Известный английский писатель Редьярд Киплинг родился в 1865 году в Бомбее. Среднюю школу он закончил в Англии, но затем вернулся в Индию, где стал работать корреспондентом индийской газеты. В дальнейшем Киплинг – военный корреспондент в период англо-бурской и первой мировой войны. Первая его книга – сборник стихов «Ведомственные мотивы» – вышла в Индии в 1885 году. В Англии его известность начала расти приблизительно с 1890 года и очень скоро распространилась на всю Европу. Киплинг – крупный художник особого типа: он лирик и очеркист. Формально его мелкие прозаичные произведения могут быть названы новеллами. Но с обычной новеллой их объединяет только художественная лаконичность. В киплинговских новеллах нет сюжета, или, точнее, видимый сюжет является лишь средством «подать» лежащий в основе новеллы очерк. Это – искусство корреспондента, доведенное до высокой степени совершенства. Иногда Киплинг дает просто беллетристическую инсценировку происшествия, взятого из газетной хроники, иногда анекдот, дополнительно характеризующий среду или бытовые типы. В некоторых новеллах Киплинг показывает жизнь современной ему Индии.

В полный сборник вошли следующие рассказы:

«Бегство белых гусар»

«Саис мисс Юэл»

«Лиспет»

«Бертран и Бими»

«Тропа гремучего ключа»

«Танец слонов»

«Моти-Гадж»

«Странный случай»

Общее время звучания: 3 ч. 01 мин

©&℗ ИП Воробьёв

©&℗ ИД СОЮЗ

Полный сборник рассказов писателя можно найти на лучших электронных площадках:

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ЛитPес – https://bit.ly/3hrWjR3

Storytel – https://bit.ly/3Gkseyt

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Книга Вслух – https://bit.ly/3zSSmOu

Желаем вам приятного прослушивания!

Также не пропустите аудиокниги Р. Киплинга:

«Сказки» в исполнении А. Бордукова – https://bit.ly/3hrW6gJ

«Маугли» в исполнении А. Котова – https://bit.ly/3cKL56J