новые реформы, отменяется призывная система набора в армию. Как заявлялось военными министрами исполнять воинский долг останутся только контрактники, офицеры и добровольцы, призываемые время от времени на военные сборы. Отказ от срочной службы должен был освободить средства для дальнейшего оснащения армии.
Общий объем средств, выделяемых Литовской республикой на свою армию в 2011 году, составил 360 миллионов долларов. Основной скачок в переоснащении армии Литвы произошел уже в десятых годах. С 2011 по 2013 году США существенно нарастили военный потенциал войск Литовской республики. Так, в ходе военной помощи, Соединенные Штаты передали средства индивидуальной защиты, беспилотные летательные аппараты, оборудование связи, оптические приборы, приборы ночного виденья и ряд другого военного имущества. В 2013 году США отдали в распоряжение литовского контингента в Афганистане схожее военное оснащение. После вывода литовских частей из Республики Афганистан оно было вывезено в Литву.
После начала конфликта на востоке Украины Литва стала с удвоенной силой вкладывать средства в свои вооруженные силы. Западная пропаганда постоянно трубила о том, что Россия, которую НАТО обвиняло в развязывании боевых действий на Донбассе, следующей своей целью видит захват Прибалтийских стран. Началось наращивание военных частей североатлантического альянса на территории прибалтийских государств.
С учетом того, что Литва и до украинского кризиса придерживалась крайне антироссийской позиции, агрессивная пропаганда льющееся с запада позволила властям в Вильнюсе объявить об усилении трат и без того небогатого бюджета страны на оборону. Впоследствии затраты от доли ВВП страны на военные нужды с каждым годом только возрастали.
В 2014 году Литва заключила контракт с Польшей о поставке в свои вооруженные силы польских ПЗРК «Grom 2». Продолжились поставки ПТРК «Дротик» из США. Однако, наиболее существенным военным усилением Литвы стало возобновление призыва в армию. Как обещали литовские чиновники, призыв населения для прохождения срочной службы стала вынужденной мерой для создания мобилизационного потенциала и ответной мерой на «агрессивные действия России», сам призыв проводится путем компьютерной жеребьевки и обозначался как временная мера. Однако, уже в 2016 году было объявлено о закреплении призывной системы на постоянной основе.
Солдат армии Литвы с ПЗРК «Grom 2»
Поступление в армию срочников позволило увеличить вооруженные силы Литвы с 16 тысяч на момент 2015 года до 21 тысячи и заявить о формировании второй мотопехотной бригады под названием «Жемайтия» на границе с Калининградской областью России. Новое формирование должно было комплектоваться в основном призывниками и быть полностью сформировано к 2021 году. Стоит отметить, что подразделение с подобным названием уже имелось в составе Литвы с 1999 года по 2004 и было расформировано из-за нехватки средств на его содержание. Теперь же с постоянным увеличением военного финансирования, который на 2016 год составил 575,2 млн. евро против 425 млн. евро в 2015 году, Литва вполне себе могла позволить увеличивать количество военных формирований.
Однако, для создания новой бригады необходима была военная техника. Этот вопрос руководство Литвы решило решить за счет перевооружения 1 бригады «Железный волк». По планам военного руководства заменённая на более современную техника первой бригады должна была откочевать для комплектации формируемой «Жемайтии».
В 2015 году Литва заключила договор с Германией о поставках 16 немецких САУ PzH 2000, которые находились на хранении Бундесвера. В том же году было заявлено о приобретении 88 новых БТР «Boxer» в качестве основного бронетранспортёра для 1-й бригады. В вооруженных силах Литвы машина получила обозначение Vilkas («Волк»).
БТР «Волк» на испытаниях в Литве
С 2015 по 2016 на территории Литвы были созданы семь рот территориальной обороны. Данные подразделения комплектуются исключительно из добровольцев и в случае военной угрозы должны будут заниматься как помощью воюющей армии, так и партизанской деятельностью на случай оккупации территории Литовской республики. В состав данных формирований вошло около восьми тысяч добровольцев.
Учения батальонов территориальной обороны Литвы
В 2016 году последовали новые закупки вооружения у Германии. Так, Литва приобрела дополнительные партии автоматов G-36 и договорилась о поставках, снятых с вооружения Бундесвера командно-штабных машин БТР М-577 в количестве 168 единиц. Предполагалось переделать данный транспорт в медицинские, учебные и машины для установки минометного вооружения.
Осуществлялась активная поставка в Литву и автомобильной техники, в 2016 году на вооружение войска литовского было поставлено около 200 автомобильной техники из Нидерландов от легких автомобилей до тяжелых грузовиков и тягачей.
Помимо усиления возможностей своих пехотных частей Литва занялась и существенным оснащением своих ПВО. В 2016 году было заключено предварительное соглашение о возможности закупки норвежского ЗРК NASAMS 2 для укомплектования двух батарей (около 12 установок). Официальный контракт на поставки был подписан в 2017 году, по которому зенитные комплексы должны будут поставлены в Литву до 2021 года из состава норвежской армии с ремонтом и модернизацией.
В 2018 году оборонный бюджет Литвы установил новый рекорд и составил 2,006% от ВВП это 873 миллиона евро, против 723,8 миллиона евро, то есть 1,8% от ВВП в 2017. С учетом поставки более современной военной техники и усиления возможностей бригады «Железный волк» она была передана в подчинение немецкой дивизии войск Бундесвера. На ее место в состав датской дивизии была отдана формируемая 2 бригада «Жемайтия». Как отметили литовские военные чиновники, подобные действия были совершены для углубления взаимодействия и лучшего обучения литовских военнослужащих. Фактически же армия Литвы была отдана под командование иностранным государствам.
