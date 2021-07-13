Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021». Они пройдут до 30 июля в нескольких регионах страны и станут частью подготовки к манёврам российской армии «Запад-2021», которые, в свою очередь, пройдут в сентябре.

«Именно подготовка органов управления войсками, принятие решений в сложной оперативной обстановке являются основной целью проводимого учения. Кроме того, нам необходимо выработать и уточнить порядок организации работы с взаимодействующими органами. И наконец, мы должны провести тренировку наших воинских частей и подразделений с целью практической отработки сложных тактических приёмов совместных действий войск», – пояснил директор Росгвардии Виктор Золотов.

К манёврам привлечены воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск Росгвардии.

Переброска сил в районы практических занятий проводится авиацией, автомобилями и поездами.

Учения призваны оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. Будут отработаны задачи, «направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России».

По материалам ТАСС, РИА Новости.