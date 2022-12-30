Главная » Видео, История, Литература, Творчество

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ «СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ». Аудиокнига. Читает Всеволод Кузнецов

49 0

Известный английский писатель Редьярд Киплинг родился в 1865 году в Бомбее. Среднюю школу он закончил в Англии, но затем вернулся в Индию, где стал работать корреспондентом индийской газеты. В дальнейшем Киплинг – военный корреспондент в период англо-бурской и первой мировой войны. Первая его книга – сборник стихов «Ведомственные мотивы» – вышла в Индии в 1885 году. В Англии его известность начала расти приблизительно с 1890 года и очень скоро распространилась на всю Европу. Киплинг – крупный художник особого типа: он лирик и очеркист. Формально его мелкие прозаичные произведения могут быть названы новеллами. Но с обычной новеллой их объединяет только художественная лаконичность. В киплинговских новеллах нет сюжета, или, точнее, видимый сюжет является лишь средством «подать» лежащий в основе новеллы очерк. Это – искусство корреспондента, доведенное до высокой степени совершенства. Иногда Киплинг дает просто беллетристическую инсценировку происшествия, взятого из газетной хроники, иногда анекдот, дополнительно характеризующий среду или бытовые типы. В некоторых новеллах Киплинг показывает жизнь современной ему Индии.

В полный сборник вошли следующие рассказы:
«Бегство белых гусар»
«Саис мисс Юэл»
«Лиспет»
«Бертран и Бими»
«Тропа гремучего ключа»
«Танец слонов»
«Моти-Гадж»
«Странный случай»
Общее время звучания: 3 ч. 01 мин
©&℗ ИП Воробьёв
©&℗ ИД СОЮЗ

Полный сборник рассказов писателя  можно найти на лучших электронных площадках:
Google Play – https://bit.ly/3I38gsm
ЛитPес –  https://bit.ly/3hrWjR3
Storytel – https://bit.ly/3Gkseyt
Bookmate – https://bit.ly/3tp3e5r
Patephone – https://bit.ly/3zV6O8K
Книга Вслух – https://bit.ly/3zSSmOu
Желаем вам приятного прослушивания!

Также не пропустите аудиокниги Р. Киплинга:
«Сказки» в исполнении А. Бордукова  –  https://bit.ly/3hrW6gJ
«Маугли» в исполнении А. Котова –  https://bit.ly/3cKL56J

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x8LdSa0Wayw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Парадокс пенсионной реформы
Реакции на коронавирус: «США закрепляют за Китаем штамп опасной страны»
Скифо-Сармато-Аланская цивилизация.
Деяния Улуг каганов Булана и Обадии.
О чём не любит вспоминать элита РФ. Андрей Фурсов

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru