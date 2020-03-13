Ох, и КРАСНАЯ же эта ШАПОЧКА

Так о чём же нас может предупредить КРАСНАЯ Шапочка, надетая на голову девочки, и тот Серый Волк, с которым она в лесу повстречается? Есть такое подозрительное подозрение, что сказка «Красная Шапочка» рассказывает вовсе не о лесном зверюке, страшном Сером Волке. Дети приходят к нам из будущего, для нас, взрослых, а для них оно станет их настоящим.

В интересное время мы живём. Скорость обращения-прохождения информации сквозь социум (или… социума сквозь плотный информационный объём) немыслимая, а эти плотные объёмы информации столь велики, что становятся «невпихуемыми» ни в одну голову, информация вытесняется и архивируется то на «внешний носитель», то в какое-то малопонятное «облако», «в закладки», «в папки», «блокноты»… Одна информция «докладывает», что по текущему настоящему времени народонаселение Земли переходит из эпохи Рыб в эпоху Водолея, другая информация «сообщает», что это же самое народонаселение в это же самое время расстаётся с эпохой Лисы и оказывается уже в эпохе Волка… Да и ладно, эпохи – к эпохам, а нам – к СКАЗКЕ.



Дети рождаются и окунаются в земные условия, чтобы ЖИТЬ и радоваться, знакомясь с ней постепенно. И информационным ВОЛКОМ (Wellcom!) для них становится знакомство с миром взрослых человеков в начале их (IX), детей, времени…

А взрослые – ЧТО? С первых минут жизни младенца начинают бояться за его жизнь, хотя на внешнем для него плане ему ничего не угрожает. «Страшные микробы», неведомые вирусы, сквозняки, «дурной глаз», аллергии, отсутствие лекарств на все случаи жизни и т.д. – это лишь малая толика тех страхов, которые гнездятся в головах особенно тревожных мам и бабушек.



Ещё ничего не случилось, а всевозможные виды страхов в головах уже активизировались и, грубо говоря, «готовы к запуску» с любой проскочившей среди извилин мысли.

Почему «шапочка» на голове девочки КРАСНАЯ? Красный цвет – цвет опасности, это сигнал для взрослых, чтобы не забивали голову ребёнка своими страхами. Дети приходят жить и любить весь окружающий мир, во всех цветах и красках, они – наше будущее и их не пугать нужно, а постепенно знакомить с неожиданностями, которые могут оказаться не всегда приятными, а по мере взросления – и с возможными опасностями.



Наши страхи детям неведомы, пока им нет подтверждения извне через внушения или события, поскольку в память тела они уже «записаны» через кровь и состояние здоровья и эмоциональный фон материнского организма в период вынашивания плода.

В сказке маленькая девочка шла по лесу ОДНА, без всяких страхов в её головке. Лес здесь – тот неведомый мир, с которым ребёнок начинает знакомиться, а любящая мама не запугала девочку ничем, отправляя её в дорогу со спокойным сердцем, то есть с ЛЮБОВЬЮ.



По дороге с девочкой ничего не случилось: ни волк её не съел, ни птица пролетавшая не испугала и ничего не «накаркала», девочка не упала, ногу не сломала, руку не оцарапала, не заблудилась – «несчастье» не было притянуто, потому что мама «не свалила на голову» дочки часть своих материнских страхов, а отпустила её от себя с частью своей любви, доверяя и дочке.



И девочка шла по дороге спокойно, чувствуя себя защищённой любовью мамы.

ВОЛК в этой сказке – выращенный во многих поколениях жуткий СЕРЫЙ (лицо посерело от страха) СТРАХ взрослых женщин ОСТАТЬСЯ ОДНОЙ, тянущийся в любой из нас со времён первобытнообщинного строя, когда человек в природе Земли ещё только учился выживать. Мужчины уходили охотиться на диких животных и не все из ушедших мужчин могли возвратиться к своим женщинам и детям.



Тяжёлые условия выживания приводили к тому, что много поколений подряд мужчины жили мало.



Мужчины б0льшую часть жизни отдавали охоте и защите от нападений из внешнего мира (или сами увлекались нападением). Так соблюдался принцип равновесности и полярности: нападали мужчины – нападали и на мужчин.



