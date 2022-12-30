РЕДЬЯРД КИПЛИНГ «СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ». Аудиокнига. Читает Всеволод Кузнецов
Известный английский писатель Редьярд Киплинг родился в 1865 году в Бомбее. Среднюю школу он закончил в Англии, но затем вернулся в Индию, где стал работать корреспондентом индийской газеты. В дальнейшем Киплинг – военный корреспондент в период англо-бурской и первой мировой войны. Первая его книга – сборник стихов «Ведомственные мотивы» – вышла в Индии в 1885 году. В Англии его известность начала расти приблизительно с 1890 года и очень скоро распространилась на всю Европу. Киплинг – крупный художник особого типа: он лирик и очеркист. Формально его мелкие прозаичные произведения могут быть названы новеллами. Но с обычной новеллой их объединяет только художественная лаконичность. В киплинговских новеллах нет сюжета, или, точнее, видимый сюжет является лишь средством «подать» лежащий в основе новеллы очерк. Это – искусство корреспондента, доведенное до высокой степени совершенства. Иногда Киплинг дает просто беллетристическую инсценировку происшествия, взятого из газетной хроники, иногда анекдот, дополнительно характеризующий среду или бытовые типы. В некоторых новеллах Киплинг показывает жизнь современной ему Индии.
В полный сборник вошли следующие рассказы:
«Бегство белых гусар»
«Саис мисс Юэл»
«Лиспет»
«Бертран и Бими»
«Тропа гремучего ключа»
«Танец слонов»
«Моти-Гадж»
«Странный случай»
Общее время звучания: 3 ч. 01 мин
©&℗ ИП Воробьёв
©&℗ ИД СОЮЗ
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Книга Вслух – https://bit.ly/3zSSmOu
Желаем вам приятного прослушивания!
Также не пропустите аудиокниги Р. Киплинга:
«Сказки» в исполнении А. Бордукова – https://bit.ly/3hrW6gJ
«Маугли» в исполнении А. Котова – https://bit.ly/3cKL56J