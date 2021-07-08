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Кабмин РФ направит более 43 млрд рублей на строительство школ

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Кабмин РФ направит более 43 млрд рублей на строительство школ

На сегодняшнем заседании правительства РФ обсуждался блок вопросов, касающихся образования. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо создавать в стране такие условия, чтобы детям было «комфортно и интересно» учиться.

Глава Кабмина уверен, что школьники должны обучаться «в современных и удобных зданиях, где будет всё необходимое для освоения материала, занятий спортом, для роста и развития».

«На строительство новых школ в 28 субъектах РФ сегодня распределим почти 43,5 млрд рублей. Из них уже в текущем году регионы получат около 21 млрд. Остальные средства поступят в два последующих года», – сообщил он.

Отдельно премьер остановился на довольно распространённой проблеме небольших населённых пунктов, где у детей нет возможности удобно добираться до образовательного учреждения.

«Речь идёт прежде всего о сельской местности. По поручению президента правительство уже до конца года закупит для субъектов РФ не менее 4 100 школьных автобусов. Выделим на это почти 10 млрд рублей», – пообещал Мишустин.

Глава Кабмина также обратил внимание на ещё одну проблему сельских жителей — запрет на торговлю своей продукцией на собственных участках. Сейчас фермеры вынуждены продавать товар на рынках и ярмарках, где надо платить за аренду торговой точки. Премьер предложил снять это ограничение. Всего на развитие сел правительство планирует выделить 6 млрд рублей.

По материалам сайта Кабмина РФ, НТВ.

Источник: http://stoletie.ru/lenta/kabmin_rf_napravit_boleje_43_mlrd_rublej_na_stroitelstvo_shkol_169.htm
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