Следствие отсюда вытекало для женщин очень печальное: ВЫТЬ (почти по-волчьи, но почти беззвучно) по ночам от сознания оставленности, безысходности и невозможности что-либо в своей жизни изменить. Днём ВЫТЬ было некогда, нужно было детей чем-то кормить, о стариках заботиться, корешки-травки собирать с такими же, как она сама.

С тех пор очень много воды утекло, а СТРАХ ОСТАТЬСЯ ОДНОЙ, переведённый современной женщиной в область глубоко запрятанной памяти, никуда не делся.



Если женщина живёт одна, считает себя деловой, успешной и независимой, то этот глубинный СТРАХ уже тихой сапой для неё реализовался. Он и до сих пор сохранился в любой и каждой женской особи, напоминая о себе в той или иной области человеческих отношений по принципу РЕЗОНАНСА (НАНО-СРЕЗА), переписываясь от бабушек к мамушкам в роду ПО КРОВИ.



Поэтому в СКАЗКЕ «серый» ВОЛК и помчался к БАБУШКЕ по самой короткой дороге. БАБУШКА жила ОДНА в своей избушке (или в современной квартире, без разницы), не обязательно в лесу: одиноким и заброшенным может чувствовать себя человек и в большом городе.

БАБУШКА свою внучку любит, очень за неё беспокоится и, естественно, успевает «прокрутить» в своей голове огромное количество «страшилок» из жизни своей, своей дочери, соседей, родственников ближних и дальних, поведанных или надуманных с невероятной скоростью и бесконечными повторами до тех пор, пока ВНУЧКА в дверь не постучит (позвонит, «дёрнет да верёвочку»).



Сказочный ВОЛК, проглотивший БАБУШКУ, это СТРАХ, от которого она, БАБУШКА, чуть не умерла, пока ждала свою любимую ВНУЧКУ. БАБУШКА изо всех сил прислушивалась к каждому шороху за дверью (- ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКИЕ БОЛЬШИЕ УШИ?), неимоверное количество раз выглядывала в окно (- ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ГЛАЗА?



Ну-да, ну-да… У страха глаза велики!). Бабушка и саму себя уже до того накрутила эмоционально, что и зубы застучали (-ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ЗУБЫ?).

Только ВНУЧКА на пороге появилась, как на её маленькую головушку вылился весь конгломерат неоправданных и донельзя сгущённых негативных «ожиданий» (в действительности же ничего с девочкой не случилось!) «любящей» (а на самом деле напугавшей себя самостоятельно) БАБУШКИ.



ВНУЧКА, в силу своего маленького жизненного опыта, мало что понимает из бабушкиных словесных излияний: по-настоящему-то БАБУШКА уж точно НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ ХОТЕЛА, она просто ТАК «думала», гоняя с места на место среди извилин головного мозга свои страхи.



ВНУЧКА всем своим маленьким сердцем БАБУШКУ любит, понимает (а скорее – чувствует), что БАБУШКЕ очень плохо, и тут же начинает её «лечить» своим искренним детским участием. В результате чуть не умирают обе, столько в комнате «зависло» СТРАХА, того самого, животного, хранящегося где-то глубоко в ПАМЯТИ ТЕЛА, и мгновенно вызванного «к жизни».

А кто же такие сказочные ОХОТНИКИ, возникшие на пороге и выручившие наших сказочных БАБУШКУ со ВНУЧКОЙ? Да просто соседи зашли, «охотники» поговорить с бабушкой, пообщаться с её замечательной внучкой! Да, потому что и у них где-то есть и свои, не менее замечательные внуки и внучки.



Никто никакого ВОЛКА не убивал. Бабушка и внучка вышли здоровыми и невредимыми НЕ ИЗ ЖИВОТА ВОЛКА, а из состояния животного СТРАХА, потому что созданная БАБУШКОЙ ситуация была «снята» («обнулена») привнесёнными внешними событиями, т.е. пришли пообщаться по-соседски люди, которые бабулю тоже любили и уважали, потому что она по сути своей была давно знакомым и добрым человеком.

Дверь в СКАЗКЕ тоже символическая, информационная, дверь-в-прошлое, с которым нас связывает (свитая верёвочка) ПАМЯТЬ от начала жизни, от роДИТЕльского дома, от НАЧАЛА НАЧАЛ.



Как, впрочем, и КОРЗИНКА (HORSE-инка, от женщин из «вигвамва», СКВО). Визуально КОРЗИНКА – это плетёная ёмкость, наполненная пищей, не только съедобной (пирожок и горшочек масла), но и информационной, читаемой-считываемой по-разному. КОРЗИНКА – это и СОСТОЯНИЕ: cor – сердце, З – ТРОИЦА: Дух, Душа и Тело, in(ин) – внутреннее тепло межчеловеческих отношений – КА («ключ» к любой работе).



Таким образом счастливо завершилось первое путешествие ВНУЧКИ от заботливой и любящей МАМЫ к любимой БАБУШКЕ.

Обратим своё внимание к кинофильму «Про Красную Шапочку». Желающие ознакомиться с его содержанием могут его и посмотреть. Мне же захотелось поделиться с вами, читателями, словами одной из песен, прозвучавших фильме. Нет, нет, не «Песней Волчицы», и не общеизвестной «Если долго, долго…», а той, что прозвучала диалогом девочки – Красной Шапочки – с кучерявым малышом, одетым во все белое с кружевами и в панталончиках.



Малыш и говорить уже умеет и даже соображает кое-что:

- А вдруг ты завтра попадёшь на остров в океане?

- На остров? Вот здорово!

- А как же ты там проживёшь без повара, без няни?

- А я найду кого-нибудь…

- Да, хорошо бы кого-то, но мы же знаем,

Что этот остров,

Что этот остров,

Что этот остров необитаем.

- Необитаем?

- То есть, абсолютно.

Подушек нет, матрасов нет, нет ни одной кроватки.

- А я на травке буду спать.

- Простудишься на травке.

- (Костёр, костёр, костёр! – Хор мамушек-нянюшек).

- А я могу разжечь костёр.

- Но мы же знаем, что этот остров необитаем!

Что этот остров,

Что этот остров,

Что этот остров необитаем!

- Что, совсем необитаем, да?

- То есть абсолютно.

Никто на помощь не придёт, ни дров не раздобудет,

Никто не сварит ничего ни на каком огне.

- А я пойду топор найду.

- И что же дальше будет?

Ты размахнёшься по сосне, а трахнешь по ноге!

Грибы, орехи собирать умеешь?

- Нет, не умею.

- От крокодила убежать успеешь?

- Нет, не успею.

- (Не бойся, мы тебя спасём! – Мамушки-нянюшки).

- Но как же мы его спасём,

Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем!!!

- А я? А я? А я?

- А ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно,

Сидишь себе худеешь не по дням, а по часам.

- Ну почему, почему?

- Да потому что, да потому что, да потому что

Ты никогда и ничего не делал в жизни сам!

(Сл. Юлия Кима, муз. Алексея Рыбникова)

Отсюда следует очень простой вывод: любой новорожденный головной мозг малыша, мальчика или девочки, приходит в земную жизнь, такую, как она есть, совершенно неподготовленным, т.е. для него этот «остров» предварительно НЕОБИТАЕМ.



Сначала его «пасут» мамушки-нянюшки и даже кое-что ему о жизни рассказывают, запамятовав, что и сами когда-то были в таком беспомощном состоянии. К тому же этот «малыш-в-панталонах-с-кружавчиками» признался что он – девочка. Вообще – жесть. Какой ТОПОР? Какой КОСТЁР? Всё ещё далеко впереди…



И хорошо, что всё и в фильме хорошо завершается! Все остаются живы, здоровы и невредимы. Как и д0лжно в СКАЗКЕ.

А теперь – ЗАГАДКА, про «маленького, удаленького».

Дети с отгадкой справляются: съедобный лесной гриб с малиновой шляпкой на чёрной ножке, подосиновик.

Для добрых м0лодцев «отгадка» выглядит, конечно, несколько интересней.



