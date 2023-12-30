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Редьярд Киплинг. “Садовник” / Библейский сюжет / Телеканал Культура

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Библейский сюжет. Редьярд Киплинг. "Садовник"

Объявление о начале Первой мировой войны Киплинг воспринял как весть о решающей битве со Злом. Газеты опубликовали его стихотворное воззвание: "За все, что есть у нас, вставайте в скорбный час!". 

Обращение великих художников к Библии никогда не заканчивалось только иллюстрацией того или иного сюжета Вечной Книги. Оно всегда предполагало личное осмысление. Художник выбирал библейскую историю, чтобы рассказать о себе, о своем времени, чтобы глубже постичь смысл происходящего.

Язык образов Святого Писания был универсален и понятен для всех. Но теперь для нас этот язык наполовину забыт. Мы уже не можем так ясно, с листа, читать всё, что говорили в своих произведениях художники, поэты, композиторы и писатели прошлого. Мы более опираемся на чувственное восприятие, которое все же является только частью замысла, его внешней стороной.

Программа "Библейский сюжет" – попытка соединить "прекрасного разрозненные части", по-другому взглянуть на всемирно известные произведения искусства, рассказать о судьбе их создателей.

Автор и ведущий программы – Дмитрий Менделеев, журналист, специализируется на христианской теме.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sEKaDGynyZg
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