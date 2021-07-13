Главная » Вооруженные силы, Творчество

В России начались крупнейшие за всю историю Росгвардии учения

61 0
Использованные источники: tass.ru, ria.ru
В России начались крупнейшие за всю историю Росгвардии учения

Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021». Они пройдут до 30 июля в нескольких регионах страны и станут частью подготовки к манёврам российской армии «Запад-2021», которые, в свою очередь, пройдут в сентябре.

«Именно подготовка органов управления войсками, принятие решений в сложной оперативной обстановке являются основной целью проводимого учения. Кроме того, нам необходимо выработать и уточнить порядок организации работы с взаимодействующими органами. И наконец, мы должны провести тренировку наших воинских частей и подразделений с целью практической отработки сложных тактических приёмов совместных действий войск», – пояснил директор Росгвардии Виктор Золотов.

К манёврам привлечены воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск Росгвардии.

Переброска сил в районы практических занятий проводится авиацией, автомобилями и поездами.

Учения призваны оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. Будут отработаны задачи, «направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России».

По материалам ТАСС, РИА Новости.

Источник: http://stoletie.ru/lenta/v_rossii_nachalis_krupnejshije_za_vsu_istoriju_rosgvardii_uchenija_376.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Чёрный пиар заслоняет от нас позитивную историю России
МНОГО РАЗ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ ИЛИ УРОКИ ИСТОРИИ.
Генерал Баранов рассказал о продолжающихся «боях за историю»
Немного имперско-советско-буржуазной статистики России от Ю.И. Мухина
Князь Владимир — наша общая история
«Оказались впереди Европы»: какую роль сыграла Россия в разгроме империи Наполеона Бонапарта
Европа всегда клеветала на Россию
Приватизация как крупнейшая афера ХХ века : 25 лет справедливого недоверия

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru