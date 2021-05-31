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Кабмин выделяет 145 миллиардов на масштабное строительство школ

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Кабмин выделяет 145 миллиардов на масштабное строительство школ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие три года правительство выделит дополнительные средства на строительство школ. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

«Мы продолжаем создавать дополнительные места в школах, чтобы у каждого ребёнка в нашей стране была возможность получать образование в современных, хорошо оборудованных учебных заведениях. По поручению президента ведётся строительство новых школ. Часть из них уже готовы, предстоит построить ещё около 800. Создать дополнительные места для более 640 тыс. школьников. Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете. Из них на текущий год – почти 33 млрд рублей. Всего в ближайшие три года правительство направит около 145 млрд рублей», – сказал он.

На совещании шла речь и о высшем образовании. Так, по словам Мишустина, Кабмин утвердил правила, которые дадут вузам возможность обучать специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). На эти цели будет выделено 600 млн рублей.

«Нам нужны специалисты, которые не просто освоят современную технику и оборудование, но и сами будут создавать программное обеспечение и предлагать инновационные решения в самых разных областях, – подчеркнул он. – Студенты смогут получить степени бакалавра и магистра по специальностям, связанным с технологиями ИИ, а их педагоги – повысить квалификацию в этой сфере».

Глава правительства отметил, что через 3 года в наших вузах можно будет выбрать не менее из 10 программ бакалавриата и более 40 в магистратуре. Кроме того, за это время более 3 тыс. вузовских преподавателей пройдут дополнительное обучение по такому профилю.

«Освоить новые программы можно будет в высших учебных заведениях по всей стране. Конкурсный отбор организует Министерство науки и высшего образования. Рассчитываем, что с 1 сентября следующего года к занятиям приступят 2 тыс. студентов и преподавателей», – заключил он.

По материалам сайта Кабмина РФ, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/kabmin_vydelajet_145_milliardov_na_masshtabnoje_stroitelstvo_shkol_500.htm
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