Как это – СКВО-ЗЬ ЗЕМЛЮ «прошёл», какую-такую «КРАСНУЮ шапочку» нашёл? А это – «Волшебная страна ОЗ» – Объём Знаний, накопленный земным человечеством от времён «женщин из вигвама», краснокожих, – через сказочных КРАСНЫХ ДЕВИЦ до современных ПРЕКРАСНЫХ ДАМ.



И поскольку довелось нам жить во ВРЕМЯ СМЕНЫ ЭПОХ, т.е во время ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН, то экзамен держать, соответственно, придётся и за человечность, и за то, как наши учёные умы научились распоряжаться этими знаниями в практике земной жизни.



Мозг-Brain (УМ – унифицированная модель) на Земле прошёл и «курс молодого бойца», и осваивал школу чувств, поскольку в массе серо-белого вещества рецепторов боли нет, органов чувств тоже не наблюдается, у него только связь с ними через водные среды, гормональный фон и ГЕН-ЭТИЧЕСКИЕ настройки.



КРАСНОЙ, то есть опасной для жизни, эта «шапочка-невидимочка» стала в связи с тем, что, спрятавшись за костями черепа, «думает», что её нигде «не видно»: и в сказках-то мозгов-brainoff нет, только ГОЛОВЫ, и в БИБЛИИ интересующиеся умы слово МОЗГ ни разу не обнаружили (хотя прочие органы там значатся), и за словом УМ до сих пор не идентифицируется с ИИ, призванном на Земле решать задачи с частичной неопределённостью (уровень образованности и последующей профпригодности) и/или с полной неопределённостью (уровень чувств и дисциплины в социуме).



Поскольку эта «невидимая» структура, залёгшая на основании черепа? уже обнаружена и достаточно хорошо препарирована, ей остаётся только «догадаться», что она там не для княжеской ЗАБАВЫ, а для серьёзной РАБОТЫ.



Вряд ли эта «внутренняя шапочка» сможет по-прежнему забавляться со своей «рабочей лошадкой», своим телом-body, как ей будет угодно и «гулять, где вздумается», как тому КОТУ из книги Редьярда Киплинга. А вот ОТОШЛА КОТУ МАСЛЕНИЦА.

Пора и ответ держать, мозг-brain уже не может отождествлять себя с собственным телом-body, потому что, как оказалось с выходом земного человечества на НАНО- и ПИКО- технологии и соответствующую технику, оба, и тело и мозг, работают в разных скоростных режимах и с разными объёмами информации.

НАПРИМЕР, ВОТ ЭТА СТАТЬЯ



И… два примера, путешествующие в сетях:



1. 94НН03 С006Щ3HN3 ПОК43Ы8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN МОЖ37 93Л47Ь H4Ш Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9НО, НО С3ЙЧ4С Н4 Э7ОЙ С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 349УМЫ84ЯСЬ 06 070М.

2. Вот еще один пмриер ткетса, коотрый спсообен чаитть чоелевк, не обосо заудвымасяь. Глваоне, что певрая и поеслдяня бвкуа свлоа ноадхястя на сових меатсх. Во врмея чтнеия челвоческеий галз впоснримиеат все слвоо цеилком, не рздаеяля на оедлтныье бквуы, птоэому таокй тсект явяелстя пстроым для чентия.

Да и р0довые программы у мужского организма и у женского – разные, а мозг-brain (он же – м а ш и н а, наделённая некоторыми человеческими качествами, а не интеллект) и их решил «подстричь» под одну гр.. хр…. и-бёнку с названием «биометрия», там, за этими «штрихамы» и цифирью, электронным считывающим устройствам без разницы, кто М, а кто W, в семье они живут, существуют или в «гостевом» накопителе рихтуются.

Внешние частотные характеристики Большого Космоса никто из землян не отменял и вообще это не земного UMa дело. Уже не одна цивилизация землян была сметена с лица Земли, а мозги-brainы всё никак не могут это себе в «заслугу» засчитать.



