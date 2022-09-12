Президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна справляется с давлением со стороны Запада, поскольку оперативно реализовала защитные меры. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, в котором приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Вновь хочу подчеркнуть, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала – это уже очевидно для всех, и для них тоже, – констатировал глава государства. – Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, и прежде всего семьям с детьми, пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики».

Путин отметил, что «удалось быстро стабилизировать и инфляцию». «После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1% – вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%», – сказал он, добавив, что по прогнозам экспертов в администрации президента и правительстве «тренд на понижение инфляции будет продолжен».

«Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы», – заявил глава государства.

Так, по его словам, в июле в промышленности сокращение составило лишь 0,5% после июньского снижения на 2,4%.

«В строительстве вовсе отмечен рост: в июле прибавка составила 6,6%. В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%, – отметил Путин. – Показательно, что в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности».

Отдельно президент остановился на ситуации на рынке труда. Её он назвал «даже более чем стабильной», благодаря грамотной работе Кабмина: так, уровень безработицы находится на исторических минимумах – в мае – июле это было всего 3,9%.

«Я прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле. Тем более что растёт количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание: сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день – это почти 234 тыс. работников. Это почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это всё-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населённых пунктов сложности возникают серьёзные», – указал он, попросив Кабмин «уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения».

«Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу. Не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития – в экономике, социальной сфере, инфраструктуре. В полной мере это касается и подготовки проекта федерального бюджета», – заявил Путин.

Безусловными приоритетами он назвал «нацеленность на развитие, на реализацию национальных проектов в интересах наших граждан». «При этом нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, ну, или так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест. И конечно же, наш приоритет – это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости», – указал он и добавил: «Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать подушку безопасности, как её создавать в новых условиях и что такое "подушка безопасности" в современных условиях, когда у нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации».

Сегодня стало известно, что правительство дополнительно выделит более 100 млрд рублей на укрепление ключевых отраслей экономики. Часть финансирования получит авиационная отрасль. 40 млрд рублей пойдут на расширение производства самолётов МС-21 и систему организации воздушного движения. Предусмотрена и поддержка судоходства: 15 млрд рублей направят на программу льготного лизинга морских судов. На отечественных верфях до 2030 года предполагается строительство свыше 300 кораблей различного назначения.

«Сегодня особенно важно поддержать и бизнес, поэтому принято решение докапитализировать Фонд развития промышленности более чем на 8 млрд рублей. Отдельно выделим 4 млрд рублей на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии. Её продукция используется практически во всех отраслях, особенно высокотехнологичных», – сказал Мишустин уже на совещании с вице-премьерами.

Ещё 5,5 млрд рублей выделят на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в Калининградской области. Также продолжится стимулирование развития дальневосточных регионов. До конца года будут отобраны компании, которые проведут комплексную застройку в городах Дальнего Востока.

По материалам сайта Президента РФ, сайта Кабмина РФ, НТВ