САУ PzH 2000 армии Литвы на параде
В 2019 Литва договорилась о подписании новых контрактов, планируется закупить в США МРАПы JLTV. По предварительным заявлениям Литва хочет закупить около 200 МРАПов. Данная поставка, видимо, должна будет заменить стоящие на вооружении «Хамеры» в бригаде «Железный волк».
Должна усилиться и военная авиация страны, так предполагается заменить три, находящихся в составе ВВС Литовской республики вертолета МИ-8, на шесть американских военно-транспортных вертолета UH-60M Black Hawk. В то же время стоит отметить о весьма слабом оснащении воздушных сил Литвы, в которых числятся 3 самолета l-39ZA, два из которых числятся на хранении. Так же на хранении числятся и доставшиеся от СССР самолеты типа АН-26. До сих пор эксплуатируются только поставленные из ФРГ и Италии транспортные самолеты.
МИ-8 ВВС Литвы
Не многим лучше обстоят дела и во флоте Литвы. Доставшиеся от российской армии два малых противолодочных корабля были списаны из-за исчерпания ресурса. В остальном же морской парк Литвы представляет собой небольшие патрульные судна без ракетного вооружения, использующиеся в основном для патрулирования границы.
В 2019 году военные чиновники Литвы заявили о необходимости увеличить армию на 25 процентов в течение пяти лет. Общее количество военных к 2024 году должно составить до 26 тысяч. С учетом увеличения армии планируется увеличить как офицерский состав, так и количество призывников. Стоит отметить, что уже сейчас призыв на военную службу в Литве сталкивается с серьезными проблемами. Многие молодые люди, призванные на службу, не особо горят желанием исполнять свой воинский долг в литовской армии. В 2019 году за попытку избежать призыва получили различные наказания более шести тысяч человек, около трех тысяч человек находятся в розыске, в отношении еще четырех тысяч ведется расследования.
Даже сами литовские чиновники признают, что в основном молодое население не проявляет должного интереса в укреплении обороноспособности Литвы и предпочитает уезжать на заработки в европейские страны. Но и в этих условиях продолжается формирование второй бригады «Жемайтия», которая на данный момент насчитывает четыре батальона: три пехотных и один артиллерийский. В дальнейшем планируется создать батальон логистики. В планах военного руководство увеличить и численность бойцов территориальной обороны с восьми тысяч до двенадцати.
На данный момент вооруженные силы Литвы признаны наиболее боеспособными из прибалтийских республик. В то же время основным направлением развития являются сухопутные войска, в то время как ВВС и ВМФ находятся в зачаточном состоянии. Однако, даже сухопутные силы Литвы обладают рядом существенных недостатков, в их составе нет ни одного танка, много техники устарело еще до ее покупки. В то же время войско литовское создавалось фактически с нуля и достигла к настоящему времени весьма значительных результатов. Обладая с распадом СССР в основном легким стрелковым вооружением, Литва смогла создать, оснастить и вооружить две бригады. Стоит правда отметить, что без помощи из стран НАТО и периодическим денежным траншам из США это едва ли было бы возможно.
Армия Литвы на учениях
Вступление Литвы в НАТО позволило ей закрыть слабые стороны своей армии. Теперь компенсировать практически полное отсутствие ВВС, ВМС и тяжелой техники в войсках должны другие члены альянса. Но и сама Литва лишилась даже мнимой независимости, которая у нее была, ее вооруженные силы фактически не принадлежат ей и могут в любой момент оказаться в любой горячей точке, в которой присутствуют войска НАТО как это было в Ираке или Афганистане.
Не питают особых иллюзий насчет боеспособности Литвы и в самом североатлантическом альянсе. Так, по заявлению военных аналитиков НАТО, в случае войны с Россией, территория всей Прибалтики может оказаться захвачена вооруженными силами РФ в течение нескольких дней. Однако, в руководстве Литвы со столь критичной позицией по отношению к своим вооружённым силам не согласны, предпочитая заявлять, что их войска смогут продержаться до подхода основных частей НАТО в течение нескольких недель, а в случае оккупации страны перейти к партизанским действиям.
В то же время не прекращаются и постоянные учения войск североатлантического альянса на территории Прибалтийских стран. По заявлениям НАТО 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M-1 «Абрамс» и 25 боевых машин пехоты «Брэдли».
Танк «Абрамс» войск США в Литве
Постоянные военные маневры вызывают существенное беспокойство как России, так и Белоруссии. В 2019 году вооруженные силы Белорусской республики были вынуждены увеличивать свою группировку на границе с Литвой из-за постепенного увеличения вооруженных сил Литовской республики и постоянных маневрах НАТО на ее территории. Подобными действиями отвечает и Россия, усиливая свою группировку в Калининграде.
Вооруженные силы Литвы, как и ее территория, является фактически инструментом НАТО по демонстрации своей силы и давления на Россию. Стоит так же отметить, что до украинского кризиса руководство альянса не так сильно беспокоилось о военном потенциале литовской армии. Впрочем, даже с учетом усиления, сейчас войско литовское сможет играть в основном роль поддержки основных войск НАТО или же функции охраны тыла. Решать какие-то серьезные оперативные задачи она вряд ли сможет. Но для Литвы едва ли кто-то видит иную функцию даже в военном руководстве страны. Стоит отметить, что на военные расходы Литва пошла из-за навязанной истерики и откровенного бреда на западе в виде желания России захватить Прибалтику. Если убрать этот миф, то столь большие траты на армию Литвы едва ли имеют под собой серьезную необходимость.
Александр Долбыш для ANNA-News
http://anna-news.info/armiya-litvy-malenkaya-chast-nato/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5444742.html
В случае чего они просто сдриснут по домам