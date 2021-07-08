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Киплинг Редьярд Джозеф – Рики-Тики-Тави (инсценированная сказка)

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Р. Киплинг "Рики-Тики-Тави"

Исполнители:

Рикки-Тикки-Тави — В. Шиловский
Тедди – А. Горюнова
Мать — Н. Герасимова
Отец — М. Зимин
Дарзи — В. Петров
Дарзиха — И. Ефремова
Наг — В. Беляков
Нагайна — Г. Шостко
Чучундра — Г. Ромодина
От автора — В. Степанов

Режиссер — О. Герасимов
Инструментальный ансамбль п/у А. Корнеева

http://staroeradio.ru/audio/3372

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8vk_yHPU74M
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7554 6206
    Женечка пять минут назад

      Эх, Брахман, что же Вы Чучундру с Нагайной запилили? Наша аудитория нуждается не в детских книжках Киплинга. Стих “Бремя Белого Человека” – вот произведение, которое было бы интересно для обсуждения на Вашей площадке.

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