Ни феодальные междоусобицы, ни крестовые походы не помогли, инквизиция, колониальные «завоевания» и гибель империй ничему не научили, эпидемии различных заболеваний не образумили, войны мирового масштаба – тоже, тюрьмы, концлагеря, голод, холод – через все испытания, которые мозги-brainы своим «рабочим лошадкам» устраивали, «ЛОшаДКИ» эти, cor-A-Б-лики (тела-body), прошли, проплыли, пропахали, отстояли – всё Северное полушарие планеты об этом помнит.

Уже индейцы Навахо, или Хопи (Северная Америка), бьют тревогу, говорят, что цикл «Четвёртой Земли» завершается. (Не дословная цитата из статьи с zen.yandex.ru). Какие перья мы привыкли видеть на головах вождей индейцев? Орлиные. Царя птиц. Своеобразная КОРОНА вождей.



У нашего СВЕТИЛА-ЯРИЛЫ-СОЛНЦА-SUN тоже есть своя КОРОНА, и нам время от времени астрономы сообщают о его корональных выбросах – ПРОТУБЕРАНЦАХ. По-видимому, мозги-brainы не хотят даже знакомиться с «лошадиной грамматикой», т.е. учить матчасть, а «рабочим лошадкам» изрядно тот «…надоел, который во лбу сидит», поэтому они начнут массово отказываться этого «всадника-IZ-головы» на своей шее терпеть.



«Загнанные лошади» начнут сами «пристреливать» своих «ездоков», не оставляющих своим «лошадкам» выбора своим беспардонным самоуправством, почти переселившись в виртуальное пространство, элементарно недопонимая, что живы эти мозги-brainы, пока «лошадка», человеческое тело-body, обеспечивающая их жизнедеятельность и отводящая продукты распада, ещё жива.



Мы помним слова из песни про «НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»: « Ты никогда и ничего не делал в жизни сам!» – это к нему обращение, к мозгу-brainy.

У человеческого сердца (cor) есть КОРОНАрные сосуды. Вирус, о поражающем факторе которого наслышано сегодня едва ли не всё человечество, называется КОРОНАрНым. РЕЗОНАНС – НАНОСРЕЗ «по короне» – слышим.



В слове КОРОНА-рН-ый есть и вполне видимый, вписанный в это слово логарифмический показатель кислотно-щелочного равновесия крови pH. Он поддерживается организмом в достаточно жёстких рамках, соответствующих и уравновешенному способу мышления и достаточно устойчивому иммунитету, способному противостоять всяким разным «хворобам».



Профилактика, как известно, обходится гораздо дешевле и с наименьшими потерями, чем «лечение»… вплоть до «лет-А-тел-ЬНОГО» исхода.

«Есть и хорошая новость. Как гласит древнее послание, четвертая раса ещё имеет шанс на спасение за счёт того, что на планете становится все больше осознанных людей.



Во время Ядерной войны уничтожится основная часть населения, однако останутся самые достойные. Появится человек, который станет для них праведником и поможет создать счастливое общество, в котором не будет места злости, зависти, бесчувствию и прочим негативным качествам, преобладающим на сегодняшний день» – цитата из той же статьи с zen.yandex.ru.

Думается, что требуется уточнение насчёт «Ядерной войны».



Скорее всего в древних манускриптах, хранящихся у индейцев Навахо, нет информации об уровнях НАНО-, ПИКО- мерностей и выше, а это внутриатомные и даже внутриядерные процессы, которые вряд ли можно хоть как-то представить среднестатистическому человеческому уму, можно только доверять работам серьёзных учёных, ориентирующихся каким-то образом в этих торсионных (а значит, и ТОРС-ионных, «умных плазмоидных») полях и их взаимодействующих объёмах.



Появится-таки уравновешенный мужской УМ «с человеческим лицом», не уткнувшимся в смартфон, который подвигнет мыслительные процессы множества мозгов-brainow к ЖИЗНИ, а не к зависанию в виртуальном «ничто».

P.S.

Слово КОРОНА «в цифре»: 3+7+9+7+6+1 = 33.

Слово СЕРДЦЕ «в цифре»: 1+6+9+5+6+6 = 33.

Можно сказать, что СОВПАДЕНИЕ, можно, что РЕЗОНАНС… 1:1.

Ольга Шилова



***

.