Киплинг Редьярд Джозеф – Рики-Тики-Тави (инсценированная сказка)
Р. Киплинг "Рики-Тики-Тави"
Исполнители:
Рикки-Тикки-Тави — В. Шиловский
Тедди – А. Горюнова
Мать — Н. Герасимова
Отец — М. Зимин
Дарзи — В. Петров
Дарзиха — И. Ефремова
Наг — В. Беляков
Нагайна — Г. Шостко
Чучундра — Г. Ромодина
От автора — В. Степанов
Режиссер — О. Герасимов
Инструментальный ансамбль п/у А. Корнеева
Эх, Брахман, что же Вы Чучундру с Нагайной запилили? Наша аудитория нуждается не в детских книжках Киплинга. Стих “Бремя Белого Человека” – вот произведение, которое было бы интересно для обсуждения на Вашей